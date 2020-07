Escándalo en "Consejo de la Sociedad Civil de Viña del Mar": Solicitan "inhabilidad" de dos consejeras por tener al menos a 10 parientes directos trabajando en municipio

Reclamación presentada ante el Tribunal Electoral señala que el municipio "siempre cuenta con dos votos a su favor", ya que ambas consejeras "están preocupadas de cuidar el trabajo de sus parientes en vez de cumplir su finalidad".

Un nuevo dolor de cabeza podría sufrir la Municipalidad de Viña del Mar, luego que el abogado Javier Gómez, presidente de la Fundación Viña Futuro 2030, acudiera hasta el Tribunal Regional Electoral (TER) de Valparaíso, con el objetivo de solicitar la inhabilidad de dos consejeras del Consejo Comunal de la Sociedad Civil (Cosoc) de la Ciudad Jardín, por tener a varios parientes trabajando en la casa edilicia viñamarina.

A modo de comprender las funciones del Cosoc, vale indicar que la ley N° 20.500, que permite la creación de dichos organismos, señala que pueden apoyar el cumplimiento del objetivo de incidir en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas comunales, sectoriales y en la propia gestión del municipio, y que pueden integrarlos juntas de vecinos, clubes deportivos, clubes de adultos mayores, centros de madres, personas jurídicas sin fines de lucro, asociaciones y comunidades indígenas, asociaciones gremiales, organizaciones sindicales y organizaciones de interés público.

EL POR QUÉ DE LA SOLICITUD

Bajo este contexto, el abogado Javier Gómez puso el acento en la labor que desempeñan dos consejeras: Julia Isabel Díaz, presidenta de la Unión Comunal (UNCO) de Viña del Mar y de la junta de vecinos Granadilla Sur; y de Ermelinda Cisternas, presidenta de la UNCO de Santa Julia y de la Agrupación de Juntas de Vecinos de Santa Julia.

En ese sentido, la reclamación presentada ante el TER -documento al cual Puranoticia.cl tuvo acceso- indica que la consejera Julia Isabel Díaz Rojas "ha incorporado como funcionarios municipales, a honorarios", a al menos tres familiares directos: Miguel Ángel Vera, su cónyuge, cuyo sueldo es de $721.664; Evelyn Vera Díaz, su hija, cuyo sueldo es de $504.495; y Miguel Vera Díaz, su hijo, del cual se desconoce su remuneración mensual.

En la reclamación, la Fundación Viña Futuro 2030 solicita al TER de Valparaíso que inhabilite a Julia Isabel Díaz, "por tener contratados múltiples parientes en la Municipalidad de Viña del Mar, lo que configura las causales de inhabilidades e incompatibilidades de (...) la ley de Municipalidades y ley de probidad".

La otra consejera acusada de incompatibilidades es Ermelinda Cisternas Rojo, quien "ha incorporado en calidad de funcionarios a honorarios" a Carlos Álvarez Cisternas, su cónyugue (sueldo de $571.112); y a Alberto Cisternas Rojo, su hermano ($400.000); mientras que a contrata trabajan para el municipio de Viña del Mar sus hijos Daniel ($796.792), John ($833.006) y Francisco Álvarez Cisternas ($894.150). Además, están contratadas dos de las cónyuges de los hijos de la actual consejera del Cosoc de la Ciudad Jardín.

Al respecto, Viña Futuro 2030 solicita al TER que inhabilite a Ermelinda Cisternas, "por tener contratados múltiples parientes en la Municipalidad de Viña del Mar, lo que configura las causales de inhabilidades e incompatibilidades de los artículos precedentemente citados en la ley de Municipalidades y ley de probidad".

CONFLICTO DE INTERESES

Según dice el documento presentado al TER, "esta falta de independencia y de imparcialidad, incide en las votaciones, ya que el fiscalizado municipio viñamarino, siempre cuenta con dos votos a su favor en todas las votaciones, impidiendo que el Cosoc cumpla su cometido de representar a la sociedad civil independiente, a través de estos consejeros controlados a través de estas contrataciones" y agrega que desconocen si existen más consejeros con inhabilidades o incompatibilidades.

En conversación con Puranoticia.cl, Javier Gómez recalcó la importancia del Consejo Comunal de la Sociedad Civil, diciendo que "es un ente muy importante, ya que busca garantizar la participación ciudadana, por tanto es fundamental que personas que están ahí actúen de forma imparcial y no tengan intereses comprometidos o conflcitos de intereses. Por eso la Ley de Municipalidades les coloca como inhabilidad e incompatibilidad el tener familiares contratados".

En el caso de las dos consejeras mencionadas en la reclamación presentada ante el TER de Valparaíso, el presidente de la Fundación Viña Futuro 2030 aseguró que ellas "no son imparciales", ya que "en vez de hacer ver alguna cuestión que la Municipalidad deba mejorar, no lo van a hacer porque están preocupadas de cuidar el trabajo de sus parientes en vez de cumplir su finalidad, que es representar a los movimientos ciudadanos y a la civilidad".

De igual forma, el abogado Gómez puso como ejemplo el caso de la familia de Ermelinda Cisternas, indicando que "si sumas todos sus ingresos, el del marido, sus cuatro hijos y sus dos cónyuges, suman al menos cerca de $6 millones. Entonces, es importante entender que estas personas perdieron totalmente la imparcialidad, porque son personas dependientes, por tanto no pueden cumplir a cabalidad sus funciones que les mandata el cargo".

"Ellos son operadores del municipio y, en definitiva, muchas veces han obstruido temas que han querido llevar adelante algunos movimientos ciudadanos más independientes", añadió el profesional.

"CARGO ILEGAL"

Como si esto no fuera suficiente, en el documento se expone, además, que ambas consejeras ocupan "ilegalmente" el cargo de la organización vecinal que las legitimó para participar en el proceso electoral, puesto que "transgreden la prohibición legal y estatutuaria de ser reelecta por segunda ocasión".

La reclamación también expone que en la elección donde fue electa presidenta Julia Díaz, "votaron juntas de vecinos que no pertenecen a la jurisdicción de la Unión Comunal de Viña del Mar, sino que a la jurisdicción de Forestal".

"Existen al menos cuatro juntas de vecinos que pertenecen a la jurisdicción territorial de la Unión Comunal de Forestal, que votaron ilegalmente en la elección realizada en el mes de 10 de noviembre de 2019, lo que vicia la elección de noviembre, pues estas cuatro juntas de vecinos de Forestal no se han asociado a la Unión Comunal de Forestal y se han asociado a la Unión Comunal de Viña del Mar, que agrupa a las Juntas de vecinos del plan y las que no pertenecen a ninguna Unión Comunal, transgrediendo el criterio que fija la ley de juntas de vecinos para su organización", añade el documento enviado al Tribunal Electoral.

Al respecto, Javier Gómez sostuvo que "relacionado a las elecciones de las uniones comunales, en el caso de la UNCO Viña del Mar votaron juntas de vecinos de Forestal, que deben votar y participar en la UNCO de Forestal. Las UNCO, así como las juntas de vecinos, son organizaciones territoriales, es decir, se determina su jurisdicción a su territorio, entonces no pueden libremente votar en cualquier unión comunal, sino que en las de su sector".

TERCERA ACUSACIÓN: ESTA VEZ, CONTRA EL MUNICIPIO

En la reclamación que se presentó ante el Tribunal Electoral Regional de Valparaíso también se indica que la Municipalidad de Viña del Mar, "actuando de mala fe, ya que su staff de abogados conoce la ley 20.500 a cabalidad, han impedido a representantes de las Juntas de Vecinos y de Uniones Comunales integrar los tres cupos para las Organizaciones de Interés Público, declarándolos 'vacantes', pese a que dichas organizaciones de acuerdo a la ley 20.500 son organizaciones de interés público, dejándolas como suplentes con lo que no pueden participar".

Vale consignar que el artículo 15, inciso 2º, de la ley 20.500, señala al respecto que "por el sólo ministerio de la ley, tienen carácter de interés público las organizaciones comunitarias funcionales, juntas de vecinos y uniones comunales constituidas conforme a la ley Nº 19.418, y las comunidades y asociaciones indígenas reguladas en la ley Nº 19.253".

Frente a esta situación, el documento ingresado al TER de Valparaíso expone que dichos cupos vacantes "deben ser llenados con los consejeros suplentes electos en el orden de prelación determinado, que son miembros de juntas de vecinos o uniones comunales, por tener el carácter de organización de interés público".

En el caso de que se acoja la inhabilidad o incompatibilidad de las consejeras, Fundación Viña Futuro 2030 expone que deberán integrar el Cosoc de Viña del Mar, en carácter de titular, Claudia Espinoza Montes, Jenny Espinoza Guerra y Elsa Toro Estay; mientras que como cuarta y quinta consejeras suplentes deberían ser María Adela Baeza Pérez y Beatriz Meza Zamora.

Al respecto, el abogado y presidente de dicha fundación, Javier Gómez, comentó a Puranoticia.cl que "hay tres cupos vacíos que no deberían estar vacíos, que son para organizaciones de interés público. El municipio simplemente determinó que esos cupos no se iban a llenar porque no aparecieron organizaciones de interés público y, si lees el escrito, las juntas de vecinos tienen el carácter de interés público, por tanto hay consejeras no titulares que debieran estar ahí ocupando esos cargos. Entonces, de facto, han reducido la cantidad de miembros del Cosoc y, por ende, siguen manejando quórum a su amaño para que se les haga más fácil".

