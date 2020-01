El "Día D" de Reginato: Las preguntas que enfrentó y las respuestas que entregó la alcaldesa de Viña del Mar ante el Tribunal Electoral

Jefa comunal de la Ciudad Jardín debió asistir al TER para responder ante las consultas de los patrocinantes de la acusación por notable abandono de deberes y falta a la probidad.

En cuatro grandes temas se dividieron las 53 preguntas que los patrocinadores de la acusación por notable abandono de deberes y falta a la probidad elaboraron para que la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, respondiera ante el Tribunal Electoral Regional (TER) de Valparaíso, acción que se llevó a cabo este martes 14 de enero.

A diferencia de lo que fueron las declaraciones de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, y del diputado Osvaldo Urrutia, entre otros, quienes acudieron al TER en calidad de testigos, la jefa comunal viñamarina debió hacerlo como confesante.

En ese sentido, las preguntas decían relación con los cuatro cargos formulados en la acusación presentada por cuatro concejales de oposición a su gestión (Laura Gianicci (DC), Marcela Varas (PPD), Sandro Puebla (IND-PS) y Víctor Andaur (PC)), las cuales abordaron 32 anomalías detectadas al interior de la Municipalidad de Viña del Mar entre los años 2010 y 2018.

De esta manera, se abordaron temáticas relacionadas al déficit finaniero en las arcas municipales; el presunto ocultamiento de Virginia Reginato acerca de la situación financiera de la entidad edilicia; el consentimiento al actuar irregular de subalternos y personas ajenas a la Municipalidad de la Ciudad Jardín por el pago de horas extra; y las atribuciones que se le han entregado a su jefa de gabinete, María Angélica Maldonado.

DÉFICIT FINANCIERO FUE RECONOCIDO

Las primeras tres preguntas decían relación con obviedades como si es cierto que es la Alcaldesa de Viña del Mar; que Contraloría realizó una auditoría el 2018; y que como jefa comunal acata los informes de la entidad fiscalizadora. La respuesta a todas fue "es efectivo".

"Para que diga si concuerda con las conclusiones de la Contraloría y si ha adoptado medidas para subsanar el déficit presupuestario permanente detectado por la Contraloría en su informe 577". Ésta fue la cuarta pregunta de los acusadores, lo cual fue respondido nuevamente con un "es efectivo". No obstante, al analizar la rspuesta entregada por la alcaldesa se constata que Reginato se contradice con la estrategia de su defensa acerca de negar la existencia del déficit, tal como expuso ante el mismo TER Evelyn Matthei.

Respecto a si conocía que la situación deficitaria del Municipio de Viña del Mar se extendía al terminar cada ejercicio, al menos, desde diciembre de 2012 hasta diciembre de 2018, la Alcaldesa respondió diciendo que "no es efectivo". Misma respuesta entregó para las preguntas acerca de si ella personalmente supervisa la ejecución presupuestaria del municipio y de la Corporación Municipal; ¿qué rol juega la jefa de Gabinete, María Angélica Maldonado, en la ejecución y planificación presupuestaria de la Municipalidad?; y si le delega atribuciones de control y supervigilancia de la actividad municipal".

HORAS EXTRA

Una respuesta que llamó la atención a quienes tuvieron el acceso al cuestionario realizado este martes decía relación con que dijo "no recordar" cuántos funcionarios trabajan en la actualidad en la Municipalidad.

Luego, la tónica de las respuestas "no es efectivo" se repite ante preguntas relacionadas a los más de mil funcionarios bajo la modalidad de honorarios; si ella fija el monto de aquellas remuneraciones; acerca del sueldo de María Angélica Maldonado; si es ella quien autoriza el pago de horas extra; y si es cierto que Contraloría ha emitido al menos tres informes que detectaron serias irregularidades en el control y pago de las horas extraordinarias.

Junto a indicar que "no recuerda" el monto aproximado de recursos que se pagaron anualmente en horas extraordinarias a funcionarios de planta y contrata los años 2017 y 2018; Reginato insistió en que "no es efectivo" que el 2017 se llegaron a pagar $5.500 millones por este concepto; tampoco que la Dirección de Control Externo estableció que los montos destinados a pagar horas extraordinarias han aumentado un 105% desde el año 2010 hasta el año 2018; y lo mismo cuando se le preguntó que desde cuándo sabía que habían funcionarios a los cuales se les pagaban más horas de las que físicamente es imposible de realizar.

CORPORACIÓN MUNICIPAL

En otra de las respuestas de la Alcaldesa de Viña del Mar, la cual fue calificada como "grave" por los patrocinadores de la causa, Reginato dijo que "no es efectivo que en su calidad de Presidenta del Directorio fue o ha sido informada de que la Corporación Municipal anualmente ha presentado importantes déficit operacionales y financieros. Esto, porque indicaron que "es grave que no haya sido informada de resultados oficiales de finanzas".

Algo similar ocurrió ante la pregunta de si sabía que el 9 de julio del 2019, el Gerente de la Corporación Municipal, junto al Administrador Municipal, presentaron una solicitud a los Concejales para contratar un leaseback con un banco por $5.500 millones para hacer distintos pagos de deudas en la Corporación Municipal. Tras responder que "no es efectivo", pese a que "esta presentación consta en acta del Concejo", por lo que "es grave que no haya estado enterada" se deduce al conocer la respuesta de la alcaldesa viñamarina.

En cuanto a si conoce las razones por las cuales los resultados financieros revelados en sus cuentas públicas de 2012 al 2018 no coinciden con los que detectó Contraloría, la alcaldesa Reginato indicó que "no es efectivo", esto una vez más da para concluir que la jefa comunal "no conoce las razones de esta diferencia, que son el tema principal que se discute en el juicio". Exacta respuesta entregó respecto a los informes entregados en las cuentas públicas de 2016 y 2017.

PATRIMONIO MUNICIPAL

Tras manifestar que "no es efectivo" que importantes juicios podrían comprometer el patrimonio municipal y que la Contraloría constató que en sus cuentas públicas no se informaba de los leaseback, la jefa comunal de la Ciudad Jardín expuso que "no era necesario" contratar una auditoría externa financiera solicitada por concejales el 2013 y el 2017.

Reginato también descartó saber antes del informe 577 de Contraloría que existían deudas con proveedores que no se registraban en la contabilidad. Lo mismo ante la consulta de por qué no tomó en consideración las advertencias que le realizaron concejales sobre el hecho de que habían gastos que no se estaban registrando en la contabilidad.

"No es efectivo" también fue la respuesta para la pregunta de si sabía que al iniciar el ejercicio presupuestario del 2018, la Dirección de Finanzas consideraba como disponibles los recursos que la municipalidad debía destinar a la restauración del Teatro Municipal. En este punto, los abogados precisan que "se contradice con lo que ella misma declaró en la prensa el 8 de marzo de 2018, al justificar el uso de dichos fondos en la contabilidad municipal".

En este punto también descartó que los concejales le advirtieron que la empresa a cargo de las obras estaba en insolvencia y que mantenía deudas de cotizaciones con sus trabajadores. Esto, a pesar que dicha situación está en actas de Concejo.

LEASEBACK Y COTIZACIONES

En esta materia, se le consultó a la Alcaldesa de Viña del Mar si tiene conocimiento de cuántas operaciones de leaseback ha contratado el municipio y los montos involucrados desde el año 2010 hasta la fecha para hacer frente a déficit presupuestarios. Su respuesta fue "no lo recuerdo". Acerca de si conoce el monto aproximado de intereses por estos leaseback, Reginato dijo que "no es efectivo".

Misma respuesta ante la interrogante de si se han pagado $300 millones en intereses durante los años 2017 y 2018 por no pagar oportunamente las cotizaciones previsionales de sus trabajadores. También descartó que el Director de Control Municipal le haya informado que la Corporación Municipal tiene deudas por cotizaciones previsionales impagas.

Una de las respuestas más extensas que entregó la jefa comunal dicen relación con la pregunta de si era cierto que Javier Aravena, cónyuge de la jefa de Gabinete, María Angélica Maldonado, está contratado en la Corporación Municipal con el sueldo más alto después del gerente general: "Es efectivo, cumple las funciones que corresponde y el sueldo es igual que todos los directores de la Corporación".

PROYECTOS

Consultada acerca de si era efectivo que la Contraloría constató que el ex concesionario de los estacionamientos de la población Vergara se fue sin pagar más de $200 millones en renta al municipio, una vez que se le puso término al contrato, Reginato dijo que "no es efectivo"; mientras que su respuesta a la pregunta de si recordaba que algún concejal le advirtió antes que el ex concesionario podría irse sin pagar fue que "se le hizo efectiva la garantía y se inició juicio. No es efectivo".

En relación al palacio Vergara, Reginato respondió con "es efectivo" a las preguntas de si era Kalam la empresa con la que en octubre de 2015 se celebró un contrato y si era efectivo que dichas obras, tras más de cuatro años, aún no concluyen.

Sobre las obras del estadio Sausalito, dijo que "no es efectivo" que Contraloría detectó graves irregularidades en la ejecución del contrato de remodelación del recinto -esto, pese a que el informe 777 existe- y acerca de si recuerda qué medidas adoptó para solucionar las irregularidades detectadas en la remodelación del coloso.

También dijo que "es efectivo" que las obras de construcción de los estacionamientos subterráneos de plaza Sucre terminaron casi dos años después de su plazo original de entrega y con una demanda de la constructora a cargo de las obras por más de $13 mil millones.

En virtud de los sumarios que puedan haberse realizado por dichas obras, se le preguntó a la Alcaldesa de Viña "¿cuántas medidas de destitución ha aplicado luego de las investigaciones realizadas?", a lo que respondió diciendo que "se han hecho los sumarios que corresponden. No lo recuerdo, y no me consta".

SU JEFA DE GABINETE

Las últimas cuatro preguntas de los patrocinadores de la acusación por notable abandono de deberes contra la jefa comunal de la Ciudad Jardín decían relación con su jefa de gabinete, María Angélica Maldonado, quien es parte de los cargos formulados ante el Tribunal Electoral Regional.

En primer lugar, Reginato respondió que "es efectivo" que "Manam", como se le conoce en el municipio a Maldonado, es su principal asesora en el municipio desde que asumió como Alcaldesa el año 2004 hasta ahora.

En cuanto a sus funciones, la Alcaldesa de Viña explicó que "ella organiza mi agenda, esa es su única función, y el sueldo es el que le corresponde a los directores municipales".

Consultada por unas declaraciones entregadas el 2018 a los medios de comunicación, donde dijo que Maldonado controlaba todo en la Municipalidad, la jefa edilicia sostuvo que "no es efectivo".

Por último, concluyó descartando que María Angélica Maldonado imparte instrucciones a directivos municipales sobre temas de gestión propios del municipio.

