Ex Alcalde Eduardo Martínez cuenta las razones de buscar su "revancha" en La Calera camino a la municipales

Bajo la consigna de "disfrutar lo construido", el demócrata cristiano, Eduardo Ignacio Martínez Machuca, ex alcalde de La Calera, buscará retornar al municipio de la comuna de la provincia de Quillota, tras la dura derrota que lo alejó del sillón alcaldicio en las elecciones municipales de 2016 y que le dieron el triunfo a la RN, Trinidad Rojo, actual mandataria comunal.

Confiado en que el próximo proceso electivo de abril del 2021 será "diferente" y reconociendo que en su gestión anterior se cometieron errores de comunicación, el también doctor en medicina familiar confirma su candidatura por la DC para La Calera, pero aclara que no está en campaña, que como profesional de la salud, sus preocupaciones inmediatas giran en torno a la pandemia y en segundo lugar al plebiscito donde espera que gane el Apruebo.

¿Confirma su candidatura como alcalde para La Calera en las próximas elecciones municipales?

Sí o sí yo soy el candidato de la Democracia Cristiana. Ahora, los pasos siguientes son los de ponerse de acuerdo entre los partidos para ver si hay candidato de la oposición. Si no hay acuerdo, yo voy por la DC.

¿Tiene un equipo de trabajo pensado para la que sería su tercera gestión al mando de La Calera?

Sí, tengo un equipo de trabajo en todas las áreas. Sólo se repiten dos personas del equipo anterior, pero prefiero no mencionar nombres porque ellos están trabajando actualmente en otros lugares.

Han pasado cuatro años desde la última elección ¿qué conclusiones saca tras su derrota y la gran brecha que lo separó del sillón alcaldicio?

En política las cosas tienen dos miradas: una mirada técnica y otra más cercana a la gente. Yo conseguí proyectos viajando a Valparaíso o Santiago y me cuestionaron porque no estaba en la comuna. Hoy haría lo contrario, hay que reevaluar el tema, estar más en la comuna para que la gente te vea cercano, pero también haciendo gestión. Eso creo que fue mi defecto, no pude comunicar bien. Me dediqué a hacer proyectos grandes, pero hoy la gente los puede gozar y quizás hoy lo entienden.

¿Cree que esta elección puede ser diferente a la de cuatro años atrás?

Estoy convencido de ello, eso no significa que estoy convencido de que gano, ya que la población tiene la forma de elegir, pero estoy convencido de que va a ser distinto porque la gente tiene la posibilidad de palpar lo que no palpó. Ahora, si en la comparación salgo perdiendo al menos tuve la oportunidad de compararme.

¿Qué opina de las personas que han manifestado interés por la alcaldía, sus contrincantes en caso de que sea usted el candidato?

Lo encuentro fantástico. Yo creo que es la población es la que tiene que decidir y mientras más posibilidades tenga más posibilidades tienen de elegir.

¿Tiene alguna idea fuerza o perspectiva de cuáles van a hacer los principales desafíos que tiene la comuna?

Hay muchos proyectos que no voy a adelantar, pero el mensaje más importante es gozar lo que construimos. Yo creo que la inauguración del estadio fue triste. El Cesfam, a pesar del esfuerzo de las personas, no tiene todas las condiciones para funcionar como el consultorio modelo, entonces nosotros tenemos que repensar en gozar lo que construimos y terminarlo bien, por ejemplo, el Centro Cultural, la Av. Latorre, la Ciclovía, etc.

¿Cómo observa la ciudad en términos de desarrollo, ha progresado desde su última gestión?

Lo único que puedo decir es que afortunadamente han terminado -con dificultad- pero han terminado los proyectos que yo dejé. No hay ningún otro proyecto interesante que se haya hecho en estos años. Si nosotros nombramos cada uno de los proyectos que hay en La Calera todos son de las administraciones anteriores.

En ese sentido ¿cómo evalúa la estrategia municipal y la gestión de la alcaldesa, Trinidad Rojo?

En términos de manejo de la pandemia, no se le dio la posibilidad a la atención primaria de que se desarrollará en plenitud y con prontitud. La atención primaria tendría que ser la que lleva la batuta y ordenar al municipio y no al revés.

Ud. señaló no estar en campaña electoral aún, pero sí en dos campañas: una por la pandemia y otra por el plebiscito ¿a qué se refiere con esto?

Como médico me interesa difundir el tema de la pandemia, explicar cómo se contagia, por qué se contagia, todo para ir dando tranquilidad a la gente. Entonces, como médico y candidato estoy orientando a la gente para que no hagan reuniones, que no estén cerca, por lo tanto, me niego a hacer campaña.

¿Y la campaña por el plebiscito?

Como histórico democratacristiano de La Calera estamos por el Apruebo en este plebiscito que es muy importante, fecha que correspondía a las elecciones municipales, pero estamos preparados para que la gente se reorganice y elija una nueva Constitución. Estamos en campaña virtual para que la gente vote con tranquilidad por el Apruebo.

Hay algunos sectores políticos que han apuntado a la posibilidad de cambiar la fecha del proceso constituyente...

Espero que no cambien la fecha del plebiscito porque sería un retroceso. Yo creo la expresión social que comenzó en octubre, la gente lo logró y se llegó a este acuerdo, por lo tanto, no me parece prudente cambiar la fecha, porque además es importante como aprendizaje.

Finalmente, Eduardo Martínez, entregó su parecer respecto al confinamiento que afecta a la ciudad calerana explicando que "las autoridades tienen que entender que las cuarentenas en comunas como la nuestra son peligrosas" vislumbrando que la estrategia más idónea para los vecinos de la comuna que "viven al día" es a través de la educación comprendiendo que hay que convivir con el virus.

