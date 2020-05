«El Olivar»: Limache cuenta con nuevo barrio con 200 departamentos de integración social

Las primeras familias en recibir sus viviendas, participaron en una videollamada del ministro y subsecretario de Viviena y Urbanismo, para felicitar a los nuevos propietarios.

La comuna de Limache recibió un nuevo barrio, con 200 departamentos, que fueron entregados de manera paulatina, con el fin de evitar aglomeraciones y posibles contagios por Covid-19. De esta forma, y acompañados por el director del Serviu Valparaíso, Tomás Ochoa, las familias recibieron sus propiedades del conjunto «El Olivar» en el transcurso de tres días.

En el lugar, Ochoa explicó que "acompañamos a la señora Alba y a la señora Gloria en la entrega de sus viviendas. Son 200 departamentos de integración social de muy buena calidad, con todas sus terminaciones. Está ubicado en una de las avenidas más importantes de la comuna, muy cerca del centro. Con esto, buscamos que las familias, tanto vulnerables como de clase media, tengan una alternativa de compra de vivienda con el subsidio".

Por su parte, la seremi (s) de Vivienda, Ludgarda Ponce, destacó que "estamos muy felices de que 200 familias de Limache reciban las llaves de sus viviendas, cumpliendo el sueño de la casa propia. Sin duda, les cambiará la vida, ya que se trata de un proyecto integral que consideró obras de eficiencia energética y espacios comunes para el encuentro, además de brindar mayor seguridad a los nuevos propietarios, quienes cuentan con acceso controlado y portón eléctrico de ingreso al conjunto habitacional".

"Me encantó el lugar. Yo vivo con mi hija en Viña del Mar y ahora me cambio, me vengo para acá en Limache. Es más tranquilo. Es diferente la bulla que hay en Viña", explicó Gloria Tapia, quien se convirtió en propietaria. Una emoción que compartió junto a su nueva vecina, Alba Correa, quién afirmó que "estoy muy agradecida, esto es algo que es mío. Vivo de allegada donde mi hijo".

Por último, el alcalde de Limache, Daniel Morales, comentó que "a veces pensamos que la edificación en altura se contrapone a lo que es la naturaleza de nuestra comuna, pero esta obra compatibiliza con el entorno y, además, viene a solucionar un problema social. Nos llena de alegría de recibir a esta nuevas familias y de recibir este tipo de estructuras. Estamos contentos".

