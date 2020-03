Diputado Marcelo Díaz por Coronavirus en Región de Valparaíso: "Evidentemente pareciera una anomalía el que haya tan baja detección de casos"

Para el Diputado del PS es solo caso de un contagiado que se conoce hasta este martes es una clara señal que existe una anomalía en cómo se está haciendo el trabajo de detección.

Solo un caso de contagiado en la Región de Valparaíso es el saldo que entrega el Ministerio de Salud hasta este martes 17 de marzo, algo que para el Diputado Marcelo Díaz evidentemente pareciera una anomalía.

El modus operandi que está ocupando la autoridad sanitaria de la región de Valparaíso, Francisco Alvarez, y reconocida a Puranoticia.cl de tomar solo exámenes a las personas con síntomas e incluso dejar afuera de estas muestras a los familiares del primer contagiado no dejo indiferente al parlamentario socialista.

LEE TAMBIÉN: Precaria forma de detectar el Coronavirus en Región de Valparaíso: Seremi de Salud confirmó incluso que no se tomó examen a familiares de primer contagiado

"Me parece que en la región de Valparaíso evidentemente pareciera una anomalía el que haya tan baja detección de casos de infección considerando que es la segunda región más poblada del país" dijo a Puranoticia.cl el parlamentario quien además critico la estrategia que está siguiendo el nivel central ante la pandemia del coronavirus.

"Yo creo que nosotros no debemos inventar nuestra propia estrategia para hacer frente a la pandemia del coronavirus. Ya está demostrado que las medidas más eficaces son la detección masiva en distintos sectores de la población para efectos de ir deteniendo la expansión y propagación del virus".

Para Marcelo Díaz también es claro que aquí lo que se necesita es la "cuarentena nacional", ante aquello dice que para esto se "requiere de decisiones del gobierno porque hay gente que por más que quiera quedarse en su casa no puede hacerlo por temor a perder empleo, porque no tiene licencia médica, porque no tiene permiso laboral. Sí seguimos el ejemplo de aquellos países que han sido eficaz en el control de la propagación del virus, entonces vamos a ser capaces que nuestro sistema de salud responda a los casos más graves".

PURANOTICIA