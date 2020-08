Fallecimiento de fotógrafo de la Alcaldía de Zapallar pone en tela de juicio su reciente desvinculación

Concejala Claudia Vargas criticó el despido de José Altamirano (42), quien falleció producto de un paro cardiorrespiratorio; mientras el alcalde Gustavo Alessandri aseguró que su salida fue de mutuo acuerdo y con el compromiso de regresar en noviembre.

Profundo pesar existe al interior de la Municipalidad de Zapallar, luego que se confirmara el fallecimiento, a los 42 años, de José Altamirano Sandoval, reportero gráfico de la Alcaldía que lidera Gustavo Alessandri, a raíz de un paro cardiorrespiratorio sufrido en su propio domicilio el pasado 12 de agosto.

El deceso del profesional se enmarca a días de su desvinculación del Municipio de Zapallar, situación que abre un entredicho entre la máxima autoridad comunal y una de las concejalas, pues la edil Claudia Vargas (DC) acusa al organismo de "no estar a la altura" por su despido, mientras que Alessandri (UDI) asegura que éste fue de mutuo acuerdo.

"La Municipalidad no estuvo a la altura, ya que despedir gente en esta época tan complicada en la que estamos viviendo con la emergencia sanitaria, para mí, es una maldad", señaló la concejala Vargas a través de un mensaje publicado desde su cuenta en Facebook.

De igual forma, la edil demócrata-cristiana expuso que "lo lamento, porque hace una semana él me llamó y hablamos de muchas cosas, y hoy siento que debo decir que estaba preocupado por su futuro, porque no sabía si encontraría trabajo y estaba muy acongojado".

Consultado al respecto, el alcalde Gustavo Alessandri, primero manifestó a Puranoticia.cl su pesar por el fallecimiento del ex fotógrafo municipal, y luego explicó que "llegamos a un acuerdo, como no hay actividades en la Municipalidad, por la pandemia, se finiquitó, se indemnizaba y volvía a trabajar cuando volvieran las actividades, porque si no me iban a denunciar que los funcionarios no estaban haciendo nada".

Además, el jefe comunal aseguró que esto lo hicieron "con la mejor disposición, tal como lo hemos hecho con muchos otros funcionarios. Todas las personas que trabajan en gabinete o en comunicaciones, cubriendo actividades, nos quedamos sin movimientos con eventos, por ejemplo. Entonces llegamos a un acuerdo para que volviera en noviembre y le habíamos conseguido pega y todo".

Por último, Alessandri sostuvo que "le cooperamos, ayudamos, me junté con la familia y todo lo que estaba comprometido con José, y la señora lo sabía, le vamos a cumplir con todo y estamos viendo la forma de ayudarla también a ella. Tan fuerte fue el tema que no le contó a su familia, salvo su señora, porque sabía que iba a volver a trabajar en unos meses porque no podemos tener a un fotógrafo sin actividades".

PURANOTICIA