Diputado Celis pide explicaciones a la Municipalidad por demoras para habilitar nuevo puente Los Castaños de Viña del Mar

Mediante un oficio, parlamentario busca aclarar por qué tampoco se ha habilitado el nuevo espacio para la feria ubicada en el estero Marga Marga.

Tras los inconvenientes causados por las lluvias en Viña del Mar, especialmente por lo ocurrido con la feria hortofrutícola del estero Marga Marga, donde los comerciantes debieron trasladar sus puestos a la calle debido a la inundación del lugar donde habían sido desplazados mientras se desarrollaban las obras del nuevo puente Los Castaños, el diputado Andrés Celis (RN) ofició a la Municipalidad de la Ciudad Jardín para esclarecer las razones por las que aún no se habilita dicha construcción ni tampoco las instalaciones definitivas para los feriantes.

Mediante un oficio, el parlamentario pidió a la alcaldesa Virginia Reginato y al director de la Secpla, Pablo Rodríguez, que informen cuándo se entregarán las obras.

Además, solicitó antecedentes sobre las potenciales multas aplicadas al contratista y el cronograma de trabajo aprobado por la instancia correspondiente.

Al respecto, Celis explicó que "si bien los trabajos se ven bastante avanzados, no tenemos claridad de cuándo podrán ser utilizados por la gente. Este nuevo puente representa una importante obra de conectividad entre Los Castaños y Simón Bolívar y de descongestión de los puentes Mercado y Quillota. En cuanto a la feria, el fin de semana recién pasado, ésta debió ser trasladada a la calle porque el lugar determinado para su instalación, lamentablemente no está aún disponible".

"Los más de 200 locatarios de la feria ya han pasado bastantes inconvenientes por las restricciones derivadas del Covid-19, lo que sin duda ha significado mermas por la disminución de clientes. A esto, se suman las últimas fuertes lluvias que han impedido el normal desarrollo de sus funciones, en condiciones que obviamente no han sido las óptimas; no podemos olvidar además que accedieron a moverse del lugar donde históricamente se han instalado con el compromiso de volver en marzo, lo que hasta ahora no ha ocurrido. Por eso, lo que corresponde es que la Municipalidad entregue estas obras lo antes posible, tanto el Puente como la nueva locación de la Feria, tal como fue comprometido", finalizó el parlamentario.

