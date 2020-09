Diputado Longton criticó tardanza en revocación de libertad condicional a Hugo Bustamante: "La muerte de Ámbar se podría haber evitado”

La Comisión de Libertad Condicional de Valparaíso revocó el beneficio concedido al único imputado por el asesinato de Ámbar por haber incumplido las condiciones establecidas en su plan de intervención individual.

El diputado de Renovación Nacional Andrés Longton, impulsor de la Acusación Constitucional contra la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso, quien otorgó la libertad condicional al único imputado por el asesinado de la joven Ámbar Cornejo, manifestó su molestia y preocupación por la tardía decisión de los magistrados de revocar este beneficio a Hugo Bustamante recién ahora.



Este martes, la Comisión de Libertad Condicional anuló la posibilidad de Bustamante de acceder a esta instancia, por haber incumplido las condiciones establecidas en su plan de intervención individual.



“Hoy es un día muy importante. Son los funerales de Ámbar, quien fue víctima de un hecho trágico que nosotros creemos que se pudo haber evitado y la revocación de la libertad condicional de Hugo Bustamante lo comprueba. Nunca se le debió dar la libertad condicional a una persona que ni siquiera había gozado de beneficios intrapenitenciarios, por ejemplo, ni siquiera se le había dado la salida dominical”, manifestó el diputado Longton al respecto.



“Es sumamente grave lo que ocurrió con Hugo Bustamante teniendo en consideración los antecedentes. Parece una burla que se le haya revocado ahora la libertad condicional por no haber cumplido con lo mínimo, que era concurrir a firmar. Estamos hablando de una persona de alta peligrosidad que nunca debió recuperar la libertad, lo cual es parte de los fundamentos de la acusación constitucional. En los antecedentes de este asesino, constaba la peligrosidad que representaba para la sociedad y que no estaba preparado para la libertad condicional”, añadió además el parlamentario.

LEER TAMBIÉN: Comisión de Libertad Condicional de Valparaíso revoca beneficio concedido a Hugo Bustamante el 2016.



En la misma línea, Longton concluyó que “esta revocación lamentablemente llega tarde, pero viene a comprobar que Hugo Bustamante nunca debió recuperar la libertad, sino que debió haber cumplido íntegramente la pena. La muerte de Ámbar se podría haber evitado”.

ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL

Por otra parte, el diputado Andrés Longton desestimó los argumentos de la defensa, que asegura que la decisión de otorgar el beneficio fue responsabilidad de la comisión en general y no de la jueza en particular.



“Me parece un argumento engañoso. Tenemos antecedentes claros en este Congreso en el año 1992 con la destitución del ministro Cereceda de la Corte Suprema, en la cual se atendió precisamente a su rol de presidente de la sala, a su nivel de responsabilidad en atención a la posición que ocupaba”, dijo el legislador.



En este mismo sentido, agregó que “sabemos que los otros jueces del Comité de Libertad Condicional, que son subordinados de un superior jerárquico como una ministra de Corte, no están en igualdad de condiciones para decidir. La ministra de la Corte era quien presidía, teniendo por lo tanto la mayor responsabilidad a la hora de tomar la decisión de otorgar la libertad condicional a Hugo Bustamante y a otros de 788 internos, de los cuales 528 tenían informe negativo y se desestimaron completamente”.

PURANOTICIA