Diputado Jorge Brito e inhabilidades: "Necesitamos que se rechace la posibilidad de que continúen en la sillita musical"

Parlamentario de Revolución Democrática sostuvo que "más que revisar la historia, necesitamos pensar en futuro y el futuro es prometedor si llega gente nueva".

El diputado Jorge Brito (RD) manifestó ser contrario al proyecto que busca levantar las inhabilidades para alcaldes, concejales, consejeros regionales, diputados y senadores, con el objetivo que puedan postular a otros cargos que los ostentan actualmente, a los que no pueden optar a la reelección producto de la ley que limita las reelecciones.

Este jueves 10 de septiembre, el proyecto fue aprobado en Comisión Mixta, por lo que ahora deberá ser votado en las salas de la Cámara de Diputados y del Senado, donde se deberá alcanzar un quórum de 3/5; esto es, al menos 93 votos en la Cámara Baja y 26 en la Cámara Alta.

Al respecto, el parlamentario del Frente Amplio comenzó señalando a Puranoticia.cl que "realmente hay políticos que no han entendido nada. Esto no es sólo de la derecha, sino que también en la ex Concertación".

"Tienen que entender que hay una camada nueva, que hay nuevas fuerzas, que hay que forzar el recambio, que tuvieron una oportunidad, que en 30 años ya se consolidó un modelo de abusos, donde hubo algunos importantes avances, pero también desafíos pendientes y más que revisar la historia, necesitamos pensar en futuro y el futuro es prometedor si llega gente nueva", añadió el diputado de Revolución Democrática.

De igual forma, sostuvo que "necesitamos que se rechace la posibilidad de que continúen en la sillita musical a cargo de municipios o de otras disposiciones del Estado, porque necesitamos que más gente nueva ingrese a esto".

"Nosotros hemos vivido en carne propia cómo ya no tienen contacto con la realidad. Me imagino que en la derecha, la Concertación y nosotros, en el Frente Amplio, tenemos generaciones nuevas, tenemos un recambio que realizar", agregó Brito.

Por último, el ex dirigente estudiantil de la U. Santa María explicó que "nosotros no vamos a ir a la reelección más de una vez al mismo cargo. El diputado más votado de Chile no va de nuevo a la reelección, porque forzamos un recambio permanente, porque esto le hace bien a la política y, en consecuencia, queremos que esta gente le deje de hacer mal a la democracia y descartemos cualquier posibilidad de reincorporar a gente que ya lleva periodos suficientes en los cargos".

