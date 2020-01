Diputado UDI lleva a Contraloría caso de parquímetros administrados por Bomberos en Valparaíso

Osvaldo Urrutia aseguró que lo ocurrido en la Ciudad Puerto es "otro chiste mediático que hizo el alcalde (Jorge Sharp) en su minuto y que ahora toda la comuna lo está pagando".

El reportaje publicado por Puranoticia.cl sigue dando coletazos en el mundo político. Y es que duras fueron las críticas que realizó el diputado Osvaldo Urrutia (UDI) a la Municipalidad de Valparaíso por la entrega al Cuerpo de Bomberos de la administración de los 672 estacionamientos ubicados en el plan de la comuna, hecho que ha derivado en incumplimientos por parte de la empresa creada por la institución con otra firma subcontratada para la operatividad del servicio.

El parlamentario por la zona cuestionó la forma en que se oficializó esta operación, sin existir de por medio una licitación pública para estos efectos. Sin ir más lejos, el legislador adelantó que acudirá a Contraloría para conocer los recursos que han ingresado a las arcas del municipio porteño desde que Bomberos se hiciera cargo de los estacionamientos.

Al respecto dijo que "hay que ser muy objetivo en esta situación, ya que nadie desconoce el tremendo aporte del Cuerpo de Bomberos a Valparaíso, pero el problema es que acá no hay transparencia en un tema de rendición de dineros, donde el principal culpable es el alcalde Jorge Sharp que por su populismo y su amor a la televisión pasó por arriba de toda norma de contratación pública y entregó un sistema de estacionamientos a quienes no tienen experiencia alguna en esto".

El ex director de la Secretaría de Planificación de la Municipalidad de Viña del Mar subrayó que "Bomberos necesita ayuda permanente y que los parquímetros puede ser una fuente de ingresos, pero debería haber sido de manera indirecta y no entregándole tamaña responsabilidad a ellos de administrar un negocio que no es el giro de esta institución".

"Sharp se saltó todas las normas de contratación pública y le entrega una concesión a Bomberos sin licitación, y Bomberos le entrega la concesión a la empresa Valparaíso 1851 SpA, que a su vez se la entrega a Vigipro. Por ende, quitándole la licitación a otra empresa privada, se la pasa con artiluguios a dos empresas privadas", comentó Urrutia.

Por último, el parlamentario gremialsita dijo que no se sabe "nada de cuántos recursos han ingresado a la municipalidad por concepto de parquímetros, porque es tal el desorden qué hay en Valparaíso con la administración Sharp, que es otro chiste mediático que hizo el alcalde en su minuto y que ahora toda la ciudad lo está pagando. Vamos a hacer una presentación a Contraloria para que nos diga cuántos recursos han ingresado y que le significó a Valparaíso este gustito que se dio el alcalde."

