El "Lado B" de la crisis sanitaria en Quillota: Funcionarios de la gobernación bajan nivel de "estrés y tensión" con singular "salón de entretención"

Idea surgió debido al cierre de restaurantes y a la falta de espacios para almorzar, por lo que se destinó un espacio en el mismo edificio, el que luego se transformó en un centro de esparcimiento.

Estrés, tensión e incertidumbre son tres de las sensaciones que más se repiten en el mundo laboral, en el marco de la emergencia sanitaria que enfrenta el país a raíz de la propagación del coronavirus Covid-19. Y ante este escenario, el servicio público no está exento de lo que está pasando y principalmente de lo que pueda pasar.

Tomando esto en consideración, la Asociación de Funcionarios de la Gobernación de Quillota diseñó un plan de esparcimiento para hacerles un poco más grata la permanencia en el trabajo a las 15 personas que continúan asistiendo diariamente al edificio ubicado en calle La Concepción, comuna de Quillota.

¿Y DÓNDE ALMORZAMOS?

Todo comenzó con la necesidad de contar con un espacio para poder almorzar, ya que los restaurantes y gran parte de los locales comerciales se encuentran cerrados debido a la contingencia. A partir de esta situación, se habilitó un salón de la Gobernación, donde los trabajadores se reúnen para almorzar. Pero no se quedaron sólo en eso...

La Asociación de Funcionarios acudió al gobernador Iván Cisternas para solicitarle autorización de utilizar este espacio de manera recreativa. Tras analizar la solicitud, y a modo de gratitud por seguir cumpliendo con sus labores de manera presencial, la autoridad dio permiso para que pudieran "transformar" una mesa de reuniones en una de ping-pong. Así fue como instalaron un pendón roller en el centro, a modo de malla, compraron paletas, pelotas y comenzaron a jugar en los respectivos horarios de almuerzo.

"Y como tenemos un convenio con el Servicio de Salud, se instalaron también las "pausas saludables", donde hacen gimnasia una o dos veces al día, y ahí bailan también. Además, instalaron en un salón una especie de mesa de ping-pong, donde pusieron un pendón en el medio, se compraron unas paletas y en la hora de almuerzo van y juegan ping-pong", explicó el Gobernador Provincial de Quillota.

Aprovechando el espacio y el tiempo que tienen, los funcionarios quisieron ir más alla a la hora de distenderse: llevaron un Play Station, pero lamentablemente -para sus intenciones- debido a un problema de conexión no pudieron instalarlo, según informó Iván Cisternas, quien destacó que "se han generado instancias de esparcimiento porque están súper estresados y preocupados, pero están aperrando".

EQUIPO AFIATADO

Cabe indicar que son 15 los trabajadores que diariamente acuden a la Gobernación Provincial, mientras que otros 12 continúan ejerciendo sus labores desde sus respectivos domicilios y tras emitir una solicitud, aprobada por el Gobernador. A ellos, se suman otros funcionarios que no están trabajando: cinco por licencias, una de ellas internada tras dar positivo al Covid-19 luego de regresar de sus vacaciones en Europa. Al respecto, Cisternas aseguró que la trabajadora nunca volvió a la Gobernación, por lo que no tuvo contacto con ningun compañero.

"Son 12 que están con teletrabajo, ya que tienen adultos mayores viviendo con ellos o tienen niños chicos y no tienen con quién dejarlos. Ellos hicieron un oficio, hicimos la resolución y se fueron a la casa con diversas tareas. El resto está en la oficina atendiendo de a uno a la gente; dos personas de Extranjería que siguen trabajando y se hace todo el trámite de siempre, pero sin fila y sin atender a un gran número de extranjeros", precisó la autoridad.

TIEMPO EN CASA

En cuanto a la experiencia personal del gobernador Iván Cisternas, reconoció que tiene más tiempo que antes, debido a que ya no sale a terreno como lo hacía previo a la contingencia sanitaria y también confesó que aprovecha la hora de almuerzo para ir a comer a su domicilio. "Yo estoy yendo a almorzar a la casa la mayoría de los días, cosa que no hacía antes. Hay más tiempo, por supuesto", dijo.

De esta manera, comentó que su día comienza "muy temprano", y que lo primero que hace es reunirse, sea presencialmente o vía videoconferencia, con el coronel del Regimiento. Luego, su día continúa con un contacto con Carabineros, para analizar lo ocurrido en la noche previa y proyectar el día. También destina tiempo para atender a gente, "dos o tres personas, no más", dijo. De igual forma, sostiene contactos con medios de comunicación, para abordar la crisis en la provincia.

"El resto es planificación, bueno... además de firmar documentos. Hay planificación de distintos temas. Tengo más tiempo porque antes el 60% o 70% del día estaba en terreno, cosa que hoy no se está realizando", agregó.

Por último, el gobernador indicó que "a veces también me quedo en la Gobernación y comparto con los chiquillos. Hay un equipo de trabajo bastante afiatado y estas actividades que han generado esparcimiento, algunas bastante entretenidas, y pasan esas horas que no pueden salir ya que no hay nada abierto. Esa es la verdadera razón".

