Expo Quillota: Fuego cruzado entre clan Mella y Gobernador tras violenta jornada inaugural

El core Cristián Mella pidió "un mayor liderazgo" a Iván Cisternas, quien respondió diciendo que el consejero regional "poco aporta en el sistema con declaraciones como esa".

Haciendo eco a diversas convocatorias realizadas a través de las redes sociales, llamando a manifestarse y funar la realización de la 20º versión de la Expo Feria "Yo creo en Quillota", que comenzó este miércoles 29 de enero en el estadio municipal Lucio Fariña Fernández, cerca de 70 personas se congregaron en las afueras del reducto deportivo para protestar por distintas demandas. No obstante, conforme avanzaban los minutos, las consignas dieron paso a la violencia, lo que obligó al actuar de personal de Carabineros.

LEER TAMBIÉN: Violenta jornada inaugural en Expo Quillota: Manifestantes atacan a piedrazos cajas del Estadio Municipal.

Luego de algunos minutos de manifestación en tranquilidad, estas personas comenzaron a causar desórdenes, rompieron parte de la señalética de calle Bulnes, instalaron barricadas e ingresaron a una oficina municipal a generar distintos destrozos. Si bien, Carabineros actuó en primera instancia, debieron replegarse por cerca de 20 minutos, a la espera de refuerzos y la llegada de una patrulla de intervención equipada, con la que pusieron fin al vandalismo que se vivía ya pasadas las 19:00 horas en las afueras del coloso deportivo, dejando dos detenidos y una carabinera lesionada.

SERIOS DAÑOS

Cabe recordar que la Expo Feria Quillota había suspendida el pasado mes de octubre debido al estallido social, por lo que se vislumbraba que en enero no habrían mayores problemas de seguridad, tal como lo reconoció en la previa al comienzo del evento el gobernador provincial Iván Cisternas, quien dijo a Puranoticia.cl que "la principal preocupación sería afuera (del estadio), en el ingreso, pero el perímetro también está bastante resguardado. Hay personal de Carabineros dispuesto, por lo tanto no creo que tengan éxito un par de afiches que han sido publicados llamando a funar".

LEER TAMBIÉN: Alta tensión en Quillota: Se inaugura Expo Feria con masivos llamados a funa.

Sin embargo, los llamados a funa surtieron efecto y se generaron destrozos en las afueras del estadio municipal, que el alcalde Luis Mella, en conversación con El Observador, dijo "lamentar muchísimo la violencia con la que un grupo de manifestantes llegó hasta acá. Seguimos muy de cerca los acontecimientos. Mientras la protesta era pacífica no hubo ningún problema, no actuó Carabineros, pero lamentablemente un grupo pequeño ingresó por calle Bulnes y comenzó a lanzar piedras. De hecho le lanzaron una a una de nuestras cajeras, que no resultó herida".

Acerca de los daños causados en dependencias municipales, el jefe comunal detalló que se registraron problemas tanto en una oficina como en la piscina, la cual quedó inhabilitada producto de las acciones vandálicas. "Tengo que comunicar que entraron a la piscina y destrozaron gran parte de ella. Lamentablemente vamos a tener que cerrar este espacio que tanto servicio prestaba a los más humildes, al "pueblo" como dicen ellos, al mismo pueblo le dañaron la piscina municipal que recibía bailes entretenidos y otras cosas. Entraron y destruyeron un refrigerador y parte del mobiliario", señaló.

ASÍ QUEDÓ LA PISCINA

CONDENA A LA VIOLENCIA

La sensación expresada por el alcalde fue compartida por su hijo, el consejero regional (core) Cristián Mella, quien comentó a Puranoticia.cl que "me parece que privar a los emprendedores y artistas, de mostrar su show, no es el camino adecuado porque, hay que preguntarse qué se busca con esto: ¿mayor conciencia social? ¿Se está buscando que el próximo 26 de abril la gente quiera votar por aprobar la nueva Constitución? Entonces, ¿este tipo de acciones va a llevar a esa realidad? Yo creo que abolustamente no".

Por tanto, sostuvo que "cualquier manifestación pacífica, para crear conciencia, sin dañar a otro, eso es positivo. Pero si me dicen que éste es el camino, quitándole las oportunidades y quitándole las libertades a la gente de la zona de poder mostrar su emprendimiento, claro que no y lo condeno totalmente. Hay que decirlo de esa forma porque es mucho lo que está en juego y fueron muchos los vulnerados que recibieron piedras".

CRÍTICAS AL GOBERNADOR

Es por todo lo anterior, que el core Mella criticó al gobernador provincial Iván Cisternas, a quien le pidió "un mayor liderazgo" a la hora de tomar las medidas de seguridad para hacer frente a posibles hechos de violencia que puedan registrarse en la zona. "Esperamos respuestas positivas en lo que pueda ocurrir en los próximos días. Ayer (miércoles 29) hubo 7 mil personas se espera para hoy (jueves 30) una cifra parecida y el fin de semana se espera una mayor cantidad de gente", indicó Mella.

Hoy en Expo Quillota. pic.twitter.com/R1iZMWkooe — La Není (@LaNeny54) January 30, 2020

"Lo que hay tener claro es que el país cambió. Uno no puede ir con las mismas ideas de antes del 18 de octubre, no se pueden aplicar las mismas estrategias. Desde esa mirada, creo que siempre es positivo prevenir este tipo de situaciones. Por lo tanto, lo que esperaría del Gobernador, y lo digo como crítica constructiva, es que tome el liderazgo en la zona en lo que respecta a temas de seguridad. Esperamos que hoy se desempeñe de mejor forma", concluyó.

Consultada su opinión respecto a estas críticas, el gobernador Iván Cisternas sostuvo que "si es que se quiere aprovechar de alguna situación que se está viviendo en todo el país... Anoche vimos la cantidad de manifestaciones y daños que hubo, y es complicado. Lo que hacemos es trabajar junto a las policías y vamos a seguir haciéndolo y no vamos a seguir polemizando con un consejero regional que poco aporta en el sistema con declaraciones como esa".

BALANCE FINAL

En cuanto al balance que realiza la Gobernación Provincial acerca de lo ocurrido este miércoles 29 en Quillota, Cisternas explicó que lo que hubo fue una "funa a la inauguración", donde "se congregaron unas 60 a 70 personas, más de la mitad de ellos encapuchados". También señaló que "hicieron tres o cuatro barricadas en Bulnes. Hubo dos detenidos y no hubo más inconvenientes. Al interior hubo preocupación de la gente que estaba cerca".

"Estos delincuentes también lanzaron algunas piedras hacia el interior del estadio y también hubo cuatro o cinco personas afectadas por lacrimógenas producto de la acción de disolver a los manifestantes", dijo el Gobernador, quien aseguró que la piedra lanzada hacia la caja del recinto no lesionó a la trabajadora a cargo, no obstante, indicó que "le causó un fuerte impacto y susto, pero sin lesiones".

También confirmó que una carabinera resultó lesionada en su codo producto del lanzamiento de una piedra.

Finalmente, y en consideración a lo que pueda ocurrir el resto de las jornadas de Expo Feria Quillota, el gobernador Cisternas aseguró que habrá un cambio en las medidas de seguridad: "Por supuesto que cuando ocurre un hecho, independiente que esto no fue adentro, porque no hubo ninguna problemática en el interior, lo que cambia es que habrá un mayor cuidado y mayor preocupación en los alrededores por parte de Carabineros".

(Imágenes: @ahoravregion)

PURANOTICIA