Dura reunión de alcaldes con Intendente en Valparaíso: Viñambres pide al Presidente "Intervenir la Región" y denuncia falta de competencias de Jorge Martínez

El alcalde de Quilpué criticó duramente al Gobierno Regional, a su Intendente y al Presidente Piñera tras el anuncio de ayuda a los municipios que lo califica como un "engaño".

En horas de la tarde de este viernes en la Región de Valparaíso estaba agendada una reunión entre los alcaldes de las 38 comunas de la Región con el Intendente Jorge Martínez para traspasar una serie de anuncios que entregó el Presidente Piñera y que las calificó como una ayuda directa a los municipios.

En la reunión que se hizo en forma remota, se explicó el plan de Piñera que ya había anunciado este jueves, entre otras medidas una fuerte inyección de dineros en donde el Estado financiará toda pérdida de ingresos de, por ejemplo, la postergación del pago de contribuciones o patentes, "de forma tal de no permitir esa caída".

LEE TAMBIÉN: Estos son los montos que recibirán como ayuda del Estado los 38 municipios de la región de Valparaíso

VIÑAMBRES DESMIENTE AL INTENDENTE Y AL PRESIDENTE PIÑERA

Uno de los alcaldes que accedió a hablar con Puranoticia.cl tras esta reunión en horas de la tarde del viernes fue Mauricio Viñambres de la comuna de Quilpué quien dijo lamentar "que el Intendente se va en puros anuncios, que nos habla de los anuncios del Gobierno Central, pero la verdad que hoy el Intendente se transformó en un interlocutor nada más de La Moneda, pero no es aquel personaje que necesitamos y que en el fondo defienda los intereses de la región".

El enojo de Mauricio Viñambres, que según nos revelaron otros ediles sería transversal en alcaldes de Gobierno y oposición se debe a que en el fondo esta ayuda tan anunciada por La Moneda y re-informada por el Intendente Jorge Martínez no es más que entregar lo que ya estaba comprometido, así lo explica el edil de Quilpué.

"Estamos en una situación bastante compleja con el Intendente en ese sentido, porque hoy día se suponía que teníamos unas noticias y eso no sucedió. Yo quiero decir claramente que el fondo común no nos están dando nada nuevo a los municipios, es cero aporte. Lo que se está entregando es la plata que estaba comprometida para el año 2020, eso no significa un aporte adicional, más aún, el incremento que es importante para todos los municipios que debía llegar el mes de mayo no sucedió y a todos los municipios se nos disminuyó la plata y será reintegrada en el mes de junio. Esto es una mala señal, la mayoría de los municipios hemos generados gastos extras por la situación de pandemia que vivimos y es lamentable escuchar al Intendente dar estos anuncios que en el fondo no tienen ninguna cosa nueva".

LA LETRA CHICA

Viñambres reconoció que el único aporte que se podría considerar como adicional a lo ya comprometido por los presupuestos anuales desde el Fondo Común Municipal con las diferentes municipales viene con letra chica.

"El único aporte nuevo es un monto menor que se dijo que eran de libre disposición, pero que posteriormente se dice que ahora tenemos que esperar el pronunciamiento de Contraloría, esto quiere decir que esto al menos se va a demorar 60 días, entonces aquí una vez más se hacen anuncios con letra chica, hablando de libre disposición, cuando en verdad no es así".

QUILPUÉ HA GASTADO MÁS DE 500 MILLONES POR LA PANDEMIA Y SOLO RECIBIRÁ 100 MILLONES EXTRAS

Así como Quilpué, las otras 37 comunas de la región y sus respectivos alcaldes han levantado una serie de programas para ir en ayuda de los vecinos de sus ciudades, las cantidades que se han gastado son elevadas, en el caso de Quilpué más de 500 millones explicó su alcalde, sin embargo solo recibirían 100 extras, y esto se traspasa a todas las realidades de la región.

"Vamos a tener que hacer una serie de mecanismos, y los alcaldes, de toda la región le explicamos al Intendente los inconvenientes que tenemos hoy día para hacer licitaciones, para comprar canastas, además de una serie de dificultades que tenemos, entonces estamos en serios problemas, con suerte en el caso nuestro (Quilpué) los ingresos serán 100 millones más, pero en esta pandemia ya llevamos gastados más de 500 millones".

SITUACIÓN DE QUIEBRA Y RIESGO DE NO PODER PAGAR LOS SUELDOS

El alcalde Mauricio Viñambres dijo además que "vamos a estar en una situación de quiebra, incluso estamos arriesgando la posibilidad de pagar los sueldos y honorarios a nuestra gente, sin sumar a eso las cuotas comprometidas que tenemos los municipios quizás ya en el mes de junio ó julio no vamos a poder pagarlas". "Muchos municipios se van a encontrar con ese dilema, no solo de la Quinta Región, sino que de todo el país".

ENGAÑO A LA CIUDADANIA CON ANUNCIOS

Para el alcalde los anuncios que realiza el Presidente Piñera a todo el país y que son replicados en esta reunión privada por el Intendente Jorge Martínez es simplemente que "están engañando a la ciudadanía, aquí no se quiere poner la plata que se necesita que es de todos los chilenos para ayudar a la clase media que hoy está muy perjudicada . A los comerciantes que hoy están muy perjudicados, se le están colocando trabas en los bancos, se le está colocando traba a la gente y ahora nos colocan las trabas a nosotros los municipios".

DENUNCIA POCA SEGURIDAD EN TOQUES DE QUEDA EN QUILPUÉ

El alcalde Viñambres también se refirió a la seguridad que no es tal como la menciona el propio Intendente en sus puntos de prensa y se refiere además a las atribuciones que ahora el Gobierno central le esta traspasando a los municipios lo que según él, al menos en su comuna, no se pueden implementar.

"Fíjese anuncian una serie de nuevas atribuciones para el personal municipal, pero ninguna de ellas se puede hacer efectiva, y aquí voy a ocupar la misma frase que dijo el Intendente, los municipios puede colaborar con Carabineros, mire nos están diciendo que podemos colaborar en el turno de toque de queda, esto no está bien, como yo como alcalde voy a exponer a un funcionario municipal que no tiene ninguna preparación en seguridad a fiscalizar el toque de queda. Yo me hago la pregunta, ¿donde está la Armada, donde están los Carabineros, dónde está la Policía de Investigaciones?, porque aquí en Quilpué en las noches no se ven, hay robos, hay de todo, y yo lo digo porque he recorrido toda la ciudad, a lo menos dos veces en la noche y no he sido parado ni fiscalizado por ningún organismo policial porqué no están en la calle., estamos abandonados, nos están engañando en materia de seguridad".

INTERVENCIÓN DE LA QUINTA REGIÓN Y FALTA DE COMPETENCIAS DEL INTENDENTE

La sensación del alcalde Viñambres y que según representa el sentir y el pensar de unas serie de otros representantes de comunas de la Región es que aquí se requiere urgentemente intervenir la región, sobre todo teniendo en cuenta lo que significa la Región de Valparaíso para el motor económico del país.

"Yo no sé sí en otras regiones está pasando lo mismo, pero pido al Presidente de la República intervenir la Quinta Región, lo dije anteriormente, necesitamos un delegado presidencial que se ponga a trabajar con los municipios y con los alcaldes".



"Yo quiero decir claramente que el Intendente hoy día no tiene las competencias para enfrentar esta pandemia. No tiene la coordinación efectiva. Hace reuniones inútiles, entrega informaciones que en el fondo no son las reales ni efectivas".

"Es lamentable que estemos en estas condiciones hoy en día en la Quinta región y va a ser peor a medida que se vaya acercando el Invierno y que vaya creciendo la Pandemia, va a ser más complicado porque la gente y los municipios van a requerir más ayuda".

"Yo quiero desligarme de toda responsabilidad como alcalde y decirle a la ciudadanía que no somos nosotros los alcaldes responsables, en todas partes del mundo, los Gobiernos tomaron el liderazgo en conjunto con los municipios, aquí no hemos sido capaces de ayudar justamente a los municipios para que nosotros podamos ayudar a los ciudadanos. Hoy hay que responsabilizar a quienes administran el dinero y ese es el Gobierno, el que administra el dinero de todos los chilenos y chilenas".

PURANOTICIA