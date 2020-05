El sentido mensaje del Alcalde de Villa Alemana a sus vecinos tras confirmarse primer deceso por Covid-19 en la comuna

62 años tenía el hombre que falleció en su domicilio producto de complicaciones asociadas al Covid-19. Se trata de la 40ª víctima de la pandemia en la región de Valparaíso.

Se trataba de un hombre, residente de la comuna de Villa Alemana, quien dejó de existir en su domicilio, producto de complicaciones asociada a la pandemia.

Así lo dio a conocer el seremi de Salud de Valparaíso, Francisco Álvarez, en base al último balance diario respecto al avance de la enfermedad pulmonar, que ya cobra la vida de 40 personas.

Junto a indicar que la víctima registraba antecedentes de un cáncer metastásico gástrico, se informó que es el primer deceso registrado en la comuna de Villa Alemana.

Por ello, su alcalde, José Sabat, abordó esta lamentable información para su comunidad, indicando que "durante todo este tiempo, lo que más he querido es conscientizar a nuestra población, de que esta pandemia no es un juego y que tarde o temprano íbamos a lamentar una vida. Y ese día ya llegó, y que no quepa duda que habrán más en la medida en que no nos cuidemos".

"Hoy, el autocuidado resulta ser la mejor vacuna, distanciamiento social también. Entendemos a quienes deben salir por trabajo, pero ellos más que nadie son los que tienen que tomar las medidas de protección de manera más estricta.

Sin embargo, aún vemos en nuestras calles gente paseando en familia, vitrineando, sin ningún resguardo. Así, ninguna medida que tome la autoridad va a resultar".

El jefe comunal también expresó que "lamento mucho la pérdida de un vecino el día de hoy porque, además, a los 62 años es una persona medianamente joven".

Por último, sostuvo que "la gente aún no dimensiona que ésta es una enfermedad grave, de la que aún no tenemos control, por tanto el riesgo es infinitamente mayor. Por favor, a nuestra comunidad le pedimos conciencia".

