El futuro político de Quillota sin Mella en la alcaldía, el plan para aferrarse al poder del "doctor alcalde" y las cartas de RN y la UDI

En las elecciones de abril del 2021 por primera vez desde el año 1992 el actual alcalde Luis Mella no estará como opción para ser quién gobierne en la comuna.

Desde el año 1992 que Luis Mella ejerce como alcalde de la ciudad de Quillota y por primera vez en 28 años no estará presente en la papeleta del voto de la próxima elección, esto debido a la ley promulgada por el Presidente Piñera que no dejará repostularse a quien lleven al menos 3 periodos en el mismo cargo. ¿Pero puede una ley destronar el poder de Luis Mella en la ex ciudad de las paltas y chirimoyas?.

LEE TAMBIÉN: Presidente Piñera promulga Reforma Constitucional que limita la reelección de autoridades

EL PLAN DE MELLA PARA MANTENER EL PODER MUNICIPAL

Primero Luis Mella no se irá para la casa, quiere seguir en la municipalidad, pero esta vez de Concejal, al menos eso fue lo que declaró a La Estrella donde reconoció que "yo veo el presentarme a Concejal por Quillota", agregando que de esta forma buscará defender su proyecto, el cual se complementará con un candidato a Alcalde que él mismo elegirá.

LEE TAMBIÉN: Tras 28 años como Alcalde de Quillota, y con una nueva ley que prohíbe su reelección, Luis Mella anuncia candidatura a Concejal

Su delfín es el actual administrador municipal Oscar Calderón, que lleva tanto años como Mella en el municipio, es un hombre de su plena confianza y también se deduce de sus palabras que será un verdadero "palo blanco" de Mella en la alcaldía, es decir un alcalde "marioneta", dicen sus detractores.

Con Oscar Calderón como alcalde "marioneta", Mella en el concejo seguiría mandando y de paso aseguraría una gran cantidad de concejales debido a la alta votación que siempre ha acompañado al doctor en Quillota.

Luego de aquel periodo, Mella podría re-postularse a la alcaldía y seguir así al mando de una ciudad que sin lugar a dudas ha crecido bajo la administración de un verdadero "caudillo" local que lo ha transformado en un animal político capaz de encantar a cuanto abuelito-elector exista en la ciudad hasta donde él, con aquel angelical tono que lo caracteriza, llega a socorrerlo con su maletín de doctor, incluso hasta altas horas de la madrugada.

El maletín de doctor de Mella es un gran aliado a la hora de reunir votos del actual alcalde, de hecho el jefe comunal desde el año 2008 recibía una asignación en dinero por dedicación exclusiva para su cargo de casi dos millones mensuales la que, luego de una denuncia realizada por el ex concejal Cristian Cerda a Contraloría, tuvo que devolver al comprobarse que seguía ejerciendo como médico, pese a recibir en su sueldo dineros que no se lo permitían.

LEE TAMBIÉN: Contraloría exigió al alcalde de Quillota devolver 80 millones de pesos en asignaciones

Tras este episodio la Contraloría General de la República le exigió a Mella devolver cerca de 80 millones de pesos que entre el 2008 y hasta el 2012 habría percibido el alcalde y al mismo tiempo ejerciendo su labor de médico donde atiende por Fonasa.

Pero los lazos de la Contraloría con Mella han sido muy buenos en sus 28 años, el ente regulador no solo no ha realizado auditorías internas de profundidad en toda su trayectoria de jefe comunal, sino que además le condonó parte importante de ese monto en un hecho inédito por parte del órgano contralor que no se ha repetido con otro alcalde en ningún otro punto del país.

Recién en los últimos años la Contraloría a puesto sus ojos en la administración Mella, un demoledor informe del ente reveló las graves irregularidades por ejemplo que ha sostenido por todo su mandato Luis Mella con el Centro Turístico El Edén, clausurado en su minuto por la Seremi de Salud y hoy sin un destino claro, además con una millonaria demanda en contra de su ex arrendador que tiene complicado al equipo jurídico municipal en donde ya perdió un incidente.

LEE TAMBIÉN: Contraloría emite duro informe contra administración de Alcalde Luis Mella en caso El Edén: 20 años de irregularidades salen a la luz

OBRAS SOCIALES EJEMPLO NACIONAL E INTERNACIONAL

Pero Mella ha realizado una labor social en Quillota reconocida que deja bajo la alfombra cualquier desliz de mala gestión, incluido el déficit municipal que justifica con sus casas de acogida y ahora la denominada Fundación Banamor, ambas instancias han sido un aporte no menor para la comuna, reconocido nacional e internacionalmente.

En 28 años obras emblemáticas como la Avenida Condell, el polo comercial de Ariztia camino a La Palma, el desarrollo comercial hacia el sector de San Isidro, el Estadio Lucio Fariña y el Parque Aconcagua son parte de lo que ha logrado en su gestión, aunque aún hay quillotanos que esperan el ansiado Parque Tecnológico Industrial en donde hoy esta un supermercado, una tienda de construcción y un amplio espacio para los circos que llegan a la ciudad.

No se puede eso sí desmerecer la labor en Salud realizada por el doctor. Desde la dura pelea que dio por la construcción del Hospital Bi Provincial en un terreno entregado por el propio municipio hasta una red comunal de salud que es envidiable desde otras ciudades del país con el mismo número de habitantes.

Su misma gestión le abrió también la puerta a las termoeléctricas a Quillota, primero una, luego dos y ahora un verdadero parque energético cuyas empresas le han servido para financiarle desde pavimentos hasta cambio de luminarias, sin dejar de lado su propio festival como la Expo Quillota que no ha estado exenta de polémicas en sus últimas ediciones.

LEE TAMBIÉN: Expo Quillota 2020 en la mira: Contraloría cuestiona millonarios contratos de artistas vía trato directo realizados por administración de Luis Mella

Mella también con el afán de cuidar los "intereses comunales" ha sido un gran promotor de nuevos emprendedores locales, el mejor caso, el nuevo empresario de la basura que controla Aseos Cordillera, empresa que se formó en 24 horas, con un ínfimo capital y se llevó un millonario contrato con el municipio Quillotano "a dedo", sin licitación y de paso tomó el control del relleno sanitario de la comuna, todo en un abrir y cerrar de ojos a vista y paciencia de la Tesorería General de la República, de la propia Contraloría Regional, de la Seremi de Salud y de la Seremi de Medio Ambiente, un tema no menor que tampoco ha tenido la resonancia que un hecho de estas características constituye.

LEE TAMBIÉN: Denuncian a Contraloría al alcalde de Quillota Luis Mella por hacer millonario trato directo con empresa que retira la basura

El alcalde Mella ha sabido dominar su Quillota, tiene una "nula" oposición ó fiscalización real, en el propio concejo y de la mano de los medios de comunicación locales. Cada semana hace verdaderas rondas radiales por las emisoras de la ciudad, muchas de ellas incluso tienen a la Municipalidad de Quillota como su principal ingreso "publicitario", con esto se garantiza entrevistas generosas y siempre con un contexto favorable y por ende remarcar ante la ciudadanía que tienen prácticamente a un alcalde "súper héroe" como se encargan de "ensalzarlo" quienes lo acompañan en el set radial, los mismos que una vez al año se suben al escenario de la Expo Quillota emulando a animadores de gran trayectoria nacional y obviamente con un no despreciable "honorario" y se quedan abajo de aquella instancia justamente quienes no fueron tan "generosos" con el alcalde durante el año.

Mella descalifica a todo aquel que critique su gestión, intenciones políticas, habla de enemigos, de hecho quienes lo conocen de cerca saben que lo descoloca la crítica y cuando no tiene respuestas incluso se puede conocer el lado "b" de aquel "sumiso" carácter, pero siempre en privado, nunca en público, de eso, se sabe cuidar también el alcalde.

Abiertamente no se refiere al fondo de las críticas ó denuncias en su contra ó a su administración y apela a su tono de voz angelical y cercana a los antiguos "párrocos de pueblo" con frases como..."ustedes me conocen"... dejando entrever que siempre existe una mala intención atrás, la que es ratificada por todos quienes bajan su cabeza ante la sola presencia de este alcalde eterno, solo se conoce de un profesional de la prensa en una radio local que encaró al alcalde en una entrevista el año 2019, en semanas, el profesional fue despedido.

Mella se maneja como un pez en el agua en redes sociales y para ello tiene un verdadero fan club, las denominadas "Mella Lovers", las mismas que lo llenan de "me gusta" y "felicitaciones" en cada posteo, también posee un sequito de personas muy bien pagadas y con los mejores sueldos en la administración municipal que lo escudan y resguardan, ha sabido hacer la "pega" este alcalde sin lugar a dudas y no solo para él, sino que también para su propia familia.

Luis Mella en 28 años logró poner a su hermana, María Eugenia Mella como diputada, lo mismo que logró con su hijo Cristian Mella en la última elección a Consejero Regional y que ahora aspira a convertir en diputado en la próxima elección del 2021, es decir, toda una verdadera máquina electoral que tiene instalada el doctor en Quillota y que ahora aspira a poner a su "candidato marioneta" resguardando el puesto para volver a presentarse en la próxima elección cuando la ley ya no se lo prohíba.

MAURICIO AVILA, UN QUIJOTE SIN ESPALDA

Mauricio Avila es el primer quijote de esta cruzada, quizás el único hasta ahora que ha dicho que está disponible para ir de candidato y así enfrentar la maquinaria Mella.

Unos dicen que es Quijote, otros que es inocente, pero lo concreto es que este concejal de la Democracia Cristiana fue el primero en enfrentar a Mella y pedirle primarias en la pasada elección municipal, claramente estas no se hicieron.

LEE TAMBIÉN: El gran desafío de Mauricio Ávila, el Concejal DC que busca un recambio en la Alcaldía de Quillota

Hoy la Democracia Cristiana regional le ha informado a Avila que harán encuestas telefónicas para decidir al candidato, sin duda de llegar a la papeleta Avila también lo hará Calderón, el candidato "marioneta" de Mella es independiente y solo necesitará unas firmas para presentarse, las que claramente no le faltarán, aunque Mella apuesta que la Democracia Cristiana coloque a su delfín y no generar así una "pataleta" que podría dejar a la falange sin su mejor caudal de votos en el interior de la región.

Complejo escenario enfrenta Avila quien pese a que puede reunir una cantidad de votos interesantes, carecería de espaldas financieras para enfrentar una campaña al lado de la maquinaria Mella en caso de conseguir llegar a ella.

EMPRESARIOS AL RUEDO

Al menos dos nombres han aparecido en el ruedo de empresarios candidatos, uno de ellos ya habría dicho que no, se trata de Cesar Villegas, hijo del icono empresario de buses y uno de los controladores que tuvo San Luis de Quillota en su momento.

Fuentes de Renovación Nacional dicen que en un principio habría estado disponible, pero que después habría desistido, uno de los principales asesores de Luis Mella en la alcaldía es un hombre muy cercano a la familia Villegas, podría haber sido la causa del cambio de decisión.

Otro nombre que suena es la del empresario inmobiliario Marcelo Pardo, quien fuese Presidente Regional de la Cámara Chilena de la Construcción, este nombre causa atractivo en la directiva local del partido, pero quienes conocen la realidad del entorno quillotano dicen que tiene muy pocas posibilidades.

LOS HISTORICOS AL TAPETE

Dos históricos de lo que se podría llamar "oposición" al "mellismo" podrían levantar banderas en esta ocasión, uno de ellos es Antonio Rebolar, actual concejal que siempre se las arregla para estar vigente pero cuyo caudal de votos en las últimas elecciones ha bajado.

El otro es Alejandro Villarroel, actual Director Regional del Sence, histórico quillotano y concejal renunciado que pudo recaudar más votos en su última elección, pero que claramente no le alcanzarían para derrotar a la maquinaria Mella.

EL MAL DEL RENOVACION NACIONAL Y LA UDI: SIEMPRE BUSCANDO AL MESIAS

Cada vez menos probable, pero carta al fin, no faltan quienes aún mantienen las esperanzas que una candidata como Andrea Molina llegue a postularse a Quillota, sería muy complejo un enfrentamiento de la ex diputada con la maquinaria Mella, pero sin lugar a dudas sería la única que de verdad le haga "mella" a Mella.

Molina ya no es parte de la UDI y sus cercanos apuntan que sus prioridades están en otros lados, aunque nunca se sabe, por ahora solo un sueño de la derecha quillotana.

Sueño que Renovacion Nacional y la UDI lo tienen hace años, han sido varios los intentos por destronar a Mella, siempre bajo la misma fórmula, buscando afuera de la línea de los partidos, buscando a ese mesías que les hará ganar una batalla imposible.

No hay que olvidar las palabras de Sergio Diez, otrora fundador de Renovación Nacional quien decía "que las elecciones se ganan o se pierden... pero se ganan o se pierden con los de uno, lo demás es oportunismo y deslealtad", señalan algunos dirigentes del partido en el territorio.

Quizás llegó el momento de mirar hacia las propias filas, mirar no solo a los históricos, sino proponerse como conglomerado ofrecerle a Quillota un proyecto, más que un rostro conocido ó farandulero. Llegó la hora de trabajar en forma unida y no "sacándose" los trapitos al sol como acostumbra este sector.

Nadie entiende como la derecha en candidaturas presidenciales arrasa en Quillota y la centro izquierda no tiene espacio, pero sin embargo aquella fuerza local no se canaliza y se pierde en las rencillas internas, en las zancadillas entre ellos mismos, a muestra un botón, los bandos Flores y Pardo son la esencia de como la oposición a Mella en Quillota piensa y funciona.

Independiente que hoy no sea el momento, el premio de consuelo a quien se presente por la oposición a Mella podría no ser malo. Mínimo podría sacar 8 a 9 mil votos, con esos números hasta primaria le podría pedir a los débiles parlamentarios del sector en el interior ó bien asegurarse un escaño como Consejero Regional en la elección del mismo año 2021, pero en noviembre.

Además sobre todo Renovación Nacional, los "dinosaurios" y "dinosaurias" locales tienen que darse cuenta que la ciudadanía cambió y hoy ni el perfil de empresario bien, ó un apellido de "buena familia" son suficientes en la política de hoy, hay que ser menos inocentes y más evolucionados, deben darse cuenta que a Mella no se le va a ganar al estilo de las campañas de los 90, más bien se le puede ganar con un proyecto ciudad que claramente no existe, a Mella no se le gana con un saco de dinero, ni tampoco con una candidatura de guerrilla, en Quillota Luis Mella gana porque tiene un relato casi "evangelistico", una historia, un proyecto, y un maletín de médico, que no es menor.

MELLA EL VERDADERO DUEÑO DE QUILLOTA

Mella respira, come y sueña con Quillota, el golpe de dejarlo fuera de la papeleta fue bajo para él, su entorno y su familia, pero no será suficiente para dejarlo fuera del poder, menos con el apoyo irrestricto de su manada municipal, con la red de medios locales que lo tienen como su mayor benefactor y menos con una alicaída oposición de los partidos UDI, RN y un inexistente Evopoli en la zona, que verán como en abril del 2021 gane un "candidato marioneta" sin saber cómo parar al "titiritero", el mismo que gobierna y seguirá gobernando Quillota, les guste o no la gente vota por él y o por quién él designe a "dedo", a menos que la oposición a Mella deje de pensar y actuar como lo ha hecho en los últimos 28 años, por ahora 80 a 20 las apuestas en favor del plan del "doctor alcalde".

PURANOTICIA