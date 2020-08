Ex diputada Andrea Molina: "Lo que se está develando de las finanzas de la Municipalidad de Quillota es inquietante y preocupante"

"Los organismos como Contraloría y la Tesorería deberían hacer su trabajo al igual que los diputados quienes tienen la posibilidad de oficiar y gestionar una fiscalización real".

Andrea Molina hoy se encuentra trabajando arduamente en el control de la pandemia del Coronavirus desde su cargo dirigiendo de la Corporación de Fomento y Desarrollo de la Municipalidad de La Florida, la denominada "alcaldía del cariño", desde ahí ha podido seguir en contacto con la gente y hacer lo que más le gusta a la ex parlamentaria "estar en contacto directo con quienes más lo necesitan y ayudarlos".

Pero su conexión con la ciudad de Quillota es innegable, la misma ex parlamentaria reconoce que tiene prácticamente un contacto diario con muchas personas de la comuna y de la Región en Valparaíso en general y por lo mismo ve con "preocupación" lo que se ha ido revelando en relación a las finanzas de la administración de Luis Mella en Quillota calificandolo de "inquietante y preocupante".

DEFICIT MUNICIPAL Y PREGUNTAS SIN RESPUESTAS

Andrea Molina dice tener la mejor opinión del alcalde Luis Mella, "es una persona a quien conocí en mis 8 años como parlamentaria, es alguien que sin duda pone mucho cariño en lo que realiza y está muy cercano a la gente además en su rol de doctor, pero creo que por lo mismo Quillota se merece que termine su administración de 28 años con transparencia en el manejo de sus números que hoy están siendo cuestionados".

"Una cosa es ser buena persona y no una persona corrupta, pero otra cosa es ser un buen administrador, sobre todo con fondos municipales y de toda la gente, cuando las personas pasan años en el poder se van generando ciertas formas de trabajo que son muchas veces nefastas, esto lo veo no solo en municipios como Quillota, también en muchas comunas de la Región Metropolitana y de todo el país en general".

Para Andrea Molina en los "municipios no se puede hablar de derechas o izquierdas, debe prevalecer el trabajo por la gente y por la comuna olvidándose de los colores políticos, por eso cuando veo al alcalde Mella justificando que estas denuncias serían parte de un ataque político me preocupa que no conteste el fondo y queden tantas preguntas sin resolver y sobre todo que instituciones como Contraloría y Tesorería no se pronuncien".

EL ROL DE LOS PARLAMENTARIOS

Andrea Molina quien fue parlamentaría elegida con primera mayoría en sus dos elecciones en el interior de la Región de Valparaíso, siendo justamente Quillota un eje importante en su alta votación que la dejó tercera en la pasada elección al Senado, cuenta que aquí "falta un trabajo más serio de los parlamentarios".

"Un parlamentario puede oficiar, puede preguntar, puede fiscalizar, es cierto que Mella es una verdadera institución en la ciudad, tiene 28 años al mando, hay toda una generación que no conoce a otro alcalde, pero eso parece que a los actuales parlamentarios les asusta y nadie hace el trabajo que corresponde a un diputado que es justamente fiscalizar, hoy parece que muchos están más preocupados de ganarle al compañero de lista que realmente representar a quienes creen en ellos".

QUILLOTA SE MERECE TRANSPARENCIA

Para Andrea Molina la transparencia que se merece Quillota y su gente está por encima de todo tipo de persona y cree firmemente que Luis Mella se merece terminar su periodo de frente a la comunidad entregando números reales de la situación de la ciudad, "como lo deben hacer todos los alcaldes".

"Ya tenemos casos en el país de Municipios con alcaldes y alcaldesas que llevan años, que dicen que tiene un déficit de un monto y luego de investigaciones, que casi siempre parten por la prensa, terminan siendo prácticamente montos elevadísimos y mucho más de lo que se mencionaba, creo que Quillota y el alcalde deben responder el fondo y no la forma, no preocuparse de quien será ó no el candidato, no depende de aquello dar respuesta a la ciudad y a la gente, Quillota se merece saber cuánto es realmente el déficit municipal de la comuna en forma transparente y que esa información tenga datos concretos y no seguir especulando o victimizándose que cada critica que se le haga a su gestión tiene un trasfondo político".

