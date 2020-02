En libertad y con firma mensual queda acusado de propinar violenta agresión a Gobernadora (s) de Valparaíso

Decisión del Juzgado de Garantía de Valparaíso no dejó conforme al Gobierno Regional, que a través del intendente (s) indicó que "pedimos medidas cautelares distintas".

En libertad, con firma mensual y prohibición de acercarse a la víctima, quedó el hombre de 27 años que fue formalizado por el delito de atentado contra la autoridad. Esto, luego de ser sindicado como el responsable de la violenta agresión contra la seremi de Gobierno y actual gobernadora provincial (s) de Valparaíso, Leslie Briones.

Cabe recordar que cuando finalizaba una actividad con Carabineros, el sujeto se abalanzó por la espalda de la autoridad, para luego golpearla y reventarle un huevo en la cabeza con mucha fuerza, situación que incluso le provocó una lesión a la Gobernadora (s), quien debió asistir al hospital Carlos van Buren, desde donde le dieron licencia.

En ese sentido, el Juzgado de Garantía de Valparaíso determinó otorgar un plazo de 90 días para que el Ministerio Público investigue lo ocurrido, tiempo en que además el presunto responsable del hecho deberá firmar cada 30 días para dar cumplimiento a la medida cautelar que se le decretó.

Esta decisión no gustó nada en el Gobierno Regional de Valparaíso que, a través del intendente (s) Gonzalo Le Dantec, manifestó que esperaban una medida cautelar más severa contra el sujeto que tras propinar la agresión, por la espalda, huyó, siendo alcanzado posteriormente por unos siete funcionarios de Carabineros.

"Pedimos medidas cautelares distintas, pero esperamos que la investigación de 90 días, que llevará a cabo el Ministerio Público permita areditar el delito que se cometió", señaló el titular de la Gobernación Provincial, que ante las vacaciones del intendente Jorge Martínez tomó su lugar al mando del Gobierno Regional de manera subrogante.

Además, Le Dantec sostuvo que "como Gobierno queremos rechazar todo tipo de violencia. Acciones como ésta, donde personas creen que se puede resolver todo de manera violenta y atacando, eso es inaceptable, no lo puede aceptar nadie. Además, fue un ataque a una mujer, que estaba en su condición de autoridad y más encima por la espalda y de manera cobarde arranca, sin siquiera ser capaz de dar la cara".

"Los que creemos en la libertad no podemos aceptar cosas como éstas. Nuestro llamado es a que todos se sumen a rechazar, con todas las fuerzas, actos como estos. No podemos aceptar situaciones como las que vivió nuestra Gobernadora. Esperamos que todos se sumen a este llamado. Agradecemos a todos los actores que se han sumado a condenar esto y esperamos que todos lo hagan, que condenen estas situaciones porque así no es como se desarrolla la democracia".

Cabe recordar que horas antes, Leslie Briones manifestó a través de su cuenta en Twitter que "esta ha sido una situación muy lamentable, pero el mayor dolor es a la intolerancia y la violencia de algunos. Nada hará que baje los brazos y seguiré trabajando con más fuerza que nunca en la calle, de frente y sin miedo".

