Fiscal Regional Claudia Perivancich habla sobre el verdadero rol que habría tenido la madre de Ámbar en su asesinato

Claudia Perivancich también señaló que aunque Denisse Llanos sabía del crimen antes que la Fiscalía y la PDI, también se refiere al "perito" Francisco Pulgar y el conflicto que provocó su presencia en el lugar de los hechos.

El crimen de Ámbar, adolescente de 16 años, oriunda de Villa Alemana, estremeció a todo el país durante esta semana. Por un lado, estaba su búsqueda, que se extendió por ocho días hasta que se confirmó el hallazgo de su cuerpo; mientras que por otro estaban las sospechas, desde un inicio, de Hugo Bustamante, pareja de Denisse Llanos, madre de la víctima, quien el año 2005 fue condenado a 27 años de prisión por el doble homicidio de su entonces pareja y del hijo de ésta, pero que fue liberado a los 11 años de cumplida, el 2016, gracias a cumplir con los criticados requisitos.

Dentro de toda esta arista está la madre de la menor de edad, Denisse Llanos quien, si bien, fue la que terminó ayudando a esclarecer el caso mediante su declaración ante la fiscal María José Bowen y personal de la Policía de Investigaciones (PDI) de cómo ocurrieron los hechos, lo cierto es que el escrutinio público la sindica como -al menos- cómplice de su pareja, el denominado «Psicópata del tambor», imputado que se encuentra en prisión preventiva en la cárcel de Alta Seguridad.

Esta situación fue justamente la que analizó la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, a través de una entrevista que la propia Fiscalía de Chile realiza en su cuenta en Instagram. Al respecto, la persecutora regional sostuvo que Denisse Llanos "es testigo en esta investigación porque ha aportado elementos desde su propio conocimiento. Aporta algo que dice relación con antecedentes de la investigación: ella declara que recibe desde el imputado la información en torno a que habría dado muerte a Ámbar. No entrega ningún elemento en torno a una participación suya en alguna de estas conductas que ocasionaron la muerte de Ámbar".

De igual forma, Perivancich aseguró que "no tenemos ningún antecedente objetivo que permita ubicarla a ella en ese domicilio, en el rango de tiempo que, entendemos, más menos, tuvo lugar todo el hecho, la conducta tanto de la agresión sexual, como en el momento en que se da muerte a Ámbar. Además, tenemos claridad absoluta de que en la noche no pernocta en ese domicilio, entonces me parece relavante aclarar esto, por si la gente tiene la idea de que nosotros describimos que el imputado da muerte a Ámbar y que Denisse habría estado en el domicilio".

"No tenemos ningún elemento, hasta ahora, para establecer que ella haya estado presente cuando este hecho ocurre. Sí, es efectivo que ella lo supo (del crimen) antes que nosotros y lo calló, pero eso no constituye la comisión de un delito, porque no tiene la obligación de denunciar. Es bastante discutible, pero la ley es muy precisa para calificar y describir las conductas del autor de un delito, cómplice y encubridor. Por tanto, no tenemos ahora ningún sustento, con los antecedentes a la vista a la hora de formalizar, para imputarle a ella cualquier grado de participación", añadió.

Respecto a esta situación, vale hacer presente que Denisse Llanos no tenía la obligación de denunciar el hecho del que ya tenía conocimiento días antes que el Ministerio Público, ya que así lo indica la ley, que incluso le permite a la testigo evitar entregar alguna declaración. No obstante, la madre de Ámbar decidió entregar todos los detalles del crimen, lo que finalmente terminó por dar con el hallazgo del cuerpo. Otro hecho importante que hay que señalar es que la ley también indica a las personas que tienen la obligación de denunciar delitos, como lo son los profesores (ante hechos que ocurren en establecimientos), funcionarios públicos y funcionarios de la salud, entre otros.

Pese a ello, la Fiscal Regional de Valparaíso fue clara en señalar que el objetivo de la investigación, que se extenderá por un plazo de 120 días, no es sólo recoger y analizar las pruebas obtenidas, sino que uno de los objetivos es analizar si hay otros partícipes en la misma conducta, por que aseguró que "no es algo definitiva su condición y podría aparecer como imputada, tanto ella como otra persona que haya colaborado con Hugo Bustamante".

EL "PERITO" DEL MATINAL

Otro detalle relacionado al caso Ámbar, y que fue analizado en detalle por la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, es el rol cumplido por Francisco Pulgar, supuesto "perito" que ingresó a la propiedad de la familia de Hugo Bustamante para conversar con la familia y observar detalles que pudieran dar luces acerca de la -hasta ese entonces- desaparición de la niña de 16 años. Tras ello, cabe recordar que la fiscal jefe de Villa Alemana, María José Bowen, denunció a minutos de confirmar el hallazgo del cadáver de la menor, que iniciarían acciones contra el enviado por el matinal «Bienvenidos» de Canal 13.

Respecto a esta situación, la jefa del Ministerio Público en la región de Valparaíso explicó que "las diligencias que se pueden realizar en el curso de una investigación, como entrevistar, visitar a personas en el lugar donde pudo haber ocurrido el delito o donde puede haber evidencias o donde pudo haber estado el responsable, sólo las pueden hacer quienes están instruidos por la Fiscalía, es decir, a quienes se les da la instrucción de hacerlo".

Bajo esta premisa, quienes principalmente pueden llevar a cabo estas actividades son Carabineros y la Policía de Investigaciones. Sin embargo, la Fiscalía también puede contar con la colaboración de personas externas, como testigos y peritos, los cuales son expertos que, en razón de su formación, ya sea profesional u oficio, pueden aportar en la investigación de los casos, tal como lo explicó la fiscal Perivancich en entrevista con Fiscalía de Chile TV.

El perito es una "persona, que en razón de su formación tiene experticia que le permite, respecto de una consulta particular, entregar información desde la ciencia, el arte o el oficio que desarrolle. Por ejemplo, al experto criminalístico de la PDI, si es balístico, le puedo pedir que me indique las características de un arma de fuego; a uno médico, le puedo pedir ayuda para determinar la causa de muerte de una persona. Hay una amplia libertad, porque hay muchas materias en las cuales alguien puede hablar con experticia. Lo relevante, es que esa persona, para desarrollar actividad, tiene que estar bajo instrucción de un fiscal del Ministerio Público".

Teniendo esto como antecedente, acerca de lo realizado por Francisco Pulgar en el lugar, la Fiscal Regional de Valparaíso explicó que "recibimos una denuncia, que formuló la Defensora de la Niñez, (Patricia Muñoz), que indica que se le atribuye el delito de usurpación de funciones de esta persona, haciendo mención en el delito del imputado". Acerca de esta denuncia, Perivancich indicó que "estamos tramitándola en la Fiscalía de Villa Alemana".

Pues bien, ¿por qué usurpación de funciones? La persecutora explicó que "lo que entendemos, en esto no adelantaré un juicio porque hay una investigación en curso, pero lo que se indicaría es que esta persona, o confundió (para hacer caer) o se hizo pasar por un perito instruido por la Fiscalía para intervenir".

Puedes ver la entrevista completa a continuación:

