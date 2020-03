El cuestionado "doble rol" del Director Provincial del Serviu en Quillota Johnny Piraino: Lo acusan de "proselitismo político" y "mal trato", además es concejal y busca ser alcalde en La Calera

Piraino asegura que acusaciones son falsas, sin embargo el denunciante ratifica que ha sufrido de malos tratos y entrega nuevos antecedentes del "proselitismo" que haría el también Concejal que dejan de manifiesto "que algo no esta bien" en el Serviu de Quillota.

La Fiscalía del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de la región de Valparaíso declaró cerrado un sumario administrativo iniciado el 22 de octubre del año 2018, luego que hasta el Departamento de Administración y Finanzas llegaran las denuncias de dos funcionarios que acusaban maltrato y acoso laboral al interior de la Delegación del Serviu en la provincia de Quillota. A su vez, el órgano persecutor ordenó formular cargos en caso de resultar procedentes.

La investigación se originó en base a las quejas presentadas por dos funcionarios a la jefa del Departamento de Administración y Finanzas de aquel entonces, Claudia Caballero, respecto al maltrato que recibían por parte de compañeros de trabajo, lo que derivó en que en busca de ayuda acudieran al delegado provincial, Johnny Piraino. No obstante, no sólo no la recibieron -según manifestaron- sino que incluso aseguran que aumentaron los malos tratos.

MALOS TRATOS Y MENOSCABO

"En cuatro oportunidades he manifestado al señor delegado (el también concejal de La Calera, Johnny Piraino) la desgastante situación laboral en que me encuentro (...) He sido víctima en reiteradas ocasiones de malos tratos, cuestionamiento de mi honra y buenas costumbres, menoscabo, y por sobre todo la humillación permanente frente a mis compañeros de trabajo", señalaba el denunciante por medio de un documento enviado el 8 de octubre de 2018 a Claudia Caballero.

Estos hechos originaron que el ambiente en el equipo de trabajo se tensara aún más, a tal punto que incluso se presentara una contradenuncia, acusando a uno de los denunciantes de mal desempeño laboral, puesto que indicaron que ponía en riesgo la vida de los trabajadores, considerando que se trataba del conductor de la Delegación del Serviu en Quillota. Esto, entre otros casos expuestos .

Estas denuncias de falta de liderazgo, malos tratos y omisión presentadas contra el delegado provincial del Serviu en Quillota, Johnny Piraino, se suman a otra donde lo acusan de "proselitismo político". Fue justamente en medio de las apelaciones, en el marco del sumario, donde el mismo denunciante aseguró que se negó a trasladarlo o acompañarlo durante horas laborales a realizar actos de proselitismo político en La Calera, comuna en la cual tiene aspiraciones políticas con miras a la Alcaldía.

"Su enfado con mi persona fue por recordarle su proselitismo, el cual llevó a cabo en el vehículo institucional, fuera de las horas de servicio en la comuna de La Calera (...) es de conocimiento público que el delegado es concejal en dicha comuna. La respuesta del delegado fue claramente dejando en claro que me perjudicaría en las calificaciones y desmérito", indicó el denunciante en el documento, donde además aseguró que "en mi contrato no corresponden las funciones de proselitismo".

"TONGO POLÍTICO"

Todas estas acusaciones fueron analizadas por el edil calerano en conversación con Puranoticia.cl, donde expuso que no sólo son falsas, sino que se trata de un movimiento político que tiene como objetivo sacarlo de su puesto en la Delegación Provincial del Serviu en Quillota, ya que su línea política no coincide con la del actual Gobierno.

"Eso es un tongo político. Se hizo un sumario administrativo por una denuncia de un funcionario, pero eso no es efectivo. Fue solamente un malentendido desde que se instaló una persona a trabajar en el Serviu el año antepasado, donde todo el equipo ténico-social estuvo en sumario por situaciones del ámbito laboral. Una de las cosas que dijo era que me acusaba de eso, pero él lo desmintió. Yo tengo la prueba donde me dijo que él había firmado una carta que no había revisado. Nada más que eso", explicó Piraino.

En cuanto al sumario en cuestión, el edil indicó que "me iban a poner una anotación negativa por no haber mantenido el clima laboral, pero yo apelé, así que eso no está cerrado. Es algo súper subjetivo, porque en dos instancias se había sobreseído a dos actores. Yo creo que eso no va a tener mayores connotaciones".

Luego, el Delegado Provincial del Serviu en Quillota insistió en que "todo esto es un tongo político por presión, pero tengo la prueba de que firmó esa carta que se emitió de manera malintencionada. Yo tengo un cargo por concurso público, y me queda poco, el próximo año termino, entonces lo que han hecho es aburrirme para que alguien del Gobierno actual pueda asumir la jefatura, el cual fue ganado con toda su ley. Yo tengo título, magister, tengo diplomado, pero todo esto es para dañar mi imagen y aburrirme. Pero yo no voy a irme hasta que así lo decida".

"HE SIDO SÚPER PROBO"

Argumentando su respuesta, Piraino sostuvo que "si analizas los resultados de gestión de la oficina de Quillota, nosotros tenemos un 49% de la inversión nacional, entonces si quieren empañar por cosas chiquititas están muy equivocados porque he sido súper probo, no voy a actividades de trabajo. Yo tengo ocho horas a la semana, y sólo voy a Concejo, que son cuatro horas".

Por último, acerca de sus sensaciones por lo ocurrido, el concejal calerano confesó que "fue todo muy complejo, donde estaban involucrados todos los funcionarios. En el informe puedes ver el relato del equipo de trabajo, que en ningún momento afirman lo que están acusando, porque ese fue un tongo que se armó. Lo importante es la objetividad porque de verdad ha sido súper complicado y me da pena que nuestro equipo sea dañado. Los han amenazado que los van a echar por ser de otra línea política. Eso lo vivimos con una funcionaria que llegó en su momento, fue muy desagradable y afectó mucho el ámbito emocional de muchos funcionarios porque a todos nos tildaban "de izquierda" y aquí todos son comprometidos y buscan trabajar con las familias".

LA VERSIÓN DEL DENUNCIANTE QUE ACUSA A PIRAINO DE "PROSELITISMO"

Tras la declaración del Director Provincial del Serviu en Quillota y también concejal de La Calera con claras aspiraciones a ser alcalde en las elecciones de octubre del 2020 a Puranoticia.cl nuestro medio quiso conocer de primera fuente la versión del denunciante.

Ricardo Antonio Vásquez funcionario del Serviu por más de 30 años y chofer de Piraino no solo desmintió al concejal y Director Provincial sino que entregó más antecedentes al respecto.

"Esta acusación la estoy haciendo antes del sumario por acoso y menoscabo laboral en contra de Piraino y contra de Maribel Alvarado lo cual me tuvo a mi cinco meses con psicólogo y psiquiatra y la patología que me encontraron después de esos cinco meses fue hostigamiento laboral , claramente efectuadas por el señor Piraino".

El chofer cuenta además que "en muchas oportunidades iba a La Calera fuera de horario en donde me decía que iba a reunión y me llamaba mucho la atención que lo trataban de concejal y yo le decía que no me prestaba para eso, porque claramente él estaba ocupando un auto fiscal y un trabajador del Serviu para sus labores políticas personales y eso no corresponde".

"En una de estas discusiones en donde yo le digo que no me presto para proselitismo él me toca el hombro y me dice cuando sean las calificaciones le voy a dar la respuesta a lo que me pregunta".

El señor Vásquez cuenta a Puranoticia.cl que el señor Piraino cumplió su palabra y cuando "llego el momento de las calificaciones me calificó muy mal incluso me puso un desmeritó en mi hoja de vida".

Finalmente el denunciante de Piraino dice "Yo tengo 31 años de trabajo en el Serviu y nunca he tenido ningún problema con ningún delegado, empecé con el primer ministro Alberto Echegaray y el primer delegado Carlos Ramirez el cual nunca tuve problema ni con él ni con ninguno de los siguientes hasta que llego el señor Piraino, este señor realmente generó y genera un mal ambiente en el servicio".

Por último el denunciante ratificó la firma de una carta en donde relata los hechos sucedidos los cuáles fueron entregados al departamento de Recursos Humanos del Serviu.

EL DOBLE TRABAJO DEL DIRECTOR DEL SERVIU QUE BUSCA LA ALCALDIA POR LA CALERA

Claramente las aspiraciones para convertirse en alcalde del señor Piraino no son desconocidas, de hecho parte de su equipo comunicacional días antes de la publicación de este articulo se habían comunicado con Puranoticia.cl para solicitar que nuestro medio cubriera ciertas actividades políticas del mismo confirmando que el actual Director del Serviu se postularía como candidato independiente en las elecciones de octubre del 2020 por la comuna de La Calera.

Otro hecho que se contradice con las declaraciones de Piraino es sobre sus horas de trabajo, en las mismas redes sociales en el mes de Noviembre pasado el propio Concejal promociona su presencia todos los miércoles en horario de mediodía en una emisora, claramente horario que correspondería a jornada laboral.

Cabe consignar que Piraino fue Dideco del ex alcalde de La Calera perteneciente a la Democracia Cristiana Eduardo Martínez con quien se distanció por diferencias desconocidas y buscó el camino de la independencia política una vez que fue electo Concejal, no obstante a su independencia mantiene mucha cercanía y una muy estrecha relación con otros miembros de la falange como el Consejero Regional Cristian Mella. Hoy las "redes de Piraino" son extensas y cruzan inclusive hasta el propio partido Renovación Nacional, es conocido que figuras de ese partido que ocupan cargo dentro de ese partido del Chile Vamos y contrarias a Trinidad Rojo, actual alcaldesa de la ciudad del cemento, también acompañan a Piraino en este camino a la alcaldía en octubre del 2020, de ahí se desprende que Piraino hable de un "tongo político", no obstante la acusación del denunciante que intentó desmentir fue ratificada a este medio por el propio denunciante dejando de manifiesto que "algo no está bien" en el Serviu provincial de Quillota, de hecho una pared de sus dependencias apareció con un rayado en donde se cuestiona justamente el "doble rol" y el "doble sueldo" que recibe el aludido.

