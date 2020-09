Enap en la mira y ¿Concón bajo peligro?: Informe advierte alta presencia de compuesto nocivo en los alrededores de la refinería

Informe Noruego advierte de alta presencia de compuesto nocivo en los alrededores de la refinería de Concón y Alcalde Sumonte solicita reunión urgente con Ministra del Medio Ambiente.

A raíz de los graves episodios de contaminación que se registraron en el litoral norte de la región de Valparaíso entre agosto y septiembre de 2018, golpeando con suma fuerza a las comunas de Quintero, Puchuncaví y Concón, el Ministerio del Medio Ambiente encargó al Instituto Noruego de Investigación del Aire (Nilu) que levantara un informe relacionado a la emergencia vivida en esta zona, donde más de mil personas presentaron signos de haber sufrido intoxicación.

COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES

Bajo este contexto, el estudio «Huella Digital de Compuestos Orgánicos Volátiles en el Área de Concón, Quintero y Puchuncaví» arrojó una situación altamente preocupante para la comuna de Concón: la emanación de compuestos orgánicos volátiles (COV), de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), impacta de manera irregular hasta a cuatro kilómetros de distancia de la refinería. Se trata del benceno (BTEX), el que supera varias veces los 5 µg/m3, lo que en sectores residenciales se considera muy inusual, según indica el estudio.

"En las grandes ciudades, e incluso al medir cerca de caminos, las concentraciones del compuesto, carcinógeno en humanos, son ocasionalmente muy altas, incluso en comparación con las grandes ciudades", añade el informe del Nilu.

Pero las malas noticias para Concón no terminaron ahí, pues el informe noruego señala también que en la zona adyacente a la refinería de ENAP se concentran niveles de metilcloroformo, nitrobenceno, isobutano y tolueno, con mayor intensidad que en Quintero y Puchuncaví. En ese sentido, el estudio dice que "existe una concentración máxima de COV , de hasta 2.000 ug/m3 en una vivienda, durante una sola medición".

Y para peor, las emisiones de hidrocarburos en Concón fueron monitoreadas a la par que en Quintero y Puchuncaví, sin embargo, arrojaron que "las concentraciones fueron en promedio seis veces más altas para los compuestos BTEX y entre dos y cuatro veces más altas para los hidrocarburos ligeros que en el sector de Ventanas, en Quintero ‐ Puchuncaví".

REUNIÓN URGENTE CON MEDIO AMBIENTE

Si bien, el preinforme revelado el 2019 por el Nilu evidenciaba niveles altos de concentraciones de COV, este estudio definitivo viene a ratificar tal escenario, lo que mantiene en alerta a la máxima autoridad de la comuna, el alcalde Óscar Sumonte, quien aseguró a Puranoticia.cl que hasta sus manos aún no ha llegado el documento, que sólo se enteró de él por la prensa, y que a raíz de esto, le solicitó una reunión urgente a la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt.

"Hemos solicitado formalmente una reunión a la ministra del Medio Ambiente, la cual hemos tenido repsuesta de su jefe de gabinete, que este lunes nos van a confirmar. Esto es de suma importancia para darle tranquilidad a la comunidad y, por supuesto, para tener la información mucho más concreta para el Concejo Municipal y todas las organizaciones que han participado abiertamente en temas ambientales en la comuna. Esta reunión va a ser fundamental para aclarar esta situación", señaló a este medio el alcalde Sumonte.

De igual forma, Sumonte explicó que la idea de esta reunión con la secretaria de Estado tiene como objetivo conocer detalles de este informe levantado por el Instituto Noruego de Investigación del Aire y también para conocer mayores antecedentes de un nuevo estudio que el Gobierno le encargó sobre el tema al Instituto Sueco del Medio Ambiente.

Además, desde Concón reconocen la importancia del Plan de Descontaminación que se implementa en la comuna, destacando el hecho de que hayan sido las mismas autoridades como la seremi Victoria Gazmuri y funcionarios de la Superintendencia del Medio Ambiente, quienes lo hayan presentado en detalle ante el Concejo Municipal. No obstante, sostienen que lo fundamental, ahora, es conocer el estado de avance de la formulación de la norma primaria de COV, acción que nació de la participación ciudadana de este plan, con el objetivo de establecer una norma, hasta ahora inexistente.

SEREMI: "VAMOS POR EL CAMINO CORRECTO"

Frente a esta situación, desde la Seremi del Medio Ambiente de Valparaíso explicaron a Puranoticia.cl que los antecedentes aportados por el Nilu contribuirán a que la Superintendencia del Medio Ambiente gestione una medición y publicación de los valores de calidad del aire del sector en tiempo real y a la elaboración de la norma de calidad primaria para Compuestos Orgánicos Volátiles, tal como lo planteó el alcalde Óscar Sumonte.

La seremi Victoria Gazmuri indicó que "en la actualidad estamos elaborando una norma de calidad primaria para Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs) y estamos trabajando en el rediseño de la red de monitoreo de calidad del aire actual, a fin de contar con un monitoreo continuo de compuestos en la zona", agregando que el ministerio se encuentra organizando la presentación de los resultados a la comunidad, lo que permitirá complementar las acciones que actualmente se desarrollan y que incluyen, entre otros, la realización de nuevas mediciones en la zona, con campañas de invierno y verano, para poder evaluar los avances realizados a la fecha.

De igual forma, la autoridad medioambiental regional comentó que "a través de los resultados finales del estudio «Huella digital COVs», hoy podemos contar con nuevos antecedentes para las tres comunas. Los datos nos preocupan, pero no nos sorprenden, ya que toda la información levantada confirma la problemática frente a la presencia de contaminantes en los sectores industriales de la cual hoy nos estamos haciendo cargo, por lo que este informe reafirma que vamos por el camino correcto".

ENAP Y SUS INVERSIONES

Consultada la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), señaló a Puranoticia.cl que "con independencia que en Chile no existe norma de Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs), ENAP se encuentra realizando inversiones por sobre los US$ 20 millones, que le permitirán en el corto plazo disminuir las emisiones de los COVs en un 50% y, en particular el benceno, en torno al 40%".

Esto se suma a otras acciones que se encuentran en ejecución en la zona, adelantando mejoras contempladas en el plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA).

De igual forma destacaron que "el estudio del Nilu informa una concentración promedio de benceno de 2,53 mg/m3N en sector residencial de Concón en el periodo de peor condición meteorológica y de baja ventilación. Al comparar los resultados del muestreo obtenidos con la norma referencial europea de 5mg/m3N (que es anual), podemos observar que cumplimos con dicha norma".

Y MIENTRAS LA CIUDADANIA ¿ A QUIEN LE CREE Ó QUIEN LA PROTEGE?

El panorama de Concón no es menor tras conocerse de manera más completa este informe por medio de medios de prensa, mientras todo indica que el informe es categórico y asegura que "las concentraciones fueron en promedio seis veces más altas para los compuestos BTEX y entre dos y cuatro veces más altas para los hidrocarburos ligeros que en el sector de Ventanas, en Quintero ‐ Puchuncaví", sorprende la respuesta de la Seremi de Medio Ambiente quien dice que estamos trabajando en el rediseño de la red de monitoreo de calidad del aire actual, a fin de contar con un monitoreo continuo de compuestos en la zona".

¿Todavía están trabajando en aquella red de monitoreo después que han pasado dos años de los episodios de Quintero y Puchuncaví ?.

Resulta preocupante además la respuesta que señala ENAP, empresa no olvidemos que es estatal, que la medición a la que hace referencia el informe noruego esta tomado en un día de peor condición meteorológica y que sí se comparan los resultados anuales cumplen con la norma europea, y de forma de llamar a la calma dicen que en el futuro con inversiones que harán permitirán reducir las emisiones de los "COVs en un 50% y, en particular el benceno, en torno al 40%".... y por mientras ¿qué?.

Concón tiene una gran cantidad de poblaciones en sectores cercanos, prácticamente al frente de la refinería, todas esas familias queda de manifiesto han estado expuestas por décadas, de la respuesta de Enap podemos concluir que los días nublados ó de pésimas condiciones climáticas ¿quiere decir que Concón esta bajo peligro?, pero que sí hacemos el resumen anual estamos bien, porque se cumple la norma, eso se entiende que dice Enap.

Resulta preocupante además que el alcalde de la ciudad no conozca en profundidad este estudio, que se entere por la prensa, resulta más preocupante aún la ubicación de una serie de establecimientos educacionales muy cercano a la Refinería de Concón y que esta siga funcionando con todas estas dudas expuestas a la población, además tanto la Seremi de Medio Ambiente como Enap responden a los requerimientos de este medio solo a través de audios y comunicados, no dan entrevistas, ¿por qué?.

Enap y la refinería de Concón es claramente un vecino que al menos por ahora en vez de aportar a la comuna podría ser quien este mermando la calidad de vida de sus vecinos, poco a poco, casi en forma inadvertida.

¿Puede Concón prescindir de la Refinería en pos de la salud de las personas? ó ¿debe sacrificarse la vida de los vecinos en pos de los intereses de Enap?, son preguntas que las autoridades podrían responder el día que la red de monitoreo prometida por la Seremi de Medio Ambiente funcione, ó cuando la Refinería haga la inversión de 20 millones de dólares que mencionó, por ahora el informe noruego inquieta, preocupa y pone en alerta a toda a una comuna que claramente va a preferir los días con sol... que los días nublados.

