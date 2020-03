Filtran imágenes que muestran a camión de la Armada persiguiendo y atropellando a manifestante en Talcahuano

Versión del conductor de la máquina fue que "frené, esta persona resbaló. No lo vi más. El camión, una vez que frené, siguió deslizándose unos metros".

Este miércoles se dio a conocer un video que daría un vuelco total en la investigación por la muerte de Manuel Rebolledo, joven de 23 años que el pasado 21 de octubre, a tres días de iniciado el estallido social, concurrió a una manifestación en la avenida Gran Bretaña de Talcahuano.

En el marco de las indagatorias, el infante de marina Leonardo Medina Caamaño, quien conducía el vehículo sindicado como el responsable del atropello, fue formalizado por cuasidelito de homicidio. No obstante, se encuentra en libertad por determinación del tribunal local.

Sin embargo, un video al que accedieron los medios Interferencia y Resumen muestra cómo ocurrieron los hechos, ya que son imágenes obtenidas desde una cámara de televigilancia ubicadas en una empresa pesquera ubicada al frente del lugar de lo ocurrido aquella fatídica tarde.

Mientras los primeros 15 minutos muestran a un grupo de personas manifestándose, luego se ve la llegada del vehículo de la Armada, el que ingresa a toda velocidad al lugar, arremetiendo con Rebolledo, quien corría junto a otras personas, justamente intentando evitar ser atropellado.

Según el medio que publicó las imágenes, la cabeza de la víctima "fue aplastada y perdió masa encefálica".

Cabe recordar que frente a este caso, la Armada dijo en su oportunidad que el procedimiento era para repeler un saqueo a Congelados Pacífico, calificando el deceso del hombre de 23 años como "lamentable".

Además, según consignó The Clinic, en base a la declaración de Leonardo Medina, el marino sostuvo que "mi teniente me señala que tuviera cuidado, ya que venían tres individuos por mi lado derecho. Dos de estos corren por detrás del camión. Uno de ellos por delante. Frené, esta persona resbaló. No lo vi más. El camión, una vez que frené, siguió deslizándose unos metros. Al detenerse bajé enseguida a ver a la persona, vi que estaba en la parte posterior derecha del camión boca abajo".

Además, dijo en su declaración que "lo giré, le tomé el pulso, tenía pulso, le saque la capucha que llevaba puesta. Aprecié que tenía sangre en el lado izquierdo de su cara y en el oído. Se llama a la ambulancia, y luego se desarrolla el procedimiento tendiente a resguardar a la víctima que lamentablemente falleció".

(Video: Interferencia y Resumen)

