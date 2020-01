El lado B y lo que "no dijo el Ministro de Salud" en la denominada "incertidumbre" del Hospital de Marga Marga

Este jueves el propio Ministro de Salud llegó a dar explicaciones al alcalde José Sabat, pero claramente algo le faltó contar.

El retraso de más de 180 días en el diseño y construcción del Hospital de Marga Marga se está transformando en una verdadera "teleserie" con varios protagonistas, incluso existen hasta "malos de la película", "cambios de libreto", "volteretas", "cómplices que guardan silencio", "búsqueda de protagonismo político" y como todo buen culebrón, "intrigas, omisiones ó faltas a la verdad" en el desarrollo de la historia.

Recapitulemos la historia del Hospital del Marga Marga y su lado B, que en parte fue publicado el pasado 27 de diciembre por Puranoticia.cl desatando la preocupación en todos quienes saben de la profundidad de este problema y lo han ocultado por el mismo tiempo que lleva de retraso.

EMPRESA REPRESENTADA POR CUÑADO DE EX PRESIDENTE LAGOS EL PRIMER TROPIEZO DEL MARGA MARGA

El primer tropiezo del Hospital de Marga Marga vino de la mano del cuñado del ex Presidente Ricardo Lagos, se trata de la empresa OHL quien originalmente se ganó la primera licitación de la construcción del Hospital Marga Marga el año 2017, es decir hace 3 años atrás, por lo tanto decir que el recinto lleva 180 días de atraso ya es una "verdad a medias", lo cierto que este proyecto tiene más de 4 años de atraso.

En aquella ocasión tras seis meses y tres reevaluaciones , el Ministerio de Salud se vio en la obligación de desechar la adjudicación de la construcción del esperado hospital a la constructora española OHL -representada en Chile por Roberto Durán de la Fuente, cuñado de Ricardo Lagos Escobar-, y anunciar una nueva licitación pública.

Aquel conflicto se produjo porqué la empresa OHL se adjudicó el proyecto pese a presentar la quinta oferta más cara, y superar en $22 mil millones el presupuesto inicial del Minsal.

Ante la negativa del Ministerio de Desarrollo Social de adjudicar el proyecto por lo abultado del sobrecosto, recomendó relicitar la obra en noviembre del 2016, pero la cartera que dirigía en ese minuto la doctora Carmen Castillo insistió en que la construcción del recinto se adjudicara a la empresa del cuñado del ex Presidente, es decir a OHL.

Dicha situación incluso gatilló la creación de una comisión investigadora de la Cámara de Diputados para indagar eventuales irregularidades en la licitación y "tratos preferentes".

LA PRIMERA PROMESA DEL HOSPITAL MARGA MARGA

El primer político que prometió y anunció el Hospital de Marga Marga fue la Presidenta Bachelet, quien en una visita a la comuna de Villa Alemana dijo que era "sin lugar a duda, el proyecto emblemático más esperado no sólo por los vecinos y las vecinas de Villa Alemana, sino por toda la provincia de Marga Marga".

Sin embargo el Hospital se cae y tiene su primer tropiezo. El Ministerio de Salud determinó que los $108 mil millones autorizados para las obras civiles estaban por debajo de la oferta de OHL de $119 mil 796 millones, diferencia que supera en 10% el monto, por lo que se debe relicitar el proyecto, según dictan las normativas de la administración pública.

"Este nuevo presupuesto de $108 mil 826 millones sigue siendo insuficiente para adjudicar a la empresa propuesta por la comisión evaluadora, de esta manera el Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota declarará desierto el proceso actual de licitación, iniciando una nueva licitación para el diseño y construcción del Hospital Marga Marga que se publicará dentro del mes de marzo", informó ayer el Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota.

LA NUEVA LICITACIÓN Y LA ENTRADA DE ACCIONA

Dos años de espera ya transcurrían y una nueva licitación vería la luz, esta vez dando por ganador a Acciona, empresa de capitales españoles con diversas obras en el país y con un historial conocido por el Ministerio de Salud, se adjudicó la licitación el 15 de diciembre del 2017 por un monto de 101.974 millones de pesos.

"Actualmente, el proyecto se encuentra con contrato vigente con la empresa Acciona, en la modalidad diseño y construcción. El diseño considera 526 días de ejecución con 5 etapas de entrega, de las cuales 4 de ellas ya están aprobadas y la 5° etapa que debió ser aprobada en julio pasado, presenta 180 días de atraso" es parte de la minuta con la cual el Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota contesta en parte las inquietudes planteadas por Puranoticia.cl

LA DEMORA SEGÚN VERSIÓN DEL SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR-QUILLOTA

Según el mismo Servicio, dirigido por Solene Naudón Díaz quien llegó al cargo en una polémica designación, dijo que la demora de estos 180 días ha sido "principalmente porque la empresa, en esta etapa, presentó adicionalmente, cerca de 100 solicitudes de modificación al diseño, las que fueron estudiadas en una mesa tripartita entre la empresa, el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota y el MINSAL".

La versión oficial entregada a nuestro medio por el Servicio de Salud explica también la demora aduciendo que "de estas solicitudes presentadas por la empresa, cerca del 50% fue rechazada al no concordar con los criterios de diseño establecidos en el contrato, o representaban un menor costo en la construcción de la obra. Sin embargo, la empresa no manifestó su intención de transferir este ahorro o diferencia, a una disminución del valor del contrato. Nuestro compromiso está con la ejecución del proyecto y con el resguardo de los recursos fiscales".

El Servicio de Salud aclara además que "el actual retraso de la 5ª y última etapa del diseño, ha significado la notificación a la empresa por concepto de multas equivalente a $ 68.000 millones de pesos y de 750 UF, por no iniciar las gestiones de obtención del permiso de edificación ante la municipalidad de Villa Alemana.(las que se harán efectivas en el 5° estado de pago)".

INFORMACIÓN ERRONEA DEL SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR-QUILLOTA

Cabe consignar que claramente esta información entregada por el Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota en dos correos distintos a Puranoticia.cl es errónea. No puede ser que las multas sean equivalentes a 68 mil millones, debido a que el proyecto completo es de 101 mil millones.

Esta información fue ratificada por Puranoticia.cl con la empresa Acciona y las multas cursadas apenas alcanzarían los 50 millones de pesos, así quedó especificado también en un Pre-Informe de Contraloría.

Cabe consignar que Puranoticia.cl insitió más de 4 días para que el Servicio de Salud respondiera una serie de interrogantes a nuestro medio. En primera instancia se negaron a responder y solo después de una larga insistencia realizada a su Directora recibimos un correo por escrito con una minuta y escuetas respuestas a nuestras interrogantes que serán publicadas en las proximas notas de este tema que se estan elaborando.

ALGUIEN NO DICE TODA LA VERDAD... MINISTERIO YA HABRÍA TOMADO DECISIÓN DEL FUTURO DEL HOSPITAL DE MARGA MARGA

Este jueves en un nuevo episodio de la teleserie "Hospital Marga Marga", uno de sus principales protagonistas, el Ministro Jaime Mañalich llegó hasta las dependencias de la municipalidad de Villa Alemana para entregar explicaciones al alcalde José Sabat por esta "incertidumbre" publicada por Puranoticia.cl en relación al futuro del recinto hospitalario.

El Ministro dejó en claro que en 15 días más estarían en condiciones de entregarle a la comunidad un calendario exacto de la construcción del recinto.

LO QUE NO CONTÓ EL MINISTRO

Pero lo que no contó el Ministro Jaime Mañalich y tampoco desmintió a Puranoticia.cl el Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota fue lo sucedido días después de navidad, entre jueves y viernes, se trata de una fallida reunión, en donde la empresa Acciona debía concurrir junto a personal del Ministerio de Salud, sin embargo los empresarios no asistieron, porque de haber ido, habrían sido notificados del término del contrato por el diseño y construcción del Hospital de Marga Marga.

Fuentes de Puranoticia.cl del propio Ministerio, corroboradas por fuentes de la propia empresa Acciona, cuentan a nuestro medio que "la decisión estaba tomada, el Hospital no iba más con Acciona y por eso la empresa no llegó a la reunión", así ganaba tiempo para demostrar que toda la demora tiene una razón justificada y que la solución no pasa por los españoles, sino por el propio Servicio de Salud, antecedentes que ya tienen listos para presentarlos el próximo 14 de enero en la llamada reunión que pondría "fin a la incertidumbre".

Era tal la determinación que se tomó en el Ministerio avalada por el Servicio de salud Viña del Mar-Quillota que incluso se habló de un Plan B, que habría un nuevo proceso de licitación y que esta vez el encargado de construir sería el Ministerio de Obras Públicas, así incluso queda de manifiesto en la declaración que hace el Senador Francisco Chahuan el día que Puranoticia.cl dio a conocer la información de la "incertidumbre" del Hospital y se da a conocer por primera vez la fecha del 14 de enero como el día que se reunirán con la empresa.

"El Hospital de Marga Marga sí ó sí se construirá" partía diciendo el Senador RN agregando que "esperamos que la empresa se allane en las conversaciones que tendrá durante la primera quincena de enero a los requerimientos del Ministerio y del Servicio, como también en caso contrario se podría re-licitar la ejecución del mismo".

LOS CONTRA DE LICITAR NUEVAMENTE Y TERMINAR CONTRATO CON ACCIONA

Pero durante estos días el Ministerio de Salud a solicitud del propio Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota han ido evaluando los posibles escenarios de efectivamente cortar el contrato con Acciona y el primer grave peligro que se corre es que el inicio de las obras se demore al menos 6 años más, eso porque fuentes de la empresa cuentan a Puranoticia.cl que Acciona está dispuesto a judicializar el tema debido a una serie de incumplimientos que habría tenido el Servicio de Salud y sobre el todo el ITO del proyecto en su minuto, Jorge Vasquez, como ejemplo y el más grave es la solicitud que se hizo de bajarle la seguridad sísmica al edificio (pasando de marco especial a marco intermedio) y pretendiendo que ese ahorro en desmedro de la seguridad estructural del edificio fuese en favor del Servicio de Salud, esto inclusive habría sido duramente cuestionado en el Pre-Informe de Contraloría, cuyo informe final también se conocerá durante estos primeros días de enero y podría dejar de manifiesto las graves irregularidades cometidas por el Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota en el proceso de diseño del hospital y que podrían transformar al Hospital Marga Marga en un Canal de Chacao II en donde queda de manifiesto incumplimientos del propio Estado en las licitaciones y no de las empresas en cuestión.

Sumado a este punto se debe tener en cuenta además el eventual sobre costo del proyecto sí se licita nuevamente, esto debido a que el Hospital de Marga Marga fue calculado aproximadamente a 48,5 UF el metro cuadrado y el salto mínimo actualizado a dos años de la licitación sería a 60 UF el mismo metro cuadrado. (Datos del propio Ministerio calculados en base a los nuevos proyectos de hospitales licitados en Chile).

Sí se entiende que hablamos de una obra de más de 75 mil metros cuadrados multiplicando a unas 10 UF de sobre precio da un costo extra de más de 750 mil UF, es decir unos 20 mil millones adicionales, en otras palabras re-licitar saldría hasta un 20% más caro. Y en caso de ser así, ¿existirán los recursos para hacerlo y cuanto tiempo más se irá a demorar un nuevo proceso de licitación?.

Con todos estos antecedentes, podemos determinar qué ¿Tenemos más incertidumbre ahora que antes?, ¿Porque el Ministro no contó de esta reunión con Acciona que fracasó y donde esperaba caducarle el contrato?, ¿Porque el Servicio de Salud no desmintió aquella reunión en las preguntas que nuestro medio le hace?, ¿Hay realmente un Plan B para el Hospital de Marga Marga ó es solo parte de un discurso político?, ¿En que no le cumplió el Ministerio y el Servicio a la empresa Acciona?, ¿Cuál fue el verdadero rol del ITO y el abogado del Servicio y cuál es la responsabilidad ellos en el atraso de este proyecto?, ¿Quién es y que espaldas y experiencia real tiene la empresa que se ganó la licitación?, ¿qué autoridades sabían de esto y guardaron silencio por 180 días?, son todas preguntas que serán resueltas en los próximos capítulos de esta teleserie, "Hospital de Marga Marga" en pleno desarrollo y que tiene en ascuas a toda una provincia hace ya más de 4 años.

