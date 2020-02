Dos trabajadores resultaron heridos tras ataque de vándalos a restaurante de Viña del Mar

Un grupo de personas, tras una manifestación, se acercaron al local ubicado en Av. San Martín, para lanzar objetos contundentes y destruir ventanales, puertas y mobiliario.

Una manifestación en la avenida San Martín de Viña del Mar culminó con diversos incidentes provocados en el Restaurante de la Mar, lugar hasta donde un grupo de personas ingresó rompiendo todo a su paso.

Producto de esta acción, dos personas resultaron lesionadas y otras dos fueron detenidas por estos hechos de violencia, según consigna radio Biobío, que agrega que los trabajadores heridos debieron ser atendidos en el IST.

Desde las afueras del establecimiento culinario, los sujetos comenzaron a lanzar piedras y otros objetivos contundentes, con los cuales rompieron ventanas y puertas, para luego usar los extintores y causar más daños.

Sillas y mesas del restaurante también resultaron afectados, según indicó a la emisora el jefe de salón.

A su vez, el trabajador comentó que Carabineros tardó dos horas en llegar al sitio del suceso, pese a que la comisaría se encuentra a sólo algunas cuadras del restaurante.

"Esto ya no da para levantar. Han sido muchas protestas. La policía ya no da abasto, ya no nos protegen. Acá se hizo un llamado, se demoraron dos horas en llegar y no hay seguridad para el ciudadano. La gente se siente insegura y hay mucho miedo", indicó Cristián Guerrero a Biobío.

En tanto, el capitán Cristián Lobosvki, comisario (s) de la 1ª Comisaría de Viña del Mar, sostuvo que la segunda persona detenida fue por los desórdenes: "Ésta, especificamente, se logró reunir antecedentes de que vestimentas y características eran de (las personas) que habían ingresado al local a causar los desórdenes y los daños".

