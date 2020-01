Diputado Urrutia lanzó todos sus dardos contra Diego Ibáñez, Jorge Sharp y electores del Frente Amplio

Parlamentario UDI indicó que el Intendente de Valparaíso "ha tenido que lidiar con un Alcalde que ha demostrado una incapacidad de sacar adelante a su comuna y de protegerla de los vándalos que la tienen destruida".

El diputado Osvaldo Urrutia (UDI) criticó en duros términos la intención de su par Diego Ibáñez (CS) de promover una acusación constitucional en contra del intendente de la región de Valparaíso, Jorge Martínez.

Urrutia aseguró que "el diputado Ibáñez busca sacar por secretaría al intendente Martínez, quien ha tenido que hacer frente a toda esa horda de encapuchados y delincuentes que han destruido una región, los que muchos de ellos son protegidos y electores de este parlamentario".

Además, agregó que "ha tenido que lidiar con un Alcalde, como el de Valparaíso, que ha demostrado una incapacidad de sacar adelante a su comuna y de protegerla de los vándalos que la tienen destruida por completo".

"Ese es el tipo de personas a las que defiende el diputado Ibáñez, a esas autoridades que no han hecho nada por proteger y cuidar a Valparaíso y a su gente. Se está preocupando de torpedear una labor complicada como la que ha debido sortear el intendente Martínez y más encima busca acusarlo constitucionalmente", añadió Urrutia.

Asimismo, indicó que "ahora es entendible que el diputado Ibáñez no tenga mucho conocimiento de la Constitución porque como no ha terminado la carrera de Derecho y de ha dedicado a ser activista político, bien poco puede tener claro las obligaciones de un Intendente y –por otro lado– que no estamos en un sistema parlamentario que nos permita sacar y poner autoridades aprovechando las mayorías circunstanciales".

Finalmente, el diputado UDI emplazó al parlamentario del Frente Amplio "a que seamos más rigurosos, a no aprovecharnos de las mayorías circunstanciales y a dejarnos de hacer show para buscar una figuración mediática".

PURANOTICIA