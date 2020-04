En junio, Valparaíso inaugurará el primer Laboratorio Clínico Popular de Chile

Se espera que a través de este laboratorio se responda a la demanda de exámenes clínicos de los 12 Centros de Salud Familiar de la comuna.

Un 70% de avance en la obra gruesa presenta el primer Laboratorio Clínico Popular de Chile, impulsado por la Municipalidad de Valparaíso, el que se estima se inaugure a comienzos de junio próximo y que permitirá, además de contar con tecnología de punta, resolver la demanda de exámenes de la comuna y tener el equipamiento necesario para la realización de exámenes PCR Covid-19.

Así lo ratificó el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, tras realizar un recorrido por las dependencias del futuro laboratorio, ubicado en la intersección de la avenida Argentina con subida Washington.

"Estamos poniendo en marcha en Valparaíso el primer Laboratorio Clínico Popular de Chile. Este laboratorio va a permitir absorber toda la demanda de exámenes que se producen en los consultorios de Valparaíso. Además, es un laboratorio que va a permitir la realización de exámenes vinculados a ciertas especialidades que en el mercado privado son extremadamente onerosas para los bolsillos de los porteños y las porteñas, a precios muy reducidos", indicó el jefe comunal.

"Es importante señalar que este laboratorio se pone en marcha gracias a la iniciativa de la comunidad. Llega al plan, pero nace en los cerros, nace en particular en Playa Ancha y en la comunidad de vecinos que se articuló en torno a la recuperación de la ex escuela Japón. De hecho, en la ex escuela Japón va a existir una sala de toma de muestras para los vecinos de Playa Ancha, por tanto, no tendrán que venir a la Av. Argentina a hacerse sus exámenes", agregó Sharp.

EXÁMENES

Con este Laboratorio Clínico Popular, el municipio porteño contempla resolver el 100% de los exámenes de laboratorio que se solicitan en los Centros de Salud municipales, los que alcanzan mensualmente las 50 mil prestaciones.

Además del procesamiento, los resultados estarán disponibles vía online en la ficha electrónica de cada usuario, en tiempo real. Una vez que el laboratorio los valide los exámenes, estos serán liberados automáticamente y así el médico tratante podrá consultarlos instantáneamente.

La encargada del proyecto, Luz Catalán, comentó respecto a las prestaciones que entregará el laboratorio, que "se realizarán todos los exámenes que están garantizados y dictaminados desde el nivel central con los planes y programas ministeriales. Además de eso, se realizará una serie de exámenes que tienen que ver con especialidad, donde hay exámenes de autoinmunidad, marcadores femorales, hormonas, entre otros. Es una cartera bastante amplia que va a estar disponible para los usuarios y que va a estar publicada, además, en nuestra página web".

MÁS OPORTUNIDADES

Este proyecto, resultado de una alianza público privada y cuya inversión supera los $1.000 millones, permitirá darle a cerca de 260 mil personas inscritas en los Cesfam de Valparaíso, mejores oportunidades en salud, con tecnología tope, full automatizada, con gran capacidad de procesamiento y posibilidad de crecimiento en el número de prestaciones.

Respecto a la inversión en equipamiento, la cual será realizada por la empresa Siemens, bajo la modalidad de comodato, David Retamal, jefe regional de ventas de la firma, explicó que "las máquinas que nosotros estamos entregando son Atellica Solution para toda el área química e inmuno-química. Con esto, vamos a tener el 100% de los parámetros del laboratorio clínico pedidos por la dirección de salud de la Corporación y la Municipalidad. La verdad que el apoyo que nosotros estamos entregando es para Valparaíso y para su gente, y esperamos que muchas empresas de nuestro rubro sigan nuestro camino".

En esa misma línea, el alcalde de la comuna, agregó que "esperamos, en un mes más, contribuir a la capacidad que tiene el Estado de poder procesar todos los exámenes PCR en materia de coronavirus. Para eso, queremos hacer un llamado al mundo empresarial a hacerse parte, como lo ha hecho Siemens nuestro socio estratégico de este proyecto, poniendo a disposición los recursos necesarios con donaciones para poder comprar la máquina PCR que nos falta para implementar completamente el laboratorio".

Para la realización de estos exámenes, se requiere una tecnología full automatizada, que considera un equipamiento completo, el cual contempla un equipo extractor de DNA/RNA, un equipo termociclador (multiplicador de material genético), una centrifuga, un agitador vortex y micropipetas. La inversión es de $101 millones, con una capacidad de producción de hasta 480 test diarios. Disponiendo de esta tecnología, se podría apoyar a la red de salud con cerca de 10 mil detecciones por mes, duplicando la capacidad que tienen los hospitales en la región.

