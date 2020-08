El secreto "zoom" de la UDI en Viña del Mar para elegir la carta de reemplazo a Reginato y el verdadero "peso electoral" de las opciones

Revelamos los detalles de una Instancia privada, realizada vía Zoom, que contó con la presencia un selecto grupo de militantes quienes escucharon atentamente las presentaciones de eventuales precandidatos a suceder a Virginia Reginato.

Este 3 de junio, la Cámara de Diputados despachó del Congreso Nacional la reforma constitucional que pone límites a la reelección de autoridades públicas como senadores, diputados, consejeros regionales, concejales y alcaldes. Tras ello, vino un periodo de incertidumbres, donde incluso trascendieron fuertes rumores que La Moneda vetaría la iniciativa. No obstante, todas las dudas fueron despejadas un mes después, cuando el presidente Sebastián Piñera promulgó la ley.

De esta manera, una vez que la iniciativa se transformó en una realidad, 18 jefes comunales de la región de Valparaíso vieron apagarse la llama que les daba algo de esperanza a la cual aferrarse para optar a ir por la reelección, por al menos un periodo más, siendo los casos más insignes los de Luis Mella, alcalde DC de Quillota desde 1992; y de Virginia Reginato, alcaldesa UDI de Viña del Mar desde 2004.

EL PRIVADO CONSEJO COMUNAL DE LA UDI

En este contexto, la Unión Demócrata Independiente (UDI) en la Ciudad Jardín, durante julio, realizó un Consejo Comunal, instancia privada, vía Zoom, de la que sólo se conocieron algunos antecedentes varios días después, pero confirmados todos por fuentes de Puranoticia.cl. En dicha reunión se analizó el futuro político de la comuna, administrada desde hace 16 años por la tienda gremialista y, por ende, con masiva presencia de militantes, incluidos cuatro concejales, tres de los cuales expusieron sus planes a futuro, vislumbrando una posible candidatura para suceder a Reginato.

Se trató de Macarena Urenda, Pamela Hödar y Jaime Varas (Gabriel Mendoza se restó del encuentro), quienes presentaron sus planes en caso de ser alcaldes de Viña del Mar, manifestando -también- sus intenciones de que exista una primaria al interior de Chile Vamos, pero luego de pasar por un proceso interno del que saliera uno de los tres ediles como el gran candidato de la UDI para suceder a la histórica "Coty" Reginato.

Vale hacer presente que los tres ediles consultados por este medio tuvieron cierta reticencia a la hora de hablar de este tema, pero considerando que lo conversado en aquel Consejo Comunal de la UDI ya había sido confirmado por fuentes de Puranoticia.cl, y también publicado por el diario La Segunda, finalmente terminaron por dar a conocer su opinión frente a lo ocurrido, contando detalles como por ejemplo que cada exposición duró alrededor de 15 minutos y que fue seguida atentamente por unas 20 personas.

MACARENA URENDA Y LAS PRIMARIAS

En primer lugar, la concejala Macarena Urenda, hija del histórico gremialista militante de la UDI y Senador por la Región de Valparaíso en dos periodos, Beltrán Urenda, comenzó diciendo que "esto, como sabrán, es un trabajo silencioso que estábamos haciendo, pero lamentablemente se filtró, y la verdad es que molesta que se haya filtrado porque eso genera en todos nosotros una cierta desconfianza. Pero estamos haciendo un trabajo silencioso, en vista a prepararnos para competir en una primaria abierta, a quien sea designado en el sector".

"Está la idea de hacer una primaria en la centroderecha. Entiendo que eso ya ha sido aceptado y que va a haber primarias en la distintas comunas. Ahora, el mecanismo que -entiendo- está definido, es que primero haya una especia de precandidatura a nivel interno y, claro, efectivamente en Viña del Mar estamos haciendo un trabajo serio en el Consejo Comunal para elegir al precandidato de la UDI. No sé qué va a resultar, pero estamos trabajando seriamente", añadió la edil.

Además, Macarena Urenda reveló que "los tres concejales hicimos una presentación, que me parece un trabajo muy serio que se está haciendo, en miras a las próximas primarias. Los tres estuvimos dispuestos a participar. Aquí lo único malo es que esto que era un trabajo interno de nosotros que, por alguna razón, llegó a la prensa".

PAMELA HÖDAR Y SU EXPOSICIÓN

La ronda de conversaciones de Puranoticia.cl continuó con Pamela Hödar, una de las afectadas por la ley que limita la reelección, esto considerando que sus verdaderas aspiraciones estaban en afrontar una nueva candidatura como concejala. Dicho esto, la edil comentó que "aparte de tener esa reunión donde expusimos nuestros puntos de vista respecto a lo que nos gustaría que fuera Viña del Mar en los próximos años, no hay nada más, porque como concejales estamos abocados absolutamente a la pandemia. Sólo fue eso, en el fondo".

"La verdad es que yo iba a ir de candidata a concejala pero, lamentablemente, por razones que todos sabemos, no se pudo. Entonces dije 'me gustaría ingresar en el listado de precandidatos'. Eso fue todo, no fue más que eso", agregó la edil UDI, quien reiteró que "el Consejo fue distrital, de Viña, fue algo muy íntimo y no sé por qué se filtró. Esa no era la idea. Era una cosa privada, porque fue una reunión distrital nomás".

JAIME VARAS "LA ETERNA PROMESA" DICE ESTAR "DISPONIBLE"

El último en ser consultado acerca del privado Consejo Comunal de la UDI fue el concejal Jaime Varas a quien se le atribuye como "la eterna promesa" de la UDI, de hecho muchos lo daban en el pasado como parlamentario y hasta hace unos meses como opción del gremialismo en la alcaldía de Concón, sin embargo se esta tratando de acomodar ahora como opción a la alcaldía en la ciudad jardín tras la imposibilidad de que Reginato pueda postular.

Varas confirmó la realización de esta "secreta" ó privada reunión diciendo que "esta es la única informacion oficial, porque esto era una reunión privada y me comprometí a no transmitir más allá que eso, porque estas fueron conversaciones privadas, por tanto queda en eso y es parte de un proceso. No tiene mucho más que eso".

Consultado acerca de si su exposición se podía traducir en una candidatura a la Alcaldía de Viña del Mar, Varas sostuvo que "yo siempre he declarado que estoy disponible. Obviamente que me voy a circunscribir a todos los procesos que existan, y obviamente que esto es un proceso en desarrollo, porque hoy día no está dado el escenario, no está el tema de las inhabilidades, hay todo un cambio que no está claro. Entonces, es un proceso en desarrollo y con conversaciones previas, y lo principal es que habían reuniones privadas que fueron filtradas, y nada más".

LA CUARTA CARTA Y EL FACTOR "MANAM"

Pero claramente existe un factor mayor a la hora de elegir el candidato de la UDI que será la carta para suceder a Virginia Reginato.

María Angelica Maldonado, la histórica jefa de gabinete de Reginato y para muchos la real "big boss" del municipio viñamarino y por años la artífice de la maquinaria electoral UDI en Viña del Mar será clave a la hora de levantar el dedo a quién sea la carta del gremialismo.

Jaime Varas quién fue en el pasado su delfín, la denominada "eterna promesa" del gremialismo en la ciudad jardín parece tener el perfil perfecto para ser la carta de Manam, podría ser el único que le podría garantizar no hacer cambios mayores dentro de la orgánica municipal, sería la carta del "continuismo" de la dupla Manam-Reginato.

Pero existe un cuarto nombre que cierra esta lista, claro que hasta ahora tiene inhabilidades para presentarse, se trata del actual diputado UDI Osvaldo Urrutia y que de ser derrogadas podrían transformarlo en la cuarta "carta" de la UDI, con mucho más capital electoral que Varas por ejemplo y quién más podría agradar a Virginia Reginato y también podría ser una carta del "continuismo", de hecho una de las sobrinas de la denominada "Manam" que también figura como trabajador del municipio era hasta hace un tiempo asesora territorial del diputado en el Congreso.

EL VERDADERO "PESO" ELECTORAL DE URENDA Y VARAS

Pero sin duda que las dos cartas, sin inhabilidades derogadas aún, son Macarena Urenda y Jaime Varas, la primera de ellas corre con ventaja a la hora de haber un proceso abierto y transparente en la UDI, esto porque la "hija del emblemático gremialista Beltrán Urenda" podría garantizar mantener el municipio para el partido y el conglomerado Chile Vamos, pero al mismo tiempo garantizaría un cambio de timón real a la administración municipal, situación que no estaría en el camino de Jaime Varas quién tiene un mejor "lobby" interno en el partido y podría quedarse por secretaria con el cupo y con el "dedo" para arriba de la real "big boss".

Sí analizamos los números por ejemplo de las últimas elecciones en donde se han enfrentado Macarena Urenda y Jaime Varas, la denominada "eterna promesa" del gremialismo ha ido bajando notablemente su caudal de votos, de hecho en la última elección Urenda salió electa con la segunda mayoría de su partido tras Coca Mendoza con 4.186 votos, Varas en cambió solo pudo reunir 3.820 votos, y eso que el diferencial de ambas campañas se vio en la inversión de recursos totalmente al inverso como fue el resultado final.

De hecho cuando Jaime Varas figuraba como el delfín de la dupla Manam-Reginato en la elección del año 2008 sacó más de 13 mil votos, lejos de los 3,820 que sacó hace 4 años, desde aquel entonces se comenzó a desinflar hasta el día de hoy que se transforma más en carta a la alcaldía por descarte que por peso electoral.

Otro antecedente a tener en cuenta es que Macarena Urenda mucho antes de que existiera la prohibición de Reginato de repostularse, ella ya pedía primarias con la alcaldesa a diferencia de Jaime Varas que comenzó a explorar la opción de Concón y retirarse de la ciudad jardín.

Sin duda el gremialismo se está moviendo en la ciudad jardín, cartas totalmente diferentes, corrientes muy distintas, pero que de aprobarse la derogación de las inhabilidades los podría dejar fuera de camino y así Osvaldo Urrutia podría ser el "ungido" sin necesidad de primarias inclusive, territorio abierto en Viña del Mar para los UDI y aún... noticia en desarrollo para saber quien reemplazará a la historica Tia Coty.

