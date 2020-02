Extienden plazo de formalización de carabinero detenido por presunta participación en asalto en Viña

Uniformado pertenecía a la 2ª Comisaría Central de Valparaíso y recién había egresado de la Escuela de Formación Policial de Ovalle hace un mes.

Hasta el lunes 10 de febrero se extendió el plazo de la formalización del carabinero acusado de participar en un asalto a una estación de servicio ubicada en el camino internacional de Viña del Mar, cuyo procedimiento incluyó la incautación de pastillas de éxtasis al interior del automóvil en el cual huyó junto a otros tres sujetos.

A raíz de su detención, la policía uniformada decidió desvincularlo de la institución, asegurando que "Carabineros no ampara situaciones que se alejen del marco normativo", según indicó el comandante Rodrigo Ortiz, prefecto (s) de la comuna, a través de una escueta declaración para abordar lo ocurrido durante horas de la madrugada.

Según las primeras informaciones, sujetos ingresaron a rostro cubierto hasta el servicentro para intimidar a la persona que atendía. Luego, los sujetos se subieron a un automóvil, con productos y dinero de la recaudación del establecimiento, para finalmente huir en dirección a la ruta Las Palmas, sitio donde fueron capturados por Carabineros.

El procedimiento policial se gestó luego que el trabajador asaltado diera aviso al número 133, dando paso a una breve persecución que culminó en el sector del túnel Los Gemelos. Allí, tras la revisión del vehículo se detectó la presencia de una bolsa con una gran cantidad de pastillas de éxtasis.

En cuanto al ahora ex funcionario de Carabineros, se informó que era integrante de la 2ª Comisaría Central de Valparaíso y que había egresado de la Escuela de Formación Policial de Ovalle hace sólo algunas semanas.

Acerca de su control de detención, el fiscal Pablo López comentó que "aún no tenemos clara la participación del funcionario en los hechos. Precisamente por eso hay que revisar todos los anteedentes, especialmente los videos para ver si existe la participación directa del funcionario en los hechos, cuál es su participación y en qué delito, si es robo con violencia, si es con arma de fuego...".

Cabe señalar que el ex uniformado fue formalizado inicialmente por los delitos de robo con intimidación, porte de arma de fuego, porte de droga y por conducción en estado de ebriedad. No obstante, a la espera de mayores antecedentes, se solicitó que se extendiera el plazo de formalización, lo cual fue aprobado y la audiencia será retomada este lunes 10 de febrero. De esta manera, el ex uniformado y los otros tres sujetos quedarán en calidad de detenidos hasta entonces.

