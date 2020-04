"Duele hasta parpadear": El crudo testimonio de una mujer contagiada con Covid-19 en la región de Valparaíso

Una mujer, de entre 30 a 40 años, que optó por reservar su identidad, entregó su relato de lo que ha sido portar la enfermedad, que la tiene en aislamiento restringido en su dormitorio, y con la gran incertidumbre de qué pasará ahora.

Nada hacía presagiar que "Andrea", como fue llamada para resguardar su identidad, pasaría del cielo al infierno en tan sólo algunas horas. Y es que al regreso de sus vacaciones en Estados Unidos, hace aproximadamente tres semanas, la mujer de entre 30 a 40 años, con residencia en la zona interior de la región de Valparaíso, comenzó a sentir fuertes dolores de cabeza y tos, lo que la hizo pensar de inmediato en la enfermedad que lentamente se apoderaba del mundo: el coronavirus Covid-19.

En conversación con radio Biobío, la mujer relató que tras ingresar por el aeropuerto de Pudahuel, fue sometida al procedimiento sanitario de rigor, con toma de temperatura y el llenado de un formulario. Con un registro de 36,5º y sin presentar mayores complicaciones que un dolor de cabeza, atribuido en ese momento al viaje, "Andrea" salió del terminal aéreo, se abrazó con su familia y partió rumbo a la región de Valparaíso a bordo de un auto particular.

No obstante, a medida que pasaban las horas, el envión del viaje comenzaba a hacer mella en su estado de ánimo, lo que se sumaba a los constantes dolores de cabeza. Por ello, y ante los temores de padecer la pandemia surgida en China, la mujer decidió ir a consultar al Hospital de Quilpué, donde llegó a las 22:00 horas, siendo atendida a eso de la 1:00 de la madrugada, previa espera de tres horas en la sala de urgencia, "con poca gente" como reconoce. En el centro asistencial le recetaron 1 gramo de Paracetamol cada ocho horas.

No obstante, a los días después, y tras realizarse el test PCR que detecta si uno padece el coronavirus Covid-19, "Andrea" comenzó a sentir que los dolores eran cada vez más insoportables. "El sábado, después que fui al hospital y me dieron Paracetamol, los dolores musculares se hicieron muy fuertes y el dolor de cabeza es lo peor. El dolor de garganta es muy fuerte. Perdí el olfato y el gusto, y con el tiempo se van los dolores. Ahora mantengo dolores de cabeza, constantemente, son como migrañas, pero peores. Duele hasta parpadear. Son muy fuertes, como que te martillaran la cabeza", confesó a la emisora.

Ya con la enfermedad confirmada, la contagiada debió ingresar a aislamiento restringido total en su dormitorio, manteniendo completa distancia con el resto de su familia, con los que comparte hogar. Así, "Andrea" debe arreglárselas para continuar con su vida y necesidades, como ir al baño y comer, aunque reconoce que una de las consecuencias del Covid-19 es justamente el perder el apetito: "Entre el dolor de garganta y de cabeza, es muy difícil comer algo", comentó, explicando que le recomendaron tomar bebidas calientes, como té con limón.

En cuanto a la evolución de la enfermedad, la contagiada de la región de Valparaíso señaló a radio Biobío que los dolores "van disminuyendo, porque al principio no podía hablar, sólo tosía mucho y sentía mucho cansancio. Ya no tanto, y la tos ha disminuido bastante", y añadió que "me volvió el olfato, pero el gusto no. Al hablar, lo hago lento, porque me canso".

Pese a la franca evolución en su estado de salud, "Andrea" mantiene sus temores respecto a lo que pueda pasar. Esto, considerando que su licencia médica finaliza este viernes 3 de abril y que ha recibido distintas respuestas por parte de autoridades médicas, incluyendo la Seremi de Salud de Valparaíso: "He consultado si me harán algún examen para saber si soy negativo, pero me han dado distintas respuestas", señaló, y agregó que "hablé con gente de la Seremi de Salud, que me dice que ya podría volver el lunes a trabajar a la oficina, manteniendo el metro de distancia, mascarillas y guantes. Otra respuesta dada es que cuando me hagan el test de nuevo, si sale negativo, me dan el alta".

"Todos me dicen cosas distintas. Hoy voy a llamar a la Seremi de Salud para averiguar bien, porque yo no voy a salir a contagiar a más personas, porque lo que más te piden es que te quedes en tu casa", indicó, aunque lamentó que el contacto con el resto de su familia haya infectado a otro miembro de ella, quien también se encuentra cumpliendo la medida de aislamiento restringido.

Finalmente, "Andrea" envió a través de los parlantes de la emisora un mensaje a los radioescuchas, señalando que "por favor se cuiden, que respeten la cuarentena, que si alguien tiene que salir a trabajar lo haga con mucho cuidado".

PURANOTICIA