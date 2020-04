Ex alcaldesa Macarena Santelices internada en Clínica de Viña del Mar con síntomas de coronavirus

La ex edil llegó cerca de las cuatro de la madrugada de este viernes hasta un centro asistencial de la ciudad jardín.

La ex alcaldesa de la comuna de Olmué, Macarena Santelices, se encuentra internada en la Clínica Ciudad del Mar con síntomas de coronavirus, confirmándolo ella misma lo relató en sus redes sociales.

"Desde el lunes, que tuve fiebre y dolor de garganta he estado muy preocupada...ya me hicieron un test que el miércoles me respondieron era negativo, pero seguí con síntomas" parte el relato de la periodista.

"El martes sentía como si un camión me hubiese pasado por encima, y por lo mismo no estuve junto a mi compañero Claudio Mardones en LUZ VERDE", programa que comenzó hace una semanas en Radio Valparaíso.

El relato de Santelices continuo explicando que este jueves, "tenía tos seca a ratos y me costaba respirar, pero no era nada de preocupación, sin embargo, en la noche no logré dormir porque me ahogaba. Llegue a urgencias de la Clínica Ciudad del Mar, en donde tienen toda la infraestructura para realizar exámenes inmediatos, y me tienen hospitalizada desde las 04:00 am".

Santelices compartió con sus seguidores además que "las radiografías de tórax muestran mis pulmones alterados, plomos, me cuesta respirar y el resultado de sangre dice que los glóbulos blancos están bajo lo normal, la opinión de al menos cuatro doctores por los que pase fue hospitalización. Porque? La explicación del doctor Nicolas González es que al haber afectación pulmonar de un momento a otro puede haber descompensación y eso debe prevenirse. Y es que solo un 14 por ciento de los infectados presenta dificultades pulmonares y el cuadro de un momento a otro puede empeorar y hay que trasladar a unidad de cuidados intensivos con ventilador mecánico. Aún no sé, si el lunes el resultado será positivo o negativo, pero agradezco al gran equipo y personal médico que ha puesto su esfuerzo incondicional...cada vez que revisan cambian por completo máscaras, gafas, guantes, delantales desechables, alcohol"

LLAMADO A CUIDARSE

La ex alcaldesa espera los resultados del test por coronavirus y al mismo tiempo ocupó sus redes para hacer un ferviente llamado a la ciudanía.

"Este es un llamado a todos con quien he estado los últimos días, que gracias a Dios son muy pocas personas, ya que si estábamos en cuarentena preventiva junto a mi familia y salíamos solo a lo fundamental. Llamado a esas cuatro personas a que tomen por favor cuarentena preventiva, y me disculpen. De ser positivo esto demuestra que el virus está en cualquier lugar público, porque NO estuve con ningún contagiado. Cuidémonos!!! Es mi deber sepan que estoy en espera del resultado y lo sepan por mí, porque estar acá es ver la realidad, hay muchas personas en este cuarto piso y se sufre. La incertidumbre, el aislamiento total y el temor..."

Finaliza escribiendo "Dios quiera sea negativo, entre una tos y otra escribo, Porque quiero que dimensionemos la gravedad de la Pandemia que estamos viviendo...Dios quiera sea solo una neumonía...pongo todo en manos de él tal como siempre lo he hecho, y cómo lo hice cuando nació nuestro Milagrito #josejoaquin con un diagnóstico del peor".

Finaliza diciendo "Recemos, les pido recemos. Se nos vienen momentos duros y para enfrentarlo debemos estar unidos, más unidos que nunca".

