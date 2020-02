Fiscalía confirma que investiga 11 casos de corrupción en el MOP de La Araucanía

La indagatoria incluye delitos por fraude al fisco, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias y negociación incompatible.

La Fiscalía de La Araucanía reveló que investiga un total de 11 causas por delitos de corrupción, entre ellas el comentado caso «HasbúnGate».

Según informa La Tercera, la indagatoria incluye delitos por fraude al fisco, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias y negociación incompatible, causas que mayoritariamente llegaron al Ministerio Público por denuncias de la Contraloría, apuntando a al menos cuatro obras pagadas que no se concretaron y también a proyectos que presentaron falsos estados de avance.

"Hay distintas investigaciones en diversa etapa procesal y lo que estamos haciendo es tratar de cruzar información de éstas, con el objeto de establecer si se verifican irregularidades o prácticas comunes o algún elemento que nos pudiera dar credibilidad o ayudar a respaldar la investigación que estamos realizando en el caso que denunció el señor Fulgeri", explicó el fiscal del caso «HasbúnGate», Héctor Leiva.

Una de las denuncias dadas a conocer corresponde al 11 de enero de 2019, instancia en que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló contra el ex fiscal del MOP, Cristián Ríos, imputado por solicitar, presuntamente, dinero a contratistas con el fin de gestionar trámites internos.

En tanto, el 22 de octubre de 2019 los inspectores fiscales Raúl Pinto Fuentes y Carla Sierra Beltrán fueron condenados a una pena de tres años y un día por falsificar estados de avance en obras.

"Estamos separando las áreas de licitación y adjudicación de determinadas obras, para ver si ahí hay espacios para que se puedan cometer irregularidades en la adjudicación de obras y si en la ejecución también se han producido irregularidades", agregó el persecutor.

Por su parte, el seremi de Obras Públicas, Henry Leal, precisó que "tenemos sumarios pendientes, pero debe ser más de una decena de sumarios por estos hechos, y por estos hechos están en Contraloría".

Respecto al caso de Hasbún, Leal detalló que "hace tres años que no hablo con el ex diputado. Fuimos compañeros en la campaña. Cuatro meses antes separamos el contacto y desde entonces no tengo contacto con él".

