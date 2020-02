Diputado Rodrigo González: "La prioridad en seguridad debe tenerla la ciudad y su gente, no un evento privado como el Festival"

A juicio del parlamentario PPD, no existió ningún plan ni organización para evitar los hechos de violencia que estaban anunciados con anticipación.

El diputado del PPD por Viña del Mar, Rodrigo González, cuestionó el rol de intendente de Valparaíso, Jorge Martínez, y su responsabilidad con la seguridad pública durante los últimos días en la Ciudad Jardín, afectada por saqueos, quema de automóviles y desmanes en el sector céntrico y comercial, llevando incluso al cierre indefinido del tradicional hotel O'higgins.

A juicio del parlamentario, no existió ningún plan ni organización para evitar los hechos de violencia que estaban anunciados con anticipación, por lo que responsabilizó al Gobierno Regional y Central por la "nula planificación".

"Nada saca el señor Intendente al estar presentando querellas sobre desmanes y actos de vandalismo que ya se produjeron, causando un grave daño al comercio. Lo que el Intendente debió haber hecho es tomar medidas que previeran esta situación. Es inconcebible que el Gobierno Regional y el Gobierno Nacional no hayan previsto que Viña del Mar se iba a convertir en un campo de batalla con graves daños en la ciudad", señaló.

Según González, incluso los mismos representantes del comercio pidieron ayuda y protección a las autoridades, pero lamentó que se priorizara el Festival Internacional de Viña por sobre la seguridad de los locales, calles y comercio.

"No corresponde poner toda la fuerza pública detrás de la protección de un evento privado como es el Festival, que cuenta con los recursos para tener la seguridad necesaria, y que no debiera tener la primera prioridad. La primera prioridad siempre es la ciudad, los habitantes y su gente, y no un evento con características de farándula", agregó.

Junto con criticar el rol del Intendente, el diputado González aseguró que el Gobierno "no tiene perdón", por su actuar "displicente" con Viña del Mar: "Que la alcaldesa Reginato haya que tenido que recurrir al Ministerio del Interior para que cumpla sus obligaciones es absolutamente inconcebible. El abandono que el Gobierno ha dejado la ciudad no tiene perdón. El presidente Sebastián Piñera hace declaraciones señalando que "necesitamos vivir en paz y asegurar el orden público", pero no necesitamos declaraciones de buenas intenciones, necesitamos que cumpla con su obligación. Emplazamos a la fuerza pública y autoridades en tomar las medidas para proteger a los ciudadanos de Viña del Mar y el patrimonio público".

