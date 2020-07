Festival de nombres en Viña del Mar para suceder a Virginia Reginato: ¿Pero cuáles son las reales opciones de cada uno?

El factor Manam en un Viña sin Reginato, los nombres con más luces que opciones y los 5 nombres de los cuáles podría salir quien reemplace a la ya histórica Reginato.

Este viernes se terminó de escribir una larga teleserie que tiene que ver directamente con el destino de la ciudad de Viña del Mar, la imposibilidad de que Virginia Reginato pueda presentarse a la re-elección por un quinto periodo abrió de inmediato el naipe de los diferentes partidos para ir en búsqueda de la alcaldía de la ciudad jardín, una de las comunas con el mayor presupuesto regional y donde queda la duda realmente quien tiene el control de la comuna, ¿la UDI, el Chile Vamos, el equipo Reginato-Manam y cia Limitada ó quienes votarán?.

EL FACTOR MANAM EN UN VIÑA SIN REGINATO

Reginato creció como "producto político" bajo la sombra de su jefa de gabinete, María Angélica Maldonado, reconocida como la "Manam" y verdadero artífice de la maquinaria electoral viñamarina que levantó e hizo caer a figuras emblemáticas, hoy la gran duda que persiste es que está pensando justamente la verdadera libretista de los hechos que suceden en Viña del Mar.

Maldonado está atenta primero que pasa con el Tribunal Electoral y la eventual suspensión del cargo que podría sufrir Reginato que incluso podría dejarla sin la posibilidad de terminar su periodo extendido que llegará hasta el 2021 posterior a las elecciones de abril del 2021.

Reginato podría renunciar en Noviembre y apostar por ir a una carrera al parlamento, pero exponerla a sus 82 años y dejar abierta la posibilidad que sea imposibilitada de ejercer cargos públicos por los próximos 5 años es una amenaza a tal decisión.

Cercanos al círculo de la denominada "Manam" cuentan a Puranoticia.cl de dos caminos que podría tomar Maldonado, el primero y el que menos agrada a sus cercanos, es el retiro total y absoluto. Maldonado ha estado involucrada en los últimos años al denominado movimiento "Ciudad de Dios" que la tiene muy cercana al mundo espiritual y evangélico, de hecho cuando comenzó a desmoronarse justamente la gestión Reginato es atribuirle al alejamiento de ella, al menos, al ímpetu, que colocaba originalmente en su gestión.

Otros cercanos comentan que la búsqueda del equipo de Reginato-Manam y Cía. del candidato a levantar ya está en marcha y para ello el perfil debe ser el de una persona que guarde una característica principal, la lealtad a la actual alcaldesa y obviamente a Maldonado.

Tres serían los nombres que han estado en la mesa por parte del equipo estratégico, Paulina Vidal actual Dideco, Gustavo Dalsasso ex portero del Everton y con menos posibilidades Javier Aravena esposo de Maldonado y actual Director de la Casa del Deporte.

Retiro ó nuevo "producto candidato", lo cierto que esta decisión será clave a la hora de analizar el futuro de Viña del Mar sin Reginato.

FESTIVAL DE NOMBRES Y LUCES QUE NO TENDRÍAN DESTINO

Uno de los primeros nombres que aparece como "obvio candidato" más que por su rol ó capacidad, por sus apariciones mediáticas gracias al excelente lobby que realiza con la prensa de papel de la Región de Valparaíso es el concejal Jaime Varas.

El llamado en su momento delfín de Reginato que incluso fue electo como primera mayoría en concejales en su minuto, rápidamente quedo relevado a calidad de "proyecto" político tras aquella elección.

Proyecto de candidato al parlamento, proyecto de candidato en Concón y ahora nuevamente proyecto a la alcaldía de Viña del Mar, pero con pocas posibilidades de llegar a la papeleta debido a su zigzagueante manera de operar en los últimos años donde ha sido incapaz de levantar una voz firme ante la gestión Reginato cuidando más los intereses personales que lo de una ciudad en general cuentan quienes en su minuto le entregaron todo su apoyo.

Pese a que Varas ya no contaría con la confianza máxima que alguna vez tuvo del equipo de Manam y Cia, su liderazgo real en la ciudadanía es bajo, la "elite" política puede que lo tome en cuenta un poco más, de hecho el primer escollo que tendría que enfrentar Varas para transformar su proyecto de alcaldía de Viña en realidad sería Macarena Urenda, la misma que le ganó la última elección de concejales y cuya actitud frente a los últimos hechos que se han develado en torno a la gestión Reginato ha sido mucho más clara y siempre dispuesta a una primaria, y no a un gobierno local de continuidad, más bien a un cambio de timón.

Macarena Urenda, hija del icono de la UDI Beltrán Urenda ganaría sin problema una primaria interna del gremialismo contra Varas, aunque difícilmente podría ganar esa misma primaria si el equipo de Manam y Cia deciden levantar un candidato.

La maquinaria municipal bajo el alero de Maldonado difícilmente dejaría que en una primaria del gremialismo no gane el "elegido" de ella a menos que efectivamente haga un retiro de la primera línea ó bien que Jaime Varas vuelva a ganarse la confianza de Maldonado.

NI MOLINA NI CUBILLOS

Por otro lado Andrea Molina quien aparece a la palestra cada vez que se habla de posibilidades de una candidatura podría tener un regreso a la región, pero no sería la ciudad jardín la elegida, menos ahora que renunció a la UDI y que además podría ser bloqueada una vez más por el "establishment" del gremialismo como en la pasada elección a Senadora en donde desde su propio partido le hicieron grotescas zancadillas en plena campaña.

En el caso de Marcela Cubillos su nombre solo podría llegar en caso de un consenso, pese a su relación con Viña del Mar esto no sería suficiente a la hora de emerger como figura única para reemplazar a Reginato, sobre todo teniendo en cuenta de la existencia de verdaderos liderazgos locales.

Por otro lado hay algunos que ven Valparaíso como el verdadero nicho de la ex Ministra quien podría hacer un gran gesto para tratar de parar a Jorge Sharp y en donde sí podría existir consenso tras su figura.

En el lado de la centro izquierda los nombres de Rene Lués en el caso de la DC y Laura Giannici siempre han sonado, pero claramente no tienen posibilidades reales, así como tampoco lo tendría el concejal Kopaitic ó la Concejal Marcela Varas, serían algo así como los "teloneros" de cualquier Festival de Nombres más que una real posibilidad de llegar a reemplazar a Reginato.

No podemos dejar fuera del festival de nombres al abogado Javier Gómez quien incluso echó a correr en redes sociales un vídeo con su equipo camino a una alcaldía de Viña del Mar, así como también lo ha hecho por largos meses Rodrigo Vattuone, ambos sin el alero de un partido político atrás buscaran llegar a la papeleta pero sin opciones reales, es más, muchos creen que justamente sus esfuerzos deberían ponerse en el cargo de concejal, sobre todo teniendo en cuenta que son varios los que no podrán re postularse y que les serviría mucho más para proyectarse en un futuro ir a una alcaldía con más opciones.

SIN LUCES, PERO CON OPCIONES: EL TOP FIVE

Dejando atrás el Festival de Nombres de aquellos con más luces y parafernalia que realismo político nos enfrentamos a los nombres de Beatriz Sánchez, Aldo Valle, Sandro Puebla, Carlos Williams y Raúl Celis, de hecho tras el recorrido realizado por Puranoticia.cl por diversas fuentes muchos coinciden que de uno de estos 5 nombres debería salir el personaje que reemplace a Reginato en la Municipalidad de Viña del Mar.

Sánchez ya tiene domicilio electoral en Viña del Mar, su nombre ha desaparecido de todo tipo de encuesta de cara a una presidencial, la elección a Gobernador sigue en duda y ya Reginato no está en el camino, que mejor que la ciudad jardín para que la periodista re aparezca nuevamente y además le de al Frente Amplio la opción de coronar las dos principales ciudades de la Región de Valparaíso bajo su mandato.

Los votos que sacó Sánchez en la pasada elección presidencial no son menores en la ciudad jardín y además ante una debilitada gestión del gremialismo en la municipalidad de Viña del Mar las posibilidades de triunfo son muy amplias, cada vez que visita la ciudad causa gran expectación y es sin duda un nombre con posibilidades en la izquierda.

El segundo nombre es el del ex rector de la Universidad de Valparaíso Aldo Valle, quien renunció a su cargo justamente mirando, dicen sus cercanos, un cargo de elección popular.

Mientras unos dicen que sus ojos están puestos en la Gobernación Regional, otros apuntan que la diputación sería su norte, no obstante una alcaldía por Viña del Mar es una opción no menor, eso sí sin una Beatriz Sánchez en el camino.

RAUL CELIS SIN PRIMARIAS

Raúl Celis es una opción real en caso de que por la centro izquierda exista un nombre como Beatriz Sánchez al frente, sin embargo Celis no estaría dispuesto a una primaria con la UDI y eso mermaría sus posibilidades de llegar a la papeleta.

El ex Intendente dice su entorno estaría dispuesto a realizar el esfuerzo de presentarse a la alcaldía, de hecho su principal obstáculo era que Reginato decidiera su futuro, situación que hoy esta despejada. Celis como único candidato de la centro derecha podría sin duda quedarse con un triunfo mano a mano con una candidata de centro izquierda, no obstante sería complejo que su nombre se alzara sin el procedimiento regular que buscan los partidos que son las primarias.

HOMBRES DE RADIO EN LA "POLE POSITION"

Jorge Castro en Valparaíso y Oscar Sumonte en Concón llegaron a las alcaldías de sus comunas tras una larga trayectoria radial, lo mismo podría pasar de cara a las elecciones municipales en Viña del Mar.

Lejos de la "cocina política" y más cercanos a la gente se encuentran los nombres de Sandro Puebla, concejal cercano al PS y Carlos Williams de RN. Ambos han tenido un rol muy importante a la hora de ir revelando el verdadero "derrumbe" que ha sufrido la gestión Reginato, ambos no tienen nexos con el "establishment", pero ambos pueden ser una verdadera maquina de votos ante una ciudadanía cansada del político tradicional.

El querido locutor de Radio Festival y concejal de Viña del Mar debutó en política con la segunda mayoría tras Coca Mendoza en la pasada elección. Williams no tiene la simpatía de las testeras políticas de Renovación Nacional, pero ya suma el apoyo del diputado Andrés Celis, sin duda es el único que podría derrotar en una primaria del Chile Vamos a la maquinaria Reginato ó a Macarena Urenda y alzarse con el cupo en la papeleta, sería muy extraño que Williams pierda una primeria en Viña del Mar, el único enemigo que podría mermar sus posibilidades sería el propio entorno del locutor radial quien podría pedirle que "aún no es el momento".

Carlos Williams se transformó en una verdadera amenaza para el entorno de Reginato y Compañia, de hecho el mismo acusó una verdadera persecución política en su contra cuando lo sacaron después de 20 años de la locución del estadio municipal en los partidos oficiales del Everton, esto luego que un estadio lleno se pusiera de pie y entregara un fuerte aplauso cuando estaba de cumpleaños, este solo hecho despertó inmediatamente las alertas en el equipo de "Manam y Cia" que pusieron el ojo en el locutor de Radio Festival y claro opositor a la manera de gobernar que ha tenido este equipo en los últimos años.

Williams además tiene el perfil de candidato que los nuevos tiempos en la política andan buscando. Muy cercano a la gente, sin redes con empresarios ó políticos de trinchera y con un nivel de conocimiento inclusive comparable a la propia Reginato en la ciudad jardín gracias a su trayectoria radial y con alta capacidad de escuchar, no es una persona que se deje manipular y por sobre todo tiene muy claro que su paso por el municipio sería para "ordenar" la casa, además el conocimiento de los reales problemas de los viñamarinos los conoce a la perfección debido a su trabajo diario en la Radio Festival y a su rol de concejal en los últimos años.

Por otro lado tenemos a Sandro "Luis Wiscacho" Puebla que tendría que alzarse en la papeleta al igual que Williams por el camino largo, es decir primarias y re contra primarias, y ojo que no son menores sus opciones.

El hombre fuerte de "Radio Carnaval" tiene un perfil que acomoda al viñamarino de clase media, también al que reside en cerros y campamentos, se identifican con él, algo muy similar al perfil de Carlos Williams, ambos no son del gusto del denominado ABC1 de la ciudad jardín, muchos de ellos no los conocen, pero ambos si hacen la pelea larga tienen prácticamente asegurado su lugar en la papeleta para que la gente elija, mal que mal el verdadero Viña del Mar no reside ni en Jardín del Mar, ni en Reñaca, ni en la Población Vergara, el verdadero Viña del Mar mira desde lo alto el mar combinado con el polvo de sus calles, los mismos que escuchan diariamente a "Lucho Wiscacho" y a Carlitos... como popularmente los llaman a quienes verdaderamente tienen las opciones de reemplazar a Reginato, a menos que las cúpulas instalen las trabas que se lo impidan.

¿Podrá la gente tener la última palabra ó nuevamente se impondrán los nombres por secretaria?.... Lo concreto es que la carrera ya comenzó, todos jugando sus fichas en este Festival de nombres, unos con más luces, otros con más opciones, noticia en desarrollo y primer capitulo de una nueva teleserie que se comenzó a escribir tras la promulgación que hizo el Presidente de la República de la ley que impide a los alcaldes y concejales con tres periodos continuos volver a re postularse en las próximas municipales.

