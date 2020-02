Diputado González acusó improvisación del Gobierno por violencia en Viña del Mar

Para el parlamentario, no existió ninguna organización para evitar los hechos de violencia que estaban anunciados con anticipación.

El diputado del PPD por Viña del Mar, Rodrigo González, cuestionó el rol de intendente regional, Jorge Martínez, para impedir los hechos de violencia que han sacudido los últimos días a la ciudad, acusando que el gobierno no tuvo ninguna planificación previa.

"Nada saca el señor intendente al estar presentando querellas sobre desmanes y actos de vandalismo que ya se produjeron causando un grave daño al comercio, lo que el intendente debió haber hecho es tomar medidas que previeran esta situación. Es inconcebible que el gobierno regional y el gobierno nacional no hayan previsto que Viña del Mar se iba a convertir en un campo de batalla con graves daños en la ciudad", aseveró el legislador.

Según González, incluso los mismos representantes del comercio pidieron ayuda y protección a las autoridades, pero al parecer, dijo, se priorizó el Festival Internacional de Viña por sobre la seguridad de los locales, calles y comercio.

"No corresponde poner toda la fuerza pública detrás de la protección de un evento privado como es el festival, que cuenta con los recursos para tener la seguridad necesaria, y que no debiera tener la primera prioridad, la primera prioridad siempre es la ciudad, los habitantes y su gente, y no un evento con características de farándula", puntualizó.

