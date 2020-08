Diputado Andrés Celis solicitó reunión con ministro de Salud por fallas en la administración del hospital de San Antonio

El parlamentario oficialista espera que desde la autoridad sanitaria se actúe a la brevedad, ya que será fundamental para mejorar la situación del recinto asistencial.

El diputado Andrés Celis envió una carta al ministro de Salud, Enrique Paris, en la que planteó los diversos problemas administrativos que enfrenta el hospital Claudio Vicuña de San Antonio.

Celis adjuntó documentos que acreditan el envío de cerca de 15 oficios de fiscalización y varias cartas por distintas falencias ocurridas en el recinto hospitalario, antecedentes que en su mayoría no han tenido respuestas, cuando algunos incluso datan del año 2018.

Sobre esto el parlamentario afirmó que "he decidido comunicarme directamente con el Ministro Paris, luego de haber enviado misivas a distintas reparticiones que dependen de esta cartera, como la Subsecretaría de Redes Asistenciales, el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio y la dirección del propio hospital Claudio Vicuña, sin resultados positivos".

"Con esta información que estoy enviando, espero que el Ministro actúe a la brevedad y ejerza las acciones que correspondan para mejorar la administración del hospital y hacer valer todo el esfuerzo funcionario que se dedica para brindar una buena atención de salud", comentó.

"Paralelamente, me puse a total disposición del Ministro para concertar una reunión respecto de este tema e informarle sobre las visitas que he realizado al recinto y los resultados de éstas. Desde que inicié mi diputación representando a este distrito, he estado constantemente preocupado por la forma en que se administra, gestiona y atiende el Hospital, sin embargo, se hace imperante contar con el apoyo del nivel central", finalizó el parlamentario.

