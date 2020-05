El doble rol de la Seremi de Vivienda Evelyn Mansilla y el desafío de dar a luz en "tiempos de pandemia"

Desde el pasado lunes cuatro de mayo la seremi de Vivienda y Urbanismo de la región de Valparaíso, Evelyn Mansilla Muñoz se encuentra haciendo uso de su prenatal, ya que tiene 8 meses de embarazo y espera la llegada de su segunda hija, Julieta.

Evelyn Mansilla cuando asumió el desafío del cargo de Seremi de Vivienda en la Región de Valparaíso nunca pensó tener que llevar a cabo tres tareas que sin duda marcaran un antes y un después tanto en lo profesional como en lo personal.

Mansilla encabeza en la Región de Valparaíso uno de los proyectos más ambiciosos del Gobierno de Sebastian Piñera, la erradicación de los campamentos y la mayor cantidad de soluciones habitacionales que se haya dado en la región y el país, junto con ello ha tenido que enfrentar laboralmente la contingencia de nuevos mega incendios en la Región, una sequía que ha generado problemas justamente en campamentos y ahora la más terrible pandemia que ha sufrido la humanidad en el último siglo que la ha llevado a redoblar los esfuerzos para acercar al Ministerio de Vivienda a la gente junto con agilizar procesos, postulaciones, subsidios y todo en línea junto a un equipo de trabajo que ha visto como en los últimos meses el físico le está cambiando a la Seremi, porque sumado a todo esto Evelyn Mansilla ha asumido el desafío de ser madre por segunda vez.

Desde el pasado lunes cuatro de mayo la Seremi de Vivienda y Urbanismo de la región de Valparaíso se encuentra haciendo uso de su prenatal, ya que tiene 8 meses de embarazo y espera la llegada de su segunda hija, Julieta.

No obstante, antes de ello, debió dejar organizado el funcionamiento de la seremía que dirige y ver cada uno de los detalles para que la "cosa funcione como reloj", como a ella le gusta, conocido es su fuerte carácter, no por nada en los inicios de este gabinete regional se ganó el apodo de "chica rebelde".

Quienes conocen a Evelyn Mansilla saben que no escatima tiempo ni horarios, cuando se trata de realizar su trabajo, no deja por nada del mundo que las cosas se hagan mañana sí se pueden dejar listas hoy.

"Siempre he sido muy rigurosa, desde niña, es algo que me enseñaron mis padres. Las cosas no se logran sin esfuerzo, ni trabajo en equipo, por eso siempre me gusta formar a los profesionales que trabajan conmigo. Además, tengo la fortuna de contar con funcionarios responsables y con vocación de servicio. Eso se ve reflejado en los resultados que tenemos y los beneficios que entregamos a las personas", dice Mansilla a Puranoticia.cl, quien agrega que es fundamental la coordinación y cercanía con los dirigentes vecinales y las personas en general.

"Nuestros usuarios son clave en las acciones que llevamos a cabo; por ejemplo en el Quiero Mi Barrio, ellos, los vecinos, son quienes eligen las obras que requieren en sus distintos sectores, por eso la comunicación con la gente, la ida a terreno es primordial, hay que tomar cada relato de la experiencia de las personas, de sus necesidades, vivencias, carencias y de la posibilidad de ejecutar una obra en un lugar específico, considerando factores sociales para su puesta en marcha. Hay que considerar que no siempre la rentabilidad social que evalúan los instrumentos de planificación, reflejan la necesidad imperativa de una comunidad".

¿Seremi cómo ha sido trabajar estando embarazada y con la situación sanitaria actual?

"En mi caso, he tenido un embarazo súper bueno, he podido realizar mis labores con absoluta normalidad, yendo a terreno, como me gusta y estando con la gente. Sin duda que después, con lo del Coronavirus, la situación cambió radicalmente y hubo que tomar las medidas pertinentes para evitar que nuestros funcionarios se contagien, por lo que muchos comenzaron a ejercer trabajo a distancia, mantenemos turnos éticos y acompañamos a los usuarios, ya que tenemos muy claro nuestra gran responsabilidad, sobre todo con las personas que más lo necesitan. Es por ello que estamos atendiendo de manera virtual, a través de nuestras plataformas o vía telefónica, porque las personas así lo requieren y tenemos que cumplir con el compromiso que tenemos. Eso, a nivel laboral, en lo personal, al principio fue difícil adaptarse a ejercer los roles todos juntos y en un mismo espacio, a las mujeres nos ha tocado difícil esta cuarentena, no es fácil ser mamá, profesora, dueña de casa, esposa y trabajadora, si a eso le sumamos que estoy súper embarazada, claramente ha sido un gran desafío, pero estoy muy feliz y agradecida de poder haber trabajado a distancia, hay muchas personas que no pueden hacerlo, por lo que siempre veo el lado positivo de las cosas y agradezco a Dios por todo".

¿Pero ha sentido miedo o se ha visto complicada, especialmente por pertenecer al grupo de alto riesgo?

"Sin duda, sobre todo pensando en que tengo la responsabilidad de una vida que está por nacer y además, a mi hija Antonella de 9 añitos, por lo mismo, nos hemos cuidado mucho, tomando todas las medidas que indican las autoridades expertas, hemos sido muy obedientes".

"Si bien es una situación nueva a nivel mundial y por lo mismo no hay experiencia en qué basarse, confío en que el Gobierno está llevando a cabo un excelente papel y vamos a salir de esto bien parados. En mi caso personal, lo tomo como una oportunidad para crecer, para ver la vida desde otra perspectiva y recordar lo frágil que somos como seres humanos y por lo mismo, aprovechar cada uno de los instantes que Dios nos regala, sobre todo, el disfrute y amor familiar".

¿Algún mensaje que quisiera enviar?

"Solo agregar que estoy tremendamente agradecida del apoyo que he tenido de mi Ministro Cristián Monckeberg, el subsecretario Guillermo Rolando y nuestro Intendente Regional, Jorge Martínez, tres maravillosas personas que me han dado toda la confianza y tranquilidad en esta etapa de mi vida, estando a la altura de los tiempos donde las mujeres tenemos el derecho de compatibilizar el rol de madre, con las múltiples facetas que una desempeña a diario. También, darle las gracias a mis queridos funcionarios por la tremenda pega que realizan y por supuesto a mis dirigentes sociales con los que estoy en contacto diario y me entregan mucho cariño. Decirle a todos quienes nos leen que esta etapa es una pequeña pausa, nos vemos muy pronto para seguir trabajando por nuestra región".

Evelyn Mansilla deja así y solo por ahora la Seremi de Vivienda para concentrarse en el desafío mayor, ser madre nuevamente en plena pandemia, confiada en que todo saldrá de la mejor manera para volver prontamente y seguir sirviendo con propiedad uno de los cargos más complejos y con ambiciosas metas que tiene el Gobierno Regional de Valparaíso, un doble rol que ya compatibiliza con su hija Antonella y que con la llegada de Julieta sin duda tendrá el torrente de energía suficiente para seguir sirviendo a los queridos vecinos de la Región de Valparaíso.

PURANOTICIA