Duro castigo recibe la región de Valparaíso por baja ejecución presupuestaria al mando del Intendente Martínez: Gobierno recortó $10 mil millones al presupuesto

El Gobierno Regional vio reducido su Presupuesto 2020 en $6.266 millones, lo que se suma a los otros $3.700 millones recortados el primer trimestre; esto, como consecuencia del Covid-19 y por la ejecución de sólo el 23,4% de los fondos.

Como un verdadero balde de agua fría recibieron en el Gobierno Regional de Valparaíso la noticia de que el Ministerio de Hacienda decidió recortar el Presupuesto 2020 para la zona en más de $6.200 millones. Esto, como una de las consecuencias directas de la pandemia del Covid-19, pero también como una especie de castigo debido a la baja ejecución presupuestaria registrada los primeros seis meses del año, vale decir, hasta el 30 de junio. Aquí, las miradas apuntan directamente al intendente regional, Jorge Martínez, pero ya vamos a ir a ese punto.

Para comprender lo ocurrido hay que tener presente que la región de Valparaíso inició el 2020 con un Presupuesto de $82.000 millones, cifra que ya fue reducida durante el primer trimestre del año, con una incipiente pandemia del coronavirus a cuestas. En aquella oportunidad, se redujeron $3.700 millones, los que, si bien, "dolieron" a las arcas financieras del Gobierno Regional, se logró salir adelante y pensar en el futuro con lo que se tenía.

No obstante, casi cinco meses después, esta situación se repitió, pero ahora con una cifra que supera los $6.200 millones ($6.266.090.000), por lo que la región de Valparaíso ha visto recortado su Presupuesto 2020 en casi $10.000 millones, una cifra que a todas luces afecta al trabajo planificado durante meses, y años inclusive.

LOS MÁS AFECTADOS

Haciendo un repaso por el documento que desglosa la reducción presupuestaria de este año, emitido por el Ministerio de Hacienda, y al cual Puranoticia.cl tuvo acceso, se ve que los más afectados por esta acción serán los municipios, que verán reducidos en $5.000 millones su presupuesto 2020, por concepto del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL), que son básicamente los dineros que el Gobierno Regional entrega a las respectivas casas edilicias, 38 en el caso de Valparaíso.

De igual forma, la planificación para enfrentar la pandemia, tanto en materia económica como social, también se verá afectada con esta drástica decisión adoptada, pues iniciativas ya aprobadas, como nuevas entregas de cajas de alimento para familias vulnerables, extensión de esta medida a la clase media y/o las ayudas comprometidas a las ollas comunes, se verán lisa y llanamente suspendidas debido a que ya no cuentan con financiamiento.

Junto a ello, serán otros proyectos pensados para el segundo semestre del año los que no podrán materializarse o deberán ser pospuestos, con la mejor de las suertes, para el año 2021.

CASTIGO PARA LA REGIÓN

Si bien, las causas de esta reducción presupuestaria parecen claras: la pandemia; lo cierto, es que a ello hay que sumar un factor no menor a la hora de hacer el análisis de este verdadero golpe a la región de Valparaíso: la ejecución presupuestaria, que según información entregada por la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) -a la cual Puranoticia.cl también tuvo acceso- al 30 de junio llega sólo a un 23,4%.

El consejero regional Percy Marín Vera (RN), presidente de la Comisión de Inversiones, Patrimonio y Presupuesto del Gobierno Regional de Valparaíso, explicó en conversación con este medio que "nos llega este recorte presupuestario que, a todas luces, apunta a que fue efectuado a las regiones que tenían una baja ejecución presupuestaria, porque al mes de junio es bastante baja la ejecución presupuestaria de la región, comparada con otras regiones".

En base a esta ejecución de sólo un 23,4% del Presupuesto 2020, la autoridad regional indicó que "si haces un análisis muy simple respecto a las regiones que finalmente las castigan con este recorte al presupuesto, te encuentras con que el resto de las regiones están en la misma situación. Por lo tanto nos molesta y nos inquieta, porque ¿qué pasa con los compromisos que el Gobierno Regional ha adoptado, con los municipios, por ejemplo?".

Similar opinión expresó el consejero regional Manuel Millones Chirino (UDI), presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial, quien comentó que "este recorte podría ser consecuencia de que somos de las peores regiones en ejecución presupuestaria. O sea, el Gobierno podría estar castigándonos porque a esta altura del año no hemos gastado la plata. Si te das cuenta, no llevamos más del 23% de gasto al mes de junio. Muy bajo... históricamente nunca había ocurrido eso, porque nos quedan prácticamente dos meses para gastar la plata".

MIRADAS APUNTAN AL INTENDENTE

A la hora de buscar responsables de esta situación, que -recordamos- va a afectar duramente tanto a los 38 municipios de la región como a los proyectos que se iban a ejecutar en ellas, todas las miradas apuntan al intendente regional de Valparaíso, Jorge Martínez Durán, y más aún, teniendo en consideración que esta información, entregada por el Ministerio de Hacienda el pasado 11 de agosto, sólo fue conocida por el Consejo Regional este jueves 20 de agosto, vale decir más de una semana después.

Y lo más curioso de esto es la forma como se enteraron dichas autoridades regionales: en horas de la mañana de este jueves, un mensaje hacía vibrar el teléfono celular del core Percy Marín. Era otro colega consejero, de una región del sur, quien le solicitaba "el oficio del Ministerio de Hacienda donde se entregaban los detalles de la reducción presupuestaria". A partir de este mensaje, Marín puso el grito en el cielo y comenzó a buscar información, la cual fue confirmada minutos más tarde y comunicada al resto de sus pares. Como diría Condorito: "Plop".

"Es algo que lamentamos muchísimo, pero sobre todo por la forma en que nos enteramos. Si (el consejero del sur) no me pide el oficio, no nos hubiéramos enterado jamás por la vía oficial, por parte del Intendente. Esto lo lamentamos mucho, y de manera transversal. De hecho, el Consejo Regional acordó evacuar una nota de molestia hacia el Intendente, precisamente porque ya veníamos trabajando con un grupo de cores, buscando información respecto del estado y situación de la ejecución del gasto", señaló el consejero Percy Marín.

De igual forma, sostuvo que "es una molestia muy transversal, que no tiene que ver con la política y sus sectores, sino que con un tema que compromete por completo al Gobierno Regional, más allá de las fronteras de la política. Lo que buscamos con esto es que nos sinceren qué es lo que pasa en el Gobierno Regional. Nos ha costado muchísimo lograr obtener alguna información de la ejecución del presupuesto, de los proyectos".

CRITICAN "INEFICACIA" DEL GOBIERNO

Junto a las críticas por la nula respuesta que ha tenido el Gobierno Regional de Valparaíso a la hora de explicarles a los consejeros regionales los detalles de la ejecución presupuestaria de 2020, desde el seno del Core también se dirigieron las miradas hacia el Gobierno Central, tal como lo manifestó Manuel Millones.

"Nosotros, de nuestro presupuesto, de los $82.000 millones, el grueso se ha ido en invertir para enfrentar la pandemia, pese a que no es nuestro rol, pero la ineficacia del Gobierno y el poco sentido de urgencia para ir en ayuda del tema social, las ollas comunes, la mercadería, hacen que hayamos tenido que hacernos cargo y sacrificar obras, que no podremos hacer obras de concreto porque hemos destinado todo a gasto social", expuso la autoridad regional.

