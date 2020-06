Francisco Álvarez venció al Covid-19, volvió a su hogar y se alista para regresar a la Seremi de Salud

Autoridad sanitaria titular indicó que "me he centrado en recuperarme y estar lo más pronto posible", asegurando que "tengo la convicción" de que así será.

Luego de estar internado por cerca de un mes en la clínica Ciudad del Mar, en Viña del Mar, por un complejo cuadro de Covid-19, agravado por el asma que padece, Francisco Álvarez, seremi de Salud de la región de Valparaíso, recibió el alta y abandonó en una silla de ruedas el centro asistencial privado con dirección a su domicilio, lugar donde continuará su recuperación para reintegrarse al trabajo, donde espera estar "lo más pronto posible", según dijo.

En conversación con el diario El Mercurio de Valparaíso, la autoridad sanitaria regional señaló a través de una entrevista telefónica, de la que pidió que fuera breve, que "durante la hospitalización me he centrado especialmente en recuperarme y estar lo más pronto posible para poder seguir trabajando por el Gobierno y por la salud de la región". Y aunque fue consultado por plazos, indicó que "hay que ver cómo va la evolución".

"Eso hay que ir evaluándolo paso a paso. Yo me voy a someter a todos los protocolos corresponientes ministeriales, pero estoy concentrado principalmente en mi recuperación para poder estar lo más pronto posible de vuelta, pero en la mejor condición. Si eso significa varias semanas, serán varias semanas. Si son menos, es menos; pero hay que ir viendo día a día cómo voy evolucionando. (...) Me he recuperado bastante rápido y tengo la convicción de que estaré lo más pronto posible nuevamente, pero lo primero ahora es mi familia, mis seres queridos y mi salud", añadió Francisco Álvarez.

Acerca de cómo pasó todo, la autoridad, de 34 años cumplidos la semana pasada, indicó que "lo que pasó fue muy repentino, muy abrupto y en menos de 24 horas. Partí con un dolor de cabeza y terminé con un ahogo que me terminó llevando a la UCI y que casi me cuesta la vida. Es bastante complejo porque yo creo que nadie está preparado para algo así. Ahora, el que sea joven y tenga la costumbre de hacer deporte ha ayudado a que me pueda recuperar rápidamente para estar hoy de alta en mi hogar. Se esperaba que me dieran de alta en muchos días más. Afortunadamente los resultados fueron rápidos".

Acerca de la realidad actual que enfrenta la región de Valparaíso en el marco de la pandemia, el Seremi de Salud titular señaló que "lo que hemos visto en las últimas semanas son medidas más restrictivas por la misma evolución de estas comunas, con un gran aumento de casos en las últimas semanas. La cuarentena busca evitar que sigan apareciendo casos y que el sistema de salud colapse. Llamo a que cada persona se cuide, cuide a sus familias y seres queridos. Que hagan caso de las medidas que están tomando las autoridades y que, principalmente, tomen las medidas de higiene y distanciamiento social".

Finalmente, Álvarez pidió que "las personas valoren que esta enferemdad puede afectar a cualquiera. No es sólo una enfermedad contagiosa, sino que también se puede transformar en algo mortal. Por eso hay que ser responsables y solidarios, adoptando todas las medidas necesarias que indican las autoridades de salud. Eso es clave para mejorar".

PURANOTICIA