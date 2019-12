El silencio de Renovación Nacional ante denuncias en contra de Diputada Camila Flores

Ni la directiva regional ni la nacional han emitido mayores comentarios al respecto, no obstante, el diputado Andrés Celis, también de RN, llevó a su par a la Comisión de Ética de la Cámara Baja.

Las denuncias de presuntos malos tratos propinados por la diputada Camila Flores hacia sus ex trabajadores han generado un tsunami de críticas, tanto desde las redes sociales, como de políticos de oposición y hasta del mismo oficialismo, lo que incluso se ha manifestado en la puesta en conocimiento de estos antecedentes en la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, situación que también ha dado paso a la apertura de un nuevo camino en Renovación Nacional, partido que se ha mantenido al margen de las controversias generadas por la parlamentaria y su círculo cercano.

Y es que las actitudes de la Diputada la tienen en tela de juicio en Renovación Nacional, y no sólo desde el punto de vista de las denuncias por maltrato laboral, las cuales fueron reveladas por Puranoticia.cl, sino que también por sus polémicos dichos relacionados a su pública defensa del pinochetismo y a la extrema derecha.

Dichos cuestionamientos llegaron al tribunal del partido, en sus distintas instancias, tanto regionales como nacionales; no obstante, hasta el momento no ha habido pronunciamiento oficial, ni internamente ni públicamente. Y es que el presidente regional de la tienda, el senador Francisco Chahuán, pocas veces ha abordado el tema y ha optado por mantener prudencia y distancia frente a las preguntas que se le han hecho al respecto, y que también involucran al esposo de Flores, el consejero regional (core) Percy Marín, también miembro de las filas de RN.

SU ACTITUD INCOMODA

Desde el círculo interno del Senador de Chile Vamos reconocen que el tema lo incomoda. Por eso, su estrategia y respuesta ante la prensa siempre ha sido en el mismo tenor: "No caer en la política diminuta ni prestarse para entrar en confrontación con una Diputada y un Consejero Regional de su propio sector y de su propio partido", según afirma un cercano a Chahuán en conversación con Puranoticia.cl.

Renovación Nacional, oficialmente, no se ha pronunciado en extenso sobre los temas que involucran a los Flores-Marín, como las denuncias por malos tratos laborales y humillaciones de sus ex trabajadores, o su defensa al pinochetismo, o las investigaciones por el caso viáticos y domicilios desconocidos, entre otras situaciones en los que el matrimonio se ha visto envuelto desde que asumieron protagonismo en la escena política.

CRITERIOS DISPARES

Sin embargo, llama la atención que la directiva, tanto nacional como regional, hayan tenido un manejo y trato distinto en dos casos que involucran a concejales de la tienda y que tienen relación con los Flores-Marín: el caso de la ex concejala Cynthia Marín y el de Karim Chahuán, ambos privados de libertad.

Respecto a la primera, hermana del core Percy Marín y cuñada de la diputada Camila Flores, quien fue condenada por fraude al fisco, el partido prácticamente no emitió comentario alguno, tampoco se emitió comentarios cuando el esposo de la diputada fue cuestionado en un Informe de Contraloría por rendiciones de dineros para movilización.

Situación muy diferente a la ocurrida con el primo en tercer grado del senador Francisco Chahuán, quien está en prisión preventiva por su presunta participación como líder de una banda que saqueó el mall de La Calera, a quien se le congeló de inmediato su militancia en RN. De hecho, esta situación llevó al core Roberto Chahuán y a su esposa (padres del edil calerano) a renunciar al partido.

CUESTIONAMIENTOS

Pero tras las últimas polémicas que han involucrado a Camila Flores, al interior de RN los cuestionamientos a las directivas han quedado de manifiesto, y más latentes aún, donde algunos Diputados -y no el senador Chahuán, como presidente regional, ni el diputado Mario Desbordes, como presidente nacional- han salido a intentar desmarcar al partido de las acciones y dichos de la parlamentaria, tratando de que no se confunda su postura con la de la colectividad.

En este contexto, el que nuevamente ha alzado la voz, ha sido el diputado Andrés Celis, quien reiteró que solicitará que los últimos hechos denunciados en contra de la parlamentaria sean revisados por la Comisión de Ética de la Cámara.

Consultado por Puranoticia.cl, el parlamentario oficialista calificó el último hecho como "vergonzoso", y dijo que "yo soy un convencido de que cuando uno está en un cargo público está obligado a tener una conducta que debe ir más allá de lo razonable y lo prudente. Lamentablemente, muchas personas demuestran cómo son realmente cuando se ven enfrentados a un cargo, cuando tienen un poquito más de poder y eso lo encuentro lamentable y hasta vergonzoso, porque en definitiva a quienes deja mal es a toda la Cámara de Diputados en su cojunto, a todos los que estamos en la actividad pública, a los que estamos en política, y yo no quiero eso".

CRÍTICAS INTERNAS A CELIS

Acerca de si ha recibido cuestionamientos desde su propio sector, Celis señaló que un par de diputados, efectivamente, lo han criticado, "pero así como he denunciado a otros colegas, como al diputado Boric en su momento, o a la diputada Orsini -que cabe señalar, es mi prima en segundo grado- asimismo, y con la misma convicción, estoy llevando a la diputada Flores también a la Comisión de Ética".

Celis agrega que "parece inconsecuente que la diputada Camila Flores haya presentado un proyecto de Ley para mejorar las condiciones laborales de los profesionales de la prensa, teniendo ella una serie de denuncias y cuestionamientos por los malos tratos y las extensas jornadas laborales. También me parece una contradicción que cuando está en cámara o públicamente diga que apoya y respalda a Carabineros, pero en el ámbito privado a un ex carabinero de carrera intachable lo denigra, lo menosprecia y tiene un maltrato de una forma despectiva y brutal, que traspasa límites que uno ni siquiera se puede imaginar".

INSTANCIAS DISCIPLINARIAS

Por último, el ex concejal de Viña del Mar aseguró que Camila Flores fue puesta a disposición de las instancias disciplinarias de Renovación Nacional "hace varias semanas, es decir, a nivel regional y en el Tribunal Supremo Nacional". Sin embargo, hasta ahora, ni interna ni externamente ha habido pronunciamiento.

"Yo tomé conocimiento que hubo una presentación al Tribunal Regional y de acá se mandaron los antecedentes al Tribunal Supremo, y no se ha respondido. De manera responsable voy a oficiar al Tribunal Supremo para que den respuesta de por qué aún no han resuelto, pero también voy a reiterar que se me dé una respuesta oficial a una carta que envié hace bastante tiempo, donde pido que el partido se pronuncie respecto a la posición sobre distintos temas que ha tenido la diputada Flores y que me parece que van en contradicción con lo que piensa el partido, con lo que establecen los principios del partido", sostuvo Celis.

Finalmente, indicó que "he pedido que el partido señale o determine si aquello va en contradicción con lo que ha señalado públicamente la diputada Flores, para que los que militamos o son simpatizantes de Renovación Nacional tengamos claro quiénes son las personas que representan a Renovación Nacional y cuáles son las personas que se alejan de los principios y de los estatutos de Renovación Nacional".

