Empresa encargada de construir Hospital de Marga Marga: "Queremos trabajar y llevar adelante el proyecto pero Ministerio no está respetando a sus propias instituciones"

Representante de la empresa Acciona devela una inusitada presión del propio Ministro de Salud Jaime Mañalich para ponerle fin al contrato para construir el Hospital.

Ya van cerca de 200 días en el atraso de la entrega de la última etapa del diseño del Hospital de Marga Marga y por ende retraso en el inicio de las obras del esperado recinto hospitalario que debe diseñar y construir la empresa Acciona.

Luego de conocer que se encontraban totalmente entrampadas las partes en continuar con el proyecto, según lo dio a conocer Puranoticia.cl, la propia Contraloría entregó detalles que avalarían el retraso que ha tenido la empresa en la entrega de la quinta etapa del diseño.

LAS RAZONES DE LA DEMORA

El primer quiebre que se dio entre el Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota y al empresa Acciona fue cuando el ITO encargado de la obra solicitó una serie de mejoras al diseño que encarecieron de manera sustancial el costo del proyecto, sin embargo la Contraloría General de la República en su Informe Final sobre la obra no solo determinó que existían una serie de irregularidades cometidas por el equipo de Solene Naudon, sino que además existiría un error en la etapa 4 del diseño.

Al existir este error era imposible que la empresa Acciona entregará la quinta parte del proyecto, por lo cual hasta el minuto se entiende que el principal culpable del atraso en las obras del Hospital vienen directamente del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota.

SOLUCIONES

Puranoticia.cl tuvo acceso a conversar con un alto representante de la empresa Acciona en Chile que cuenta que el informe de Contraloría les permite afirmar que el retraso en esta quinta etapa se da justamente porque sabían que el ITO estaba equivocado, pero que nadie del Servicio de Salud ni del Ministerio lo escucharon en su minuto.

"Nosotros esperamos que el Gobierno de Chile le haga caso a sus instituciones y que todos nos aboquemos a lo que dice Contraloría, re-armemos la cuarta etapa y avanzamos en la quinta etapa para empezar a construir de una vez, además esto implica un ahorro para el propio Servicio de Salud ya que el proyecto costará menos dinero y ese ahorro será para el estado".

"Nosotros como empresa queremos construir, somos constructores y tenemos excelentes experiencias construyendo hospitales en el mundo y en Chile, el mejor ejemplo lo podemos mostrar es el Hospital Exequiel González Cortés que ha sido alabado por el propio Ministro".

EL MINISTRO NO QUIERE SEGUIR CON LA EMPRESA

Tal como lo informará Puranoticia.cl en su minuto, el propio Ministro en la semana de navidad ya tenía la decisión tomada de no seguir construyendo el Hospital de Marga Marga con Acciona y el plan de la autoridad de salud sería volver a fojas cero el proyecto, volver a licitar y con aquello re-calcular el proyecto que podría subir su valor incluso en un 20% además de una tardanza de al menos dos años más en el inicio de obras, situación que no comentó el Ministro cuando estuvo de visita en la comuna de Villa Alemana el pasado 2 de enero.

La empresa Acciona cuenta además "que estamos dispuestos a empezar a construir mañana, pero debemos ponernos de acuerdo y tenemos la sensación que lo único que quiere el Ministerio es tirar la toalla y tapar los errores que han cometido y que han quedado revelado en el Informe de Contraloría".

SEGUNDO CONFLICTO: MILLONARIA DEUDA DEL ESTADO CON EMPRESA ACCIONA

Puranoticia.cl pudo además conocer de un segundo problema que aqueja a la empresa Acciona con el Ministerio de Salud, esta sería una millonaria deuda que se tiene con la empresa de más de 13 mil millones de pesos que corresponden al pago final del trabajo realizado en el Hospital Exequiel González Cortés además de una segunda cantidad de dinero que el Ministerio tampoco habría pagado en obras que la misma empresa realiza en el Hospital de Putaendo, también en la Región de Valparaíso.

Ni la empresa, ni el Ministerio pudieron confirmar esta situación, que de ser cierta en las próximas horas podría develar una razón preponderante para definir el futuro del Hospital debido que dejaría demostrado una serie de incumplimientos del propio Ministerio a la empresa que van más allá del tema Marga Marga.

LAS CONFIANZAS NO SON LAS MISMAS: HOSPITAL MARGA MARGA SERÁ UN CANAL CHACAO II

El representante de la empresa Acciona dice además "nos sentimos extraños con esta forma de operar del Ministerio, por un lado construimos un Hospital espectacular (Exequiel Cortés) avalados por ellos mismos, segundo vamos al rescate de la obra de Putaendo en donde llevamos un 98% de avance en la primera etapa y por otra no quieren escuchar a su propio órgano contralor que le dice que tenemos errores en Marga Marga y así y todo no nos dan posibilidades de seguir, insisto, nosotros como empresa queremos construir, pero siempre y cuando el Ministerio y los Servicios cumplan y respeten los contratos, situación que vemos que no va a ocurrir, esto es preocupante y es una pésima señal de lo que estaría pasando con empresas extranjeras que queremos invertir en Chile, esto podría ser sin duda un Canal de Chacao II".

JUDICIALIZACIÓN PODRÍA PARAR HOSPITAL DE MARGA MARGA POR HASTA 6 AÑOS

El único camino que le va quedando a la empresa es la judialización del contrato de Marga Marga y llevar a la justicia al Ministerio y al Servicio de Salud avalado en lo que la misma Contraloría dice y en donde queda de manifiesto el error cometido por el ITO de la obra que provocó el atraso, en caso de llegar a la justicia este tema los más perjudicados serían los habitantes de Quilpué, Villa Alemana, Limache y Olmué que no verán por lo menos en unos 6 años más movimientos que garanticen que su anhelado Hospital se va a construir y de paso dejará de manifiesto que ni el Servicio de Salud ni el Ministerio tienen las capacidades de llevar adelante una obra de este tipo y menos reconocer los errores cometidos.

Cabe consignar que desde que nuestro medio inicio una serie de notas sobre el atraso de las obras del Hospital, ni el Ministerio de Salud, ni la Subsecretaria de Redes Asistenciales han querido acceder a una entrevista con Puranoticia.cl para responder las inquietudes sobre este proyecto.

