El crudo relato de trabajadora que quedó parapléjica tras sufrir caída en restaurante del casino de Viña

Joven pasó por cuatro centros asistenciales de Viña del Mar y Valparaíso antes de ser operada. No obstante, médico le confesó que no iba a poder volver a caminar.

"Ha sido el dolor más extremo que he tenido y nunca disminuyó". Con estas palabras, Daniela Olivares, de 33 años, recordó las sensaciones que tuvo aquel 12 de octubre de 2019 donde, producto de una fuerte caída en el restaurante donde trabajaba, quedó parapléjica.

La mujer contó a La Estrella de Valparaíso que estaba por terminar su jornada en el restaurante La Barquera, ubicado en el casino Enjoy de Viña del Mar, cuando fue a buscar unos platos, pasó por una rampa sin goma antideslizante, se resbaló y cayó al piso.

Tras ello, fue trasladada al policlínico, donde "no me dieron nada". Luego de comenzar a perder sensibilidad en sus piernas y torso, la joven fue llevada a la Clínica Valparaíso, donde no había especialistas. Posteriormente fue enviada al hospital Naval, donde le realizaron exámenes y le indicaron que debía operarse, pero no ahí. Finalmente, la trabajadora fue derivada al hospital Carlos van Buren, donde se le detectó -48 horas después del accidente- una compresión medular.

"Ahí fue donde el doctor me dijo que la operación había salido con un mal pronóstico y que no podía volver a caminar", agregó la víctima, quien confesó al matutino que debió dejar su departamento para ir a vivir en el living de la casa de su hermana y que otra se vino de la región de Coquimbo para cuidarla.

Además, contó que ha debido organizar bingos y rifas para costear el tratamiento y la kinesioterapia, ya que la Mutual de Seguridad no ha tramitado su seguro médico porque no consideró que el accidente fuera laboral.

Francisco Pacheco, abogado de Daniela Olivares, dijo a La Estrella de Valparaíso que "decidimos apelar directamente a la Superintendencia de Seguridad Social, que es la que supervisa a las mutualidades, y en base de eso obtener la calificación de este accidente como laboral".

Desde Enjoy manifestaron al matutino que "una vez más lamentamos profundamente lo ocurrido a nuestra colaboradora de nuestro casino de Viña del Mar. Como compañía nos hemos preocupado desde un principio de mantener un contacto permanente con sus familiares, apoyándolos a través de ayudas concretas como la compra de insumos necesarios para su tratamiento. En el último tiempo, sin embargo, este contacto y la positiva resolución previa de sus familiares a esta ayuda específica no ha sido posible ya que no han querido mantener contacto con la empresa, sin tener como compañía explicación alguna al respecto"

