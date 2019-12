Dueño de camioneta vinculada a incendio forestal en Valparaíso niega su participación

David Hidalgo descartó su responsabilidad en el inicio de las llamas e incluso dijo que su casa terminó perjudicada.

El dueño de una camioneta vinculada al incendio forestal de cerro Rocuant, en Valparaíso, negó este jueves su participación en dicho siniestro.

De esta manera, David Hidalgo descartó su responsabilidad en el inicio de las llamas e incluso dijo que su casa terminó perjudicada.

"Mi casa es la que salió perjudicada de este cerro, la única. Y mi camioneta estaba estacionada aquí, porque mi camioneta la saqué de mi garage de Rocuant, de la casa de mi suegro, porque mi cuñado chocó su vehículo. Entonces le dejé el espacio para que pudiera arreglarlo y me traje la camioneta. Y la gente cree que esa camioneta fue la que ocasionó el incendio y no, no es así. Me perjudica mucho", manifestó.

Además dijo que "están totalmente equivocados de que mi camioneta y yo fuimos los que causamos esto. No fue así. Esto venía del camino La Pólvora. De ahí venía tomando (el fuego). El viento nos jugó una muy mala pasada y como ustedes ven, yo quedé sin casa. Yo no voy a querer quemar mi casa, menos en una fecha así. Y como les vuelvo a repetir, tengo un montón de problemas familiares, en mi vida, tengo que hacer lucas por todos lados, entonces, cómo voy a querer perder esto", añadió.

Cabe recordar, que los incendios forestales en Valparaíso en los últimos días han afectado a 245 viviendas y 132 hectáreas de vegetación.

