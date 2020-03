Equipo especial y hotel sanitario: Quillota anuncia cuatro nuevas medidas para combatir el Covid-19

Alcalde Luis Mella anunció además el inicio de fumigaciones masivas y que Salud Quillota implementará un nuevo sistema para entregar medicamentos.

Cuatro nuevas medidas se anunciaron en Quillota, como parte de la estrategia municipal para enfrentar la crisis sanitaria causada por el Covid-19.

Así lo dio a conocer el alcalde Luis Mella, tras una reunión del Comité Técnico Municipal, donde participaron diversos directivos de Departamento SaludQuillota y otras unidades municipales, para analizar -entre otros temas- la confirmación de tres nuevos casos de personas con coronavirus positivo en la comuna.

Estas medidas apuntan a evitar el riesgo de contagio por coronavirus, reiterando el llamado a la comunidad a no salir de sus casas y respetar el toque de queda.

En ese sentido, se anunciaron cuatro nuevas medidas a implementar durante la semana que comienza y que apuntan, principalmente, al cuidado y fiscalización de las personas que deben que deben permanecer en cuarentena por coronavirus.

MEDIDAS

Las dos primeras medidas, por tanto, serán la creación de equipos médicos para el control de personas en cuarentena y la implementación de un hotel sanitario, donde puedan personas en cuarentena puedan permanecer aisladas y bajo supervisión.

"Vamos a formar tres equipos, con médico, enfermera y tens, que van a estar vigilando en domicilio que la gente cumpla la cuarentena, que estén en el lugar donde corresponde. Además vamos habilitar el primer hotel sanitario en Quillota, para que la gente que no pueda estar en casa, pueda estar en un mismo hotel, vigilado para que no salga, es la única forma de no propagar el virus", explicó el alcalde Mella.

Pero además, desde el martes se realizarán fumigaciones masivas en la comuna que, si bien, permiten una sanitización temporal de superficies, no logran la eliminación absoluta del virus. Por ello, se reiteró el llamado a la comunidad a permanecer en sus domicilios y no exponerse a contagios.

La última acción anunciada es que el Departamento de SaludQuillota habilitará un nuevo sistema para la entrega de medicamentos a pacientes crónicos, mediante inscripción telefónica, momento en que se informará al paciente el día, hora y lugar donde hacer el retiro.

Además, se descentralizará la entrega de los remedios, sumándose al centro de salud Plaza Mayor (donde se realiza en la actualidad), el Centro Cultural y el estadio municipal Lucio Fariña, evitando así las aglomeraciones de personas.

