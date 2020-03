Feria Diego de Almagro de San Felipe funcionará sólo con puestos de frutas, verduras y artículos de primera necesidad

Desde la Municipalidad de San Felipe hicieron un llamado a no asistir con niños y ayudar a los adultos mayores, familiares y vecinos en sus compras y trámites.

Ante la emergencia sanitaria que se registra en todo el país, el alcalde de San Felipe, Patricio Freire, sostuvo una reunión de trabajo con dirigentes de la feria Diego de Almagro, para abordar las medidas que se tomarán con el objetivo de que puedan seguir cumpliendo con sus labores.

De esta manera, acordaron sólo instalar los puestos dedicados a la venta de frutas, verduras y artículos de primera necesidad.

Además, desde la Municipalidad de San Felipe hicieron un llamado enfático a no asistir con niños y ayudar a los adultos mayores, familiares y vecinos, en sus compras y trámites, con el objetivo de que "no expongan su salud".

También hicieron un llamado a "cuidarnos entre todos y no salir de casa, si no es necesario, mientras no se decrete una medida más estricta a nivel nacional".

En ese sentido, recordaron que el alcalde Freire ya solicitó al Gobierno, junto a otros jefes comunales del país, que el presidente Sebastián Piñera decrete cuarentena nacional en todo el país.

PURANOTICIA