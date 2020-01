El gran desafío de Mauricio Ávila, el Concejal DC que busca un recambio en la Alcaldía de Quillota

Edil quillotano anunció que encabezará una precandidatura en la Democracia Cristiana, donde deberá competir con Luis Mella, alcalde desde el año 1990.

Si bien, su decisión era un secreto a voces al interior de la Municipalidad de Quillota, el concejal Mauricio Ávila (DC) oficializó su intención de liderar una precandidatura a la Alcaldía de la comuna, donde tendrá que enfrentar un escollo que desde hace 30 años es imbatible: Luis Mella, máxima autoridad edilicia desde el regreso a la democracia, en 1990.

Tal como hace cuatro años, el edil demócrata-cristiano quiere participar en el mecanismo interno de su partido, dándole nuevamente la pelea a Mella, quien también iría por la conquista de su octavo período al mando de la Alcaldía de Quillota.

En conversación con Puranoticia.cl, el concejal Ávila, de profesión profesor de Educación Física, explicó que su decisión la tomó "hace mucho tiempo", tal como lo hizo el 2017 cuando "lamentablemente no se dio la oportunidad ni el espacio porque era otro Chile". En ese sentido, el edil aseguró que el Chile actual "genera mayores condiciones".

NUEVO LIDERAZGO

"Reconozco que es una tremenda oportunidad y desafío, pero también pongo a disposición mi trayectoria en el servicio público, mi interés por seguir aportando al progreso de Quillota, con otras herramientas y facultades, desde la administración, gestión, planificación más estratégica; y no nos podemos olvidar de lo que Chile ha demandado: más participación, más apertura, nuevos liderazgos, y por eso yo estoy disponible. Sé que es un tremendo desafío", indicó Ávila.

Pero ¿por qué Mauricio Ávila y no Luis Mella? Considerando que ambos son DC y que tienen la intención de pelear por el mismo puesto. Al respecto, el Concejal, que hoy ante las vacaciones del Alcalde ha asumido la presidencia del Concejo Municipal, explicó que "básicamente Quillota requiere alternancia. Tenemos que darle aires frescos a la Municipalidad, tenemos que poner el acento en otros temas".

Consultado respecto a estos temas de los que habla, puntualizó en "seguridad pública; educación integral, más allá de los establecimientos educacionales; fomentar el deporte, la actividad física y la recreación; una salud primaria con mayores apoyos que los actuales; tenemos que hacernos cargo de temas contingentes, como el medio ambiente, que es tremendo y que hay que enfrentarlo con mayores recursos, estrategias y alianzas".

DIFERENCIAS CON LUIS MELLA

No obstante, donde pretende poner el acento para diferenciarse de Luis Mella es en el trabajo en terreno: "Yo ofrezco un trabajo en terreno, en la calle, en mi comuna". Este medio le consultó si creía que al Alcalde no se le ve mucho en la calle, el concejal Ávila aclaró que "no digo eso, pero yo voy a hacer un trabajo mucho más efectivo en la calle".

"Asociado al trabajo en terreno, a esto de andar en la calle, para mí también está el tema patrimonial de Quillota, el respeto por la identidad local, el respeto por cada uno de sus barrios, por la historia que está inserta en cada sector de la comuna. Esto lo vamos a relevar", aseguró el aspirante a la Alcaldía.

RECONOCE ROCES

Junto a reconocer que hace cuatro años se generó un "proceso de tensión" con el alcalde Mella, el edil manifestó que busca trabajar basado en el "respeto, humildad y empatía, porque yo no soy enemigo de nadie y nunca lo he sido", y agregó que su relación con él es "cordial, de autoridades, de trabajo por la ciudad y de respeto mutuo, que espero seguir manteniendo. Yo me pongo a disposición a que eso se mantenga".

Por último, Ávila confesó que ha conversado con dirigentes de la Democracia Cristiana, asegurando que incluso algunos lo motivaron a presentar nuevamente esta precandidatura. "Es por eso que creo que los cambios se deben hacer desde adentro, desde el interior del partido. Yo me levanto también como un referente, además de la ciudadanía, de generar los cambios que la DC requiere en la comuna, región y el país, considerando lo que Chile demanda", concluyó.

PURANOTICIA