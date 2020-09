Familias beneficiarias del Subsidio de Sectores Medios (DS-01) recibirán su documento vía encomienda en la región de Valparaíso

Estos repartos se realizarán mediante carta certificada, para garantizar su correcta distribución a las personas que fueron seleccionadas en el primer llamado 2020.

Como una forma de resguardar a la población a raíz de la pandemia del Covid-19, que mantiene a algunas comunas de la región en «Cuarentena», y para no hacer esperar a las familias beneficiarias del Subsidio de Sectores Medios (DS-01), el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) de Valparaíso inició la entrega de estos documentos a través de Correos de Chile, directamente a sus domicilios.

Estos repartos se realizarán mediante carta certificada, para garantizar su correcta distribución a las personas que fueron seleccionadas en el primer llamado 2020, realizado en el mes de mayo pasado por el Ministerio de Vivienda, y que ahora podrán finalizar la adquisición de la casa o departamento escogido, para lo cual también se adjunta una guía de aplicación de esta ayuda habitacional.

Al respecto, la seremi de Vivienda de Valparaíso, Evelyn Mansilla, destacó que "debido a la nueva modalidad de trabajo, producto de la emergencia sanitaria, hemos implementado la entrega de los certificados de subsidios de clase media mediante carta certificada, la cual llegará al domicilio de cada familia que haya resultado beneficiaria de este proceso de postulación. Queremos brindarles tranquilidad, pues a partir de esta semana, comenzarán a recibir sus subsidios para que puedan aplicarlos en los proyectos o viviendas que tenían previsto. Nuestra idea es no ser una preocupación, queremos agilizar los procesos y cumplir con los plazos".

En tanto, el director de Serviu, Tomás Ochoa, explicó que "ya hemos iniciado este proceso de envío y, si bien, no es la modalidad que utilizamos habitualmente para la entrega de los subsidios, dada la situación de la pandemia donde no podemos generar aglomeraciones y, sobre todo, para que la gente no tenga que salir de sus casas en aquellas comunas que están en cuarentena y las que no también para cuidad su salud, es que hemos optado por este mecanismo que esperamos que durante los próximos días la gente empiece a recibir sus subsidios mediante el sistema de carta certificada".

De esta forma, para recibir el documento, el titular sólo deberá presentar su cédula de identidad o en el caso que no esté en su domicilio, podrá dejar un poder simple y una copia del carnet a un familiar mayor edad para que lo recepcione en su representación. Desde Correos señalaron que de no encontrar moradores al momento del reparto luego de tres intentos de entrega, se dejará una notificación para que el destinatario pueda concurrir a la sucursal indicada a retirar este documento de forma presencial.

