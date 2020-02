Expo Quillota 2020 en la mira: Contraloría cuestiona millonarios contratos de artistas vía trato directo realizados por administración de Luis Mella

A días de terminar la versión número 20 del evento quillotano se conoce un duro informe de Contraloría y el propio alcalde Mella reconoce que la feria "no fue un éxito definitivamente" en relación a la asistencia y recaudación del evento.

La Expo Quillota es sin duda el evento estrella del alcalde Luis Mella. El tradicional evento que nació como una exposición de microempresarios en la plaza de armas de la ciudad hace dos décadas se fue transformando año a año en un evento más grande y por ende con millonarias inversiones por parte del municipio.

La fiesta de la Expo Quillota no solo es municipal y de los funcionarios que vibran con su desarrollo, el propio alcalde, emulando en sus mejores tiempos por ejemplo a una Tía Coty anunciando a los artistas del Festival de Viña, recorre diversas estaciones radiales locales con anuncios de artistas y entrando en una especie de "juego misterioso" con animadores locales sobre quiénes serán los que se subirán al escenario del Lucio Fariña.

Esta fiesta también ilumina a los comunicadores de radios locales quienes ven en este evento la oportunidad de subirse a un escenario con miles de personas e incrementar sus ingresos y el propio municipio le paga a estos medios locales para que promocionen la Expo, todo un círculo cerrado que evita así comunicacionalmente las críticas ó bien exponer ante la opinión pública el lado B de un evento, que en esta versión 2020 sin lugar a dudas la deja más en la mira que nunca.

TODO PARTIÓ MAL: PRIMER ACTO "LA FALLIDA LICITACIÓN"

Puranoticia.cl fue el único medio en dar a conocer la verdadera crisis que se vivía al interior de la producción del evento que es encabezada por Víctor Vargas Salgado, funcionario municipal, mano derecha del alcalde Luis Mella en todo lo relacionado a este evento.

La crisis comenzó cuando la productora ASG Producciones propiedad de Gonzalo Alcalde Bodenstein se ganó la licitación en donde más de 10 empresas llegaron a la visita a terreno, pero donde solo tres presentaron ofertas.

La Municipalidad adjudicó el pasado 29 de julio del 2019 por la suma de 329 millones 999 mil 997 pesos los servicios de "Producción técnica, artística, de seguridad, publicidad y atractivos culturales de la expo Feria 2019 Yo creo en Quillota", la misma que tuvo que suspenderse por el estallido social de octubre y que finalmente se realizó los últimos días de enero en la zona interior de la Región de Valparaíso.

Pero aquella licitación tuvo una serie de problemas desde su inicio, tal como fueron denunciadas por Puranoticia.cl en nota publicada el 22 de agosto del 2019.

Si bien fueron tres los oferentes que participaron, solo dos participantes continuaron en carrera para la evaluación final, ASG Producciones y Bizarro, ambos presentaron sus respectivas boletas de garantía por seriedad de la oferta que alcanzaron al monto de 3 millones 300 mil pesos cada una, pero en el cumplimiento de los requisitos formales hubo falta de ambos oferentes.

Ni ASG Producciones ni Bizarro presentaron fotocopia de las últimas tres declaraciones del Formulario 29 (Pago de IVA) del Servicio de Impuestos Internos y ninguno de los dos oferentes tampoco presentó el certificado de antecedentes comerciales, tal como lo indica el documento de evaluación de propuestas del Mercado Público al que tuvo acceso Puranoticia.cl

Sin estos dos antecedentes claves para evaluar la capacidad y solvencia de la empresa para llevar adelante una adjudicación de más de 300 millones de pesos, el municipio igual siguió adelante con el proceso de licitación, pero solo pudo evaluar a uno de ellos debido a que la empresa Bizarro no presentó ni la Carta Gantt ni el detalle de las características técnicas del servicio.

Pese a estas faltas a los antecedentes de igual manera se adjudicó a la empresa ASG Producciones el monto de 329 millones 999 mil 997 pesos, impuestos incluidos, la producción de la feria, tal como se indica.

MUNICIPIO RECONOCE PROBLEMAS CON PRODUCTORA Y PONE TERMINO A DECRETO DE ADJUDICACION

48 horas después de publicada la nota en donde queda de manifiesto "la crisis" que estaba viviendo la producción de la Expo Quillota, el propio alcalde Mella, en estos llamados "programas radiales de radios contratadas por el municipio" cuenta su versión del hecho.

Esta vez el espacio elegido fue en Radio Quillota, perteneciente al diario El Observador, en esa oportunidad Mella se refiere a esta "crisis con la productora" diciendo; "hubo conversaciones sobre una posible parrilla de artistas, pero había que firmar el contrato en 10 días y traer la boleta de garantía y eso no se cumplió. En conversaciones que se sostuvieron sobre la parrilla de artistas no hubo acuerdo. Las bases decían que debía haber acuerdo, si no, no había relación. De la empresa hubo voluntad de presentar muchos nombres. Propusieron artistas, pero habían artistas que no respondían a lo que nosotros queríamos".

En el marco de estos desencuentros, que se fueron agigantando durante las siete reuniones que sostuvieron la comisión con la productora, el Alcalde de Quillota finalmente toma la decisión de ponerle fin al decreto de adjudicación, antes de que se firmara el contrato, con lo que ASG Producciones quedó inmediatamente sin la posibilidad de organizar la Expo Quillota 2019.

"Se pone término al decreto de adjudicación, sin contrato aún, pero este decreto tiene un valor. Lo que hago yo, basado en esto, es dejar sin efecto el decreto anterior, el dia (miércoles) 21 lo hago, y se da notificado a la empresa para que pueda tomar conocimiento. Esto se hace por vía formal y directa", explicó Luis Mella a radio Quillota.

CONTRALORÍA DETERMINA QUE MEDIDA DEL ALCALDE MELLA NO RESULTÓ PROCEDENTE POR PARTE DE MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA

Tras ponerle término al decreto de adjudicación, la empresa productora ASG Producciones recurrió a la Contraloría General de la República para denunciar la serie de irregularidades que a su juicio estarían cometidas en la licitación pública 2831-10-LR19.

Este 04 de Febrero y a solo horas de que la versión 2020 de este evento había terminado el órgano Contralor emitió su informe ante estas denuncias entregando en el punto del término del contrato la razón a la productora y determinando que lo realizado por el alcalde Luis Mella no resultó procedente por parte de la Municipalidad de Quillota y que esta entidad edilicia deberá adoptar las medidas que en derecho correspondan para ajustar su actuación a las normas regulatorias del proceso licitatorio de la especie, informando sobre las acciones implementadas al efecto a la misma Contraloría dentro de los próximos 15 días hábiles.

También el Informe de Contraloría sobre este punto en donde se dio por terminada la licitación por parte del Municipio y que le abre un flanco judicial al propio alcalde Mella, deberá iniciar un procedimiento disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas emanadas de los hechos descritos, debiendo al efecto remitir a Contraloría una copia del decreto que le dé inicio, y este también deberá hacerlo llegar a Contraloría en los próximos 15 días.

SE DESTIMA EN PRIMERA INSTANCIA POSIBLE COLUSIÓN EN CONTRATACIÓN DE ARTISTAS

En la misma denuncia expuesta por la productora ASG Producciones a Contraloría queda de manifiesto una serie de presiones en que habría caído el propio alcalde ó el productor del evento Victor Vargas a la hora de solicitarle la contratación de ciertos artistas que ya habrían estado conversados previamente con otro productor y el municipio.

De hecho el propio productor Gonzalo Alcalde había hecho esta misma denuncia en Puranoticia.cl a horas de haber sido notificado del decreto que daba por terminada su adjudicación del evento quillotano.

Gonzalo Alcalde contó a Puranoticia.cl en su oportunidad con lujo de detalles una reunión que se habría sostenido en el Restaurant del Open Hotel en Quillota el pasado 13 de agosto del 2019 a la hora del almuerzo a la que asistió el propio alcalde Mella, el productor municipal de la feria Victor Vargas además del productor Antonio Villablanca y su hijo Aldo Villablanca.

El objetivo de aquella reunión fue justamente afinar el "modus operandi" que el alcalde Luis Mella quería que operáramos y al mismo tiempo ser una especie de garante nuestro ante el productor de Santiago en la contratación de artistas, cuenta el productor que ganó la licitación de la Expo Quillota.

"La verdad que fue muy incomodo, la relación de Villablanca con el alcalde Mella es de mucha cercanía, se nota que son muy amigos, entre ellos tenían todo claro, es más cuando yo intenté contactar a varios artistas que el alcalde me había solicitado estos ya tenían fechas tomada con Quillota, uno de los artistas incluso ya estaba cerrado desde febrero, es decir estábamos bloqueados por todos lados", dice Gonzalo Alcalde.

Sobre este punto de la denuncia sobre la presunta imposición que se le habría realizado a la empresa ASG Producciones en la contratación de artistas, la Contraloría dijo corresponde señalar que de los documentos tenidos a la vista no se advierte la existencia de antecedentes probatorias que permitan corroborar esta parte de la denuncia, por lo que la misma debe desestimarse.

CONTRALORÍA HACE DURO CUESTIONAMIENTO A MUNICIPIO SOBRE MILLONARIOS CONTRATOS POR TRATO DIRECTO PARA EXPO FERIA

Por su parte donde la Contraloría hace un duro cuestionamiento al municipio de Quillota en la contratación directa con las empresas Bizarro Servicios SpA y Bizarro Entretenimientos SpA ambos aprobados mediante los decretos alcaldicios número 9.279 y 9,280 del año 2019.

En este sentido el Informe de Contraloría, recuerda que cualquiera sea la causal que fundamente la contratación de un trato directo, este debe aplicarse sólo de manera excepcional, requiere de una demostración efectiva y debe documentar los motivos que justifican su procedencia, debiendo ser acompañada de todos los elementos que configuran las hipótesis contempladas, situación que en el caso de estos contratos realizados para la Expo Quillota el municipio no cumplió, debido a que "no invocaron ni acreditaron el cumplimiento de ninguna de las causales".

Cabe consignar los tratos directos con las empresas Bizarro Servicios SpA y Bizarro Entretenimientos SpA cuestionados por Contraloría ascienden a los 180 millones de pesos el primero para efectuar la producción artística de la Versión XX de la Expo y un segundo contrato de asignación directa por 150 millones de pesos para la producción técnica, de seguridad, publicidad y atractivos culturales del mismo evento.

El mismo Informe de Contraloría dice que quién solicitó la contratación directa de estas empresas fue el productor Victor Vargas Salgado, funcionario municipal, sin embargo la Municipalidad de Quillota no ha podido acreditar en forma efectiva y documentadamente las razones que motivaron la procedencia de ambos tratos directos.

ALCALDE MELLA HACE RECUENTO DE FERIA Y RECONOCE QUE "DIFERENCIAL" QUE TENDRÁ QUE PAGAR MUNICIPIO SERÁ "MÁS DEL DOBLE DEL AÑO PASADO"

Horas antes de que el municipio fuera notificado de este Informe de Contraloría que deja de manifiesto el actuar por parte de la casa edilicia a la hora de dar termino al decreto de adjudicación y de realizar dos millonarios tratos directos para la producción del mismo evento, el alcalde Luis Mella, en su tradicional ronda por las radios de Quillota dijo que esta versión de la Feria "fue un éxito desde el punto de vista de la diversión de la gente" pero también dejo en claro que "del punto de vista del público (asistencia) no fue un éxito definitivamente, pero todos los temas hay que enfrentarlo. Yo quede muy feliz con la alegría de la gente" dijo en Radio Nexo.

En el mismo medio Luis Mella entregó otros datos que se profundizarán durante este viernes cuando se entregue un resumen completo de la Expo. Mella dijo que en total fueron cerca de 60 mil personas las que asistieron al evento en todos los días, entre 53 y 54 mil personas compraron sus entradas y cerca de 6 mil invitaciones fueron extendidas en forma de cortesía.

Cabe consignar que el primer día del evento, una verdadera "funa" puso en riesgo la realización de la Expo y el rápido accionar de Carabineros apostados a las afueras del estadio, sumado a los equipos de seguridad contratados por el municipio pudieron contener a unos 70 manifestantes que prendieron barricadas y lanzaron piedras a la hora de la inauguración del evento.

LEE TAMBIÉN: Violenta jornada inaugural en Expo Quillota: Manifestantes atacan a piedrazos cajas del Estadio Municipal

El evento cobra una entrada general de $3.000, pero para los adultos mayores y niños hasta 12 años el costo de ingreso es de solo $ 100 pesos. Sobre este punto Mella dijo que hubo un notable aumento en entradas para el adulto mayor por lo que se disminuyó considerablemente la recaudación por entradas.

De hecho Mella dijo que el diferencial que tendrá que pagar el municipio es alto, no entrego montos, solo mencionó que sería "más del doble que el año pasado".

MELLA NO HABLA Y NO CONTESTA PREGUNTAS DE ESTE MEDIO

Nuestro medio Puranoticia.cl ha intentado desde agosto del año 2019 tener una entrevista con el alcalde Luis Mella en donde pueda entregar su versión de los hechos, sobre la misma Feria y otros temas locales que afectan a la ciudad de Quillota y que han sido denunciados por este portal, sin embargo pese a todos los intentos el departamento de comunicaciones del municipio ha negado esa posibilidad. Cabe consignar eso sí que el propio alcalde recorre al menos tres emisoras locales una vez por semana y que las declaraciones que nuestro medio puede obtener de él son extraídas de estos vídeos que son publicados por el municipio en redes sociales.

