Diputado Díaz pide pronunciamiento al PS por acuerdo entre AES Gener y pescadores de Quintero

Abogado y presidente del Partido Socialista en la región de Valparaíso, César Barra, habría participado del acuerdo para que los pescadores desistieran de demanda civil contra la empresa por contaminación.

El diputado Marcelo Díaz (IND) llamó a la directiva nacional del Partido Socialista (PS) a pronunciarse por el "hecho vergonzoso" e "impresentable" protagonizado por un grupo de abogados, que incluye al actual presidente regional de la tienda en Valparaíso, César Barra, quien, de acuerdo a informaciones periodísticas, en noviembre del año pasado, pocos días después del estallido social, habría participado en un acuerdo entre la empresa AES Gener y pescadores artesanales.

Cabe recordar que la propietaria de cuatro termoeléctricas en la llamada "zona de sacrificio" de Quintero y Puchuncaví firmaron dicho convenio con miembros de distintos sindicatos de pescadores artesanales de dichas comunas, con el objetivo que desistan de continuar con una demanda civil que buscaba la reparación por la contaminación de las aguas producto de los frecuentes varamientos de carbón.

Según la información, César Barra, ex gobernador de la provincia de Quillota durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet recibió millonarios recursos por consecuencia de este pacto, el que a juicio del parlamentario, de ser efectivo, "sería sumamente grave porque es una práctica deleznable, en que se utiliza a los afectados por daño ambiental para un negocio de privados".

Díaz agregó que "realmente me sorprende, y no en forma positiva, que hasta la fecha no haya habido un pronunciamiento formal, ni a nivel regional ni a nivel nacional, del Partido Socialista frente a este hecho vergonzoso, impresentable, del acuerdo entre un grupo de abogados que incluye al presidente regional del PS con AES Gener, que en la práctica se transformó en un acuerdo de impunidad respecto del daño que esa empresa ha causado a los vecinos de Quintero y Puchuncaví".

​Insistió en que "es impresionante que hasta el momento no exista una sola opinión formal ni de la dirección nacional ni de la dirección regional del PS frente a un hecho de tanta gravedad como la que hemos tenido conocimiento".

También dijo que "un acuerdo de esa naturaleza, que contempla el secreto, el evitar que se denuncie un abuso que una empresa pudo haber cometido, deteriorando radicalmente las condiciones de vida de una comunidad, es ética y humanamente impresentable".

En ese sentido Díaz manifestó que "debemos insistir en que un país prospera en un ambiente sano, donde los acuerdos debajo de la mesa y la comunicación con base en el terror queden afuera; a ello debe sumarse que en Chile ya no deben existir las zonas de sacrificio, se debe trabajar en las energías limpias y encarcelar, condenar, a toda aquella persona y empresa que imponga sus intereses particulares por las reales necesidades y cuidados de la ciudadanía".

