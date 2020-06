Especialista UPLA aconseja que el Estado entregue un subsidio que permita sobrevivir a las mipymes

Director del Departamento de Industria y Economía de la Facultad de Ingeniería se refirió al 98% de rechazos bancarios a este segmento por concepto de Fogape, según arrojó estudio.

"Es deseable que el Estado o el Gobierno entregue un subsidio que permita a estas empresas sobrevivir hasta un mínimo de normalización de los mercados. Más aún cuando existen muchas personas que, al no tener trabajo, se han visto obligadas a crear emprendimientos para poder subsistir, lo cual mejora paralelamente los indicadores de desempleo reemplazándolos con actividades precarias o de subsistencia, aspectos que los perjudica frente a la decisión de los bancos".

Así lo planteó el director del Departamento de Industria y Economía de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Playa Ancha (UPLA), doctor Luis Espinoza, frente a los resultados de un sondeo elaborado por Defensadeudores.cl, la Universidad de Playa Ancha y Convergencia Nacional de Gremios Pymes y Cooperativas de Chile (Convergencia Pymes).

Dicho estudio, llevado a cabo para monitorear la respuesta de la banca frente a la nueva línea de financiamiento del Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (Fogape), reveló que un 98% de los rechazos bancarios corresponde a mipymes.

Para el académico, actualmente se visualiza la precariedad del empleo y el emprendimiento, pues su generación diaria o mensual no es suficiente para enfrentar una problemática de la actual envergadura. Esto es equivalente a lo que sucede con las personas que no se definen como pobres, pero que están cerca del límite y su precariedad se demuestra en los momentos problemáticos como los que se viven hoy, pues ese segmento volverá a ser pobre nuevamente, si es que ya no está en ese nivel.

"El gobierno no está dispuesto a endeudar al Estado para reactivar la economía, eso lo deja en manos de los privados, que corresponde al paradigma del libre mercado que se vive en Chile. Cuidar el patrimonio y el capital ha sido la reacción de las empresas grandes y el gobierno, sin pensar en el costo social que conlleva. Muchos ya han sacado sus recursos financieros a otros países para que le renten más, pues en mercados complicados como el nuestro, el retorno de la inversión será cada vez más bajo y eventualmente hay o habrá pérdidas como las que han experimentado las AFP", detalló el doctor Espinoza.

Los resultados del estudio, agregó el ingeniero civil industrial, solamente ratifican que existen grandes sectores de nuestra sociedad que poseen un nivel socioeconómico precario, que con cualquier accidente simplemente pueden llegar a la quiebra.

DECLARACIÓN DE QUIEBRA

Para este tipo de empresas, es fundamental que puedan recibir un subsidio estatal, ya que en muchos casos la pérdida es completa (patrimonio personal y el de la empresa). En ese sentido, sugirió que quienes no puedan cumplir con sus pagos se declaren en quiebra, opción disponible para empresas y personas, con el objeto de partir de nuevo cuando las condiciones sean más favorables.

Respecto al Fogape precisó que, como política de gobierno, de libre mercado, es una fuente de financiamiento con la que los bancos siguen haciendo sus análisis de riesgos, tal y como lo han hecho desde siempre, por ejemplo, BancoEstado.

"Por tanto, si una empresa no es viable, ésta debe quebrar, dado que no tuvo éxito. Si el libre mercado funcionara implicaría que la quiebra de una empresa dejaría el espacio disponible para que otras personas iniciaran su emprendimiento y eventualmente tuvieran éxito. De este modo habría un recambio de iniciativas innovadoras y emprendedoras que vayan agregando valor a los productos y servicios y cubriendo necesidades que aparecen en tiempos de pandemia y post-pandemia".

