Estos son los días de apertura y horarios de sucursales de ChileAtiende Valparaíso durante la contingencia

Modificación de horarios de atención coincide con el traspaso de beneficios a depósitos en CuentaRUT a partir de abril, que en la región favorecerá a unas 66 mil personas.

El director del IPS ChileAtiende en Valparaíso, Marcial Fernández, reiteró el llamado a la ciudadanía a acudir a las sucursales y oficinas de la red siempre y cuando sea estrictamente necesario y que se privilegie el uso de las plataformas web, redes sociales y el centro de llamados para realizar consultas.

Fernández informó que en el contexto del estado de catástrofe decretado para enfrentar la expansión del coronavirus y resguardar la salud de los usuarios y funcionarios esta semana la sucursal de Valparaíso atenderá el lunes, miércoles y viernes entre las 9:00 y las 12:00 horas.

En tanto, la sucursal Quillota abrirá el martes y miércoles también de 9:00 a 12:00 horas.

El director explicó que "en sintonía con la necesidad de resguardar la salud de la comunidad y nuestros funcionarios nos hemos visto en la obligación de tomar medidas preventivas, cerrar algunas oficinas, limitar el horario de atención y activar los depósitos en CuentaRut a todos los usuarios que tengan una y la hayan ocupado al menos una vez en los últimos 6 meses, para evitar desplazamientos y aglomeraciones".

Esta medida, que no será automática y no requiere de trámites, en la región de Valparaíso se estima favorecerá a más de 66 mil personas que ya no deberán ir en forma presencial a cobrar sus beneficios a Los Héroes

Fernández destacó que "todos los pagos estarán hechos antes del 15 de abril y por lo mismo, insistió en la importancia de preferir los trámites en línea y sólo concurrir a las oficinas de atención si es indispensable, de manera de evitar exponerse al contagio del Covid-19".

Fernández recordó que "la recomendación es ingresar a www.chileatiende.cl, donde pueden informarse sobre beneficios y trámites del Estado y, en lo posible, realizarlos por Internet."

Para más información y consultas, están disponibles el centro de llamados 101 y las redes sociales ChileAtiende en Facebook, Twitter e Instagram.

La red ChileAtiende del Instituto de Previsión Social (IPS) informa los horarios y estado de atención de sus sucursales en la región.

PURANOTICIA