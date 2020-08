Diputado Andrés Longton confía en los argumentos de la acusación constitucional contra jueza Silvana Donoso

El parlamentario oficialista señaló que los jueces deben fallar acorde a la ley y no a sus convicciones personales.

El diputado Andrés Longton (RN), uno de los impulsores de la acusación constitucional contra la jueza Silvana Donoso, reafirmó los argumentos tras el sorteo de los parlamentarios a cargo de revisar si procede el libelo, instancia quedó conformada principalmente por diputados de oposición: Florcita Alarcón (PH), Juan Luis Castro (PS), Gabriel Ascencio (DC), Pablo Prieto (IND ex RN) y Marcelo Díaz (UNIR).

"Yo no tengo problema con los nombres, ya sea que hayan salido, ya sean que pertenezcan a partidos del oficialismo o de oposición, esta acusación la presentamos diputados de ambos sectores", declaró.

En esta línea agregó que "aquí estamos hablando de justicia del derecho de las víctimas y de toda una sociedad, que está absolutamente desprotegida de decisiones que son absolutamente arbitrarias respecto de dejar en libertad a personas que tienen informes negativos de manera deliberada y como un patrón de conducta habitual".

Bajo este contexto, dijo que "obviamente que hay una desprotección y de impunidad que la gente está viviendo día a día y que queda reflejado en el caso de Ámbar".

"Nosotros vamos a tener distintos tipos de invitados, queremos invitar obviamente a autoridades de la época, funcionarios de Gendarmería, también constitucionalistas", agregó.

Además agregó que "el debate se tiene que dar en el ámbito jurídico, pero también político".

"Nosotros tenemos la seguridad de que procede respecto del abandono de deberes, que es una causal que está establecida en la Constitución y que nosotros creemos se configura ampliamente, y en ese sentido, los diputados se van a tener que formar una convicción", resaltó.

En esa línea, dijo que "creemos que acá se aplicó de manera arbitraria la ley, no se aplicó en su sentido genuino".

"Estamos hablando de 528 informes, pero no solamente eso, sino que de una conducta habitual de esta jueza en su proceder jurisdiccional no solamente en esa ocasión sino que se ha repetido en el tiempo y eso vulnera un principio esencial, que los jueces se tienen que someter a la ley y en base a la ley tienen que tomar sus decisiones y no en base a sus convicciones personales", enfatizó.

Cabe recordar que fue la juega Donoso quien en el año 2016 otorgó la libertad condicional a Hugo Bustamante, único imputado por el asesinato de la menor Ámbar, en Villa Alemana.

PURANOTICIA